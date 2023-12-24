Міністр закордонних справ Польщі закликав Захід згуртуватися навколо України й переозброїтися

Якщо Путін завоює Україну, усі інші наші проблеми стануть мікроскопічними у порівнянні

Новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Захід згуртуватися навколо України й переозброїтися з огляду на загрозу з боку Росії.

“Якщо Захід мобілізується, у мене немає сумнівів, хто переможе, але він повинен нарешті почати мобілізуватися”, — заявив Сікорський на підсумковій пресконференції під час візиту до Києва 22 грудня.

Візит до України став першою закордонною поїздкою Сікорського від моменту призначення на посаду. В інтерв’ю після повернення до Варшави 23 грудня, як повідомляє британське видання The Guardian, Сікорський додав: “Війни вирішуються не тактичними зіткненнями, а промисловими можливостями, і ми відстаємо. Як Захід, ми у 20 разів багатші за Росію, але якщо Росія переводить свою економіку на військові рейки, а ми продовжимо працювати на основі мирного часу, вони можуть випередити нас”.

Візит Сікорського до України мав на меті продемонструвати підтримку Києву, а також сприяти розв'язанню питання блокади польсько-українського кордону польськими перевізниками, які виступають проти безперешкодного пересування територією Польща українських перевізників.

В Києві Сікорський зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умеровим.

Візит відбувся на тлі погіршення загальних настроїв в Україні через втому від війни, початок чергової зими та побоювань щодо зменшення підтримки з боку Заходу, адже ключові великі пакети подальшої фінансової допомоги з боку США та ЄС було заблоковано в останні декілька тижнів 2023 року.

Сікорський заявив: “Було легко відчувати ентузіазм щодо України, коли вони повертали територію: справжнє випробування нашого терпіння та рішучості відбувається зараз, коли ми зайшли в глухий кут”.

Сікорський, який вже був міністром закордонних справ Польщі у першому уряді Дональда Туска у 2007-2014 році, заявив, що підтримка України стане одним з його пріоритетів на посаді. “Якщо Путін завоює Україну, усі інші наші проблеми стануть мікроскопічними у порівнянні”, — каже він.

Коментуючи втому від війни й уповільнення західної допомоги, Сікорський зазначив: “На Заході раптово настав морок і приреченість, але після битви під Бахмутом росіяни не захопили нічого, крім одного великого села”.

За його словами втома від війни в українському суспільстві має спонукати захід допомагати більше, а не менше.

Нагадаємо, що центристський коаліційний уряд Дональда Туска прийшов до влади у Польщі після виборів у жовтні, на яких владна на той момент партія Право і справедливість правого нахилу отримала найбільшу кількість голосів, але не змогла досягти більшості, щоб самостійно сформувати уряд.