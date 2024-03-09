Сікорський заявив, що присутність сил НАТО в Україні «не є немислимою»

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що присутність сил НАТО в Україні «не є немислимою». Про це Радослав Сікорський заявив 8-го березня під час дискусії в польському парламенті.

Пізніше МЗС країни опублікувало його коментар англійською мовою у соцмережі X.

«Присутність сил НАТО в Україні не є немислимою. Я ціную ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона, тому що йдеться про те, щоб (президент Росії Володимир) Путін боявся, а не про те, щоб ми боялися Путіна», – цитує словам Сікорського МЗС Польщі.

Минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не можна виключати можливість направлення західних військ в Україну. Більшість політиків, зокрема президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц, відмежувались від його слів.



Але Макрон отримав підтримку від прем'єрки Естонії Каї Каллас, яка заявила, що "все має братись до уваги, щоб допомогти Україні перемогти Путіна". Також на його бік став президент Чехії Петр Павел, який заявив, що "не повинно бути обмежень щодо можливостей у підтримці України".



Сполучені Штати і більшість європейських країн заявили, що не планують посилати наземні війська в Україну.

У Кремлі попередили, що якщо НАТО відправить війська, прямий конфлікт між альянсом і Росією буде неминучим.



Пізніше офіційні особи Франції спробували роз’яснити слова Макрона і пом’якшити реакцію на них. Водночас вони наполягали на необхідності надіслати Росії чіткий сигнал про те, що вона не може перемогти у війні в Україні.



У відповідь на слова Макрона Путін у своєму посланні в лютому пригрозив ядерною зброєю у разі залучення західних військових у його війну в Україні.