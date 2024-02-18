США завдали п’ять нових ударів по хуситах з метою самооборони

США завдали п’ять нових ударів по об'єктах у районах, контрольованих підтримуваними Іраном іранськими хуситами, з метою самооборони. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

У суботу CENTCOM успішно здійснив удари по трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, одному підводному безпілотнику (UUV) і одному надводному безпілотнику (USV), йдеться у повідомленні центрального командування. Військові зазначають, що це було перше відстежене використання хуситами підводного безпілотника від моменту атак 23 жовтня.

"CENTCOM ідентифікував протикорабельні крилаті ракети, підводний безпілотник та надводний безпілотник в контрольованих хуситами районах Ємену та визначив, що вони становлять безпосередню загрозу кораблям і торговим суднам ВМС США в регіоні", - написали в Центркомі та додали, що ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових суден.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у грудні міністр оборони Ллойд Остін оголосив про створення нової коаліції для захисту кораблів, що проходять транзитом через Червоне море, від підтримуваних Іраном бойовиків хуситів. Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови та Іспанія долучилися до США у цій місії. Відтоді було здійснено низка ударів із самооборони по об’єктах у районах, контрольованих підтримуваними Іраном хуситами.