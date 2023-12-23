Польські далекобійники обіцяють продовжити і посилити блокаду на кордоні

Польські фермери з неділі призупинять акцію протесту на кордоні з Україною в Медиці, повідомляє агентство Reuters. Але далекобійники повідомили в суботу, що на Різдво вони продовжать блокування на трьох інших переходах та пропускатимуть ще менше вантажівок, ніж раніше.

Далекобійники сказали, що пропускатимуть лише одну комерційну вантажівку кожні три години, а не три щогодини.

У п'ятницю, 22-го грудня в Києві відбулася зустріч заступників міністрів інфраструктури Польщі та України для узгодження спільних позицій щодо розблокування кордону.

У заяві українського міністерства мовиться, що "сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації», то що наступним етапом мають бути переговори між Міністерством інфраструктури Польщі та протестувальниками.

Польські водії блокують кілька пунктів пропуску з Україною з 6-го листопада. Вони вимагають від Європейського Союзу відновити систему, за якою українським компаніям потрібні були дозволи на роботу в ЄС. За цими ж правилами європейським далекобійникам, які хотіли в’їхати в Україну, також був потрібен дозвіл.

Київ і Єврокомісія заявили, що це питання не підлягає обговоренню. У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України 22-го грудня знову наголосили, що питання змін до договору про в’їзд без дозволів не обговорюється.

Україна та Польща заявляють, що готові працювати над вирішенням "проблемних" питань у відносинах, починаючи з розв'язання блокади польськими далекобійниками кількох пунктів пропуску на кордоні між двома державами.