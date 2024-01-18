Білий дім про ядерні погрози РФ в Україні та домовленості між США і Росією про контроль над озброєнням

Попри російську війну в Україні Сполучені Штати продовжують спроби досягти домовленості щодо обмеження стратегічних ядерних озброєнь, однак Кремль відмовляється від діалогу.

Про це на дискусії аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні заявив Пранай Вадді, старший директор Ради з нацбезпеки Білого дому з контролю над озброєннями.

Росія навпаки погрожує використати ядерну зброю в Україні від самого початку повномасштабного вторгнення, нагадує урядовець.

Якщо вона втілить свої погрози в життя, це створить серйозні політичні виклики всередині країни та серед союзників у питанні позиції щодо контролю над стратегічним озброєнням.

"Я думаю, це могло б створити широку міжнародну підтримку для швидшого та рішучішого залучення до ядерного роззброєння. Можливо, це з часом це минеться, можливо, це закінчиться підвищеними ризиками і підвищеними намірами до швидкої деескалації", – заявив Вадді.

Існує чітке протистояння ідеї, що якась країна може використати ядерну зброю, – і їй це зійде з рук, і це те, що дуже чітко було заявлено Москві і, сподіваюсь, що допомогло послабити будь-які розмірковування щодо такого у цій війні

Він пояснив, що умови використання ядерної зброї в історії людства та поточна ситуація дуже відрізняються, адже зараз більше країн світу мають ядерні арсенали.

"Всі наші зусилля спрямовані на запобігання такому сценарію будь-коли, думаю, ніхто з нас не хотів би жити у світи, де норма щодо використання ядерної зброї порушена", – додав посадовець.

Вадді також погодився з твердженням, що через російську риторику "брязкання ядерною зброєю" у війні в Україні посилився тиск з боку міжнародної спільноти у питанні важливості досягти домовленості про контроль над ядерною зброєю.

"Думаю, що існує чітке протистояння ідеї, що якась країна може використати ядерну зброю, – і їй це зійде з рук, і це те, що дуже чітко було заявлено Москві і, сподіваюсь, що допомогло послабити будь-які розмірковування щодо такого у цій війні", – сказав урядовець.

Співпраця щодо нерозповсюдження ядерної зброї між США та Росією й Китаєм зникла

За словами представника Білого дому, співпраця в питанні нерозповсюдження ядерної зброї, що існувала між США та Росією й Китаєм після Холодної війни, зараз зникла.

"Ми бачимо, що Китай і Росія не роблять справжніх кроків для вирішення нагальних викликів щодо зброї масового знищення, що надходять з боку Північної Кореї та Ірану, і звісно, ми бачимо, що Росія знищує рамки співпраці з контролю над озброєнням", – наголошує Вадді.

У лютому 2023 року Росія оголосила про призупинення участі у договорі зі США про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав цей крок "дуже прикрим і безвідповідальним" і закликав Росію "залучатися та діяти" у питанні контролю над стратегічними озброєннями незалежно від інших подій у двосторонніх відносинах.

Вадді розповів, що улітку США надіслали Москві пропозиції діалогу щодо контролю над ядерною зброєю та співпраці у межах нового договору, й продовжують прагнути відновити із Кремлем переговори про ядерне роззброєння.

"Ми намагаємось притягнути Росію до відповідальності, ми вдались до юридичних контрзаходів через призупинення New Start, ми намагаємось донести до світової спільноти, що Росія насправді робить у контексті цих угод, і звісно, ми очолили групу союзників НАТО, що є також учасниками Договору про звичайні збройні сили в Європі, щоб вони також вийшли з цієї угоди після того, як про вихід заявила Росія", – сказав посадовець Білого дому.

Він додав, що попри запити з боку Вашингтона, Москва не бажає вести діалог про роззброєння – в межах відновлення угоди New Start чи укладення нової домовленості.

Це має впливати на позицію США з модернізації власного ядерного потенціалу та засобів стримування, сказав Вадді й додав, що попри це, американська сторона продовжить спроби взаємодії із російськими представниками задля спільних світових інтересів, а також підкреслив, що не бачить альтернативи двосторонній домовленості між США та Росією щодо контролю над ядерним арсеналом.

Також, як Голос Америки повідомляв раніше, під час дискусії в CSIC посадовець заявив про безпрецедентний рівень співпраці у військовій галузі між Північною Кореєю та Росією.

"Нам треба уважно дивитись не лише на те, що, як ми бачимо, Північна Корея надає Росії для її війни в Україні – передусім, у формі ракет для атак українських цивільних, а й на те, що відбувається у зворотному напрямку, що може посилити потужності Північної Кореї й що це означатиме для наших власних сил стримування у регіоні у Південній Кореї та Японії", – сказав він.