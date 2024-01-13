Байден: США передали Ірану «приватне повідомлення» щодо хуситів у Ємені

Президент США Джо Байден заявив, що США передали Ірану «приватне повідомлення» щодо хуситів у Ємені після того, як США завдали другого удару по цьому угрупованню.

"Ми доставили його приватно, і ми впевнені, що добре підготувалися", – сказав Байден журналістам, не повідомляючи додаткових подробиць.

США заявили, що завдали додаткового удару керованими ракетами USS Carney з есмінця, щоб знищити радіолокаційну ділянку, яка була постійною загрозою для морського руху.

Іран заперечує причетність до атак хуситів у Червоному морі.

Однак Тегеран підозрюють у постачанні хуситам зброї, і США стверджують, що іранська розвідка має вирішальне значення для того, щоб вони могли наводити напади на кораблі.

Спільні британсько-американські авіаудари завдали майже 30 позицій хуситів вранці в п'ятницю за підтримки західних союзників, включаючи Австралію та Канаду.

Як повідомив Голос Америки, у суботу, Центральне командування США повідомило, що завдало свій останній удар по радіолокаційному об’єкту хуситів у Ємені за допомогою ударних крилатих ракет «Томагавк».

Представник хуситів сказав Reuters, що удари не мали істотного впливу на здатність угруповання впливати на

комерційне судноплавство в Червоному морі.

Хусити є групою шиїтських повстанців, яку підтримує Іран та очолює Абдул-Маліком аль-Хутсі. Вони близько двох десятиліть борються з урядом Ємену і зараз контролюють північний захід країни та її столицю Сану.

Група побудувала свою ідеологію навколо протистояння Ізраїлю та Сполученим Штатам, вважаючи себе частиною «осі опору», яку очолює Іран, і частиною якої є ХАМАС у секторі Газа та Хезболла в Лівані.

Офіційна лінія західного уряду полягає в тому, що поточні авіаудари по об'єктах хуситів є цілком відокремленими від війни в Газі.

За їхніми словами, вони є «необхідною та пропорційною відповіддю» на неспровоковані та неприйнятні атаки.