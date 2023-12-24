Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Міністр закордонних справ Польщі закликав Захід згуртуватися навколо України й переозброїтися

  • Голос Америки
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на пресконференції під час візиту до Києва 22 грудня 2023 р. Сікорський закликав союзників Києва мобілізувати свою економіку для підтримки української армії. (Фото Сергія СУПІНСЬКОГО / AFP)
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на пресконференції під час візиту до Києва 22 грудня 2023 р. Сікорський закликав союзників Києва мобілізувати свою економіку для підтримки української армії. (Фото Сергія СУПІНСЬКОГО / AFP)
Якщо Путін завоює Україну, усі інші наші проблеми стануть мікроскопічними у порівнянні
Радослав Сікорський

Новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Захід згуртуватися навколо України й переозброїтися з огляду на загрозу з боку Росії.

“Якщо Захід мобілізується, у мене немає сумнівів, хто переможе, але він повинен нарешті почати мобілізуватися”, — заявив Сікорський на підсумковій пресконференції під час візиту до Києва 22 грудня.

Візит до України став першою закордонною поїздкою Сікорського від моменту призначення на посаду. В інтерв’ю після повернення до Варшави 23 грудня, як повідомляє британське видання The Guardian, Сікорський додав: “Війни вирішуються не тактичними зіткненнями, а промисловими можливостями, і ми відстаємо. Як Захід, ми у 20 разів багатші за Росію, але якщо Росія переводить свою економіку на військові рейки, а ми продовжимо працювати на основі мирного часу, вони можуть випередити нас”.

Візит Сікорського до України мав на меті продемонструвати підтримку Києву, а також сприяти розв'язанню питання блокади польсько-українського кордону польськими перевізниками, які виступають проти безперешкодного пересування територією Польща українських перевізників.

В Києві Сікорський зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умеровим.

Візит відбувся на тлі погіршення загальних настроїв в Україні через втому від війни, початок чергової зими та побоювань щодо зменшення підтримки з боку Заходу, адже ключові великі пакети подальшої фінансової допомоги з боку США та ЄС було заблоковано в останні декілька тижнів 2023 року.

Сікорський заявив: “Було легко відчувати ентузіазм щодо України, коли вони повертали територію: справжнє випробування нашого терпіння та рішучості відбувається зараз, коли ми зайшли в глухий кут”.

Сікорський, який вже був міністром закордонних справ Польщі у першому уряді Дональда Туска у 2007-2014 році, заявив, що підтримка України стане одним з його пріоритетів на посаді. “Якщо Путін завоює Україну, усі інші наші проблеми стануть мікроскопічними у порівнянні”, — каже він.

Коментуючи втому від війни й уповільнення західної допомоги, Сікорський зазначив: “На Заході раптово настав морок і приреченість, але після битви під Бахмутом росіяни не захопили нічого, крім одного великого села”.

За його словами втома від війни в українському суспільстві має спонукати захід допомагати більше, а не менше.

Нагадаємо, що центристський коаліційний уряд Дональда Туска прийшов до влади у Польщі після виборів у жовтні, на яких владна на той момент партія Право і справедливість правого нахилу отримала найбільшу кількість голосів, але не змогла досягти більшості, щоб самостійно сформувати уряд.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG