"Більше і швидше". Глави МЗС країн Балтії, Франції та України обговорили, як посилити Україну дронами, засобами ППО, снарядами

Як оптимізувати європейську допомогу Україні, обговорили 8-го березня у Вільнюсі міністри закордонних справ України, Латвії, Литви, Естонії, та Франції.

“На сьогоднішній зустрічі йшлося про те, як розширити та прискорити необхідну підтримку для України шляхом навчання її солдатів і прикордонників, а також постачання амуніції та зброї”, - заявив міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш.

За його словами, зустріч у Вільнюсі “є ще одним доказом того, що Європа і НАТО єдині. У межах наших спільних сил – надати Україні всю необхідну підтримку для перемоги у війні проти Росії”.

Глава МЗС Литви Габреліус Ландсбергіс заявив, що потрібно нарешті докласти всіх зусиль для того, щоб допомоги Україні перемогти.

Союзники України "мають провести червоні лінії для Росії", а не для себе, коли мова йде про допомогу Україні, сказав він.

У мережі Х (раніше Twitter) міністр Ландсбергіс сказав: “Ми маємо робити значно більше, значно швидше. Сьогодні мої колеги-міністри закордонних справ з країн Балтії, Франції та України зустрілися в Литві, щоб обговорити, як це зробити. Чого б не коштувала перемога”.

Лідери Балтійських країн наполягають, що НАТО і західні партнери України мають змінити риторику зі формули «підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно» на формулу «зробити для перемоги України все, що потрібно, чого б це не коштувало».

У Вільнюсі міністри зосередились на найбільш необхідній потребі ЗСУ – протиповітряному захисті, артилерійських снарядах, далекобійному озброєнні та дронах, повідомила пресслужба МЗС Латвії.

Латвійський глава МЗС Каріньш поінформував партнерів про формування очолюваної Латвією коаліції дронів, яка має на меті надіслати в Україну мільйон безпілотників до 24 лютого 2025 року.

Окрім Латвії, до цієї коаліції вже долучились США, Британія, Канада, Нідерланди, Литва, Естонія, Швеція, Данія та Німеччина.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, як повідомляє AFP, застеріг партнерів на Заході від сповільнення допомоги Києву. За його словами, лише своєчасне надсилання озброєнь може гарантувати, що війна “не перекинеться” на інші країни.

“Стратегія надсилання допомоги Україні "по краплинах" більше не працює, – сказав Дмитро Кулеба. – Якщо все залишиться так, як зараз, це не закінчиться добре для всіх нас".

Кулеба закликав до “необмежених і своєчасних постачань зброї та боєприпасів, щоб Україна перемогла Росію”.

Ця зустріч стала продовженням конференції європейських лідерів, яку приймав президент Франції Еммануель Макрон, повідомили у МЗС Латвії.

На конференції у Франції, як повідомляв Голос Америки, учасники обговорили низку ініціатив щодо посилення підтримки НАТО для України. Після тієї зустрічі Макрон заявляв, що питання відправлення іноземних військових в Україні також було на порядку денному.