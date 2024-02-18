Перспективи припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом стають дедалі примарнішими на тлі продовження наступу Ізраїля на місто Рафах

Перспективи припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом стали ще більш примарними в неділю, 18 лютого, після того, як Сполучені Штати дали зрозуміти, що накладуть вето на спроби Ради Безпеки ООН ухвалити резолюцію про припинення вогню, а Катар, який виступає посередником у звільненні заручників й переговорах про припинення вогню, визнав, що переговори про перемир'я зайшли в глухий кут. Про це повідомляє агентство AFP.

“Сполучені Штати не підтримують дії щодо цього проєкту резолюції”, - заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, цитує агентство. “Якщо він піде на голосування в тому вигляді, в якому він був розроблений, він не буде прийнятий”.

Сполучені Штати воліли б досягнути угоди про припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАСом, а також сприяти більш всеохопному вирішенню ізраїльсько-палестинського конфлікту, зазначає видання Politico.

Однак, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав вимоги ХАМАСу “маренням”, а також відкинув заклики США та міжнародної спільноти забезпечити шлях до досягнення палестинської державності, додає видання.

Зокрема у неділю, 18 лютого, уряд Ізраїля прийняв декларацію, в якій зазначено, що Ізраїль “категорично відкидає міжнародні вказівки щодо довготривалої домовленості з палестинцями” й виступає проти будь-якого одностороннього визнання палестинської держави, цитує Politico.

Тим часом верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, що Ізраїль потребує політичного, а не військового рішення у конфлікті з палестинцями, повідомляє Politico Europe.

“Так, ми повинні припинити війну в Газі, але Західний берег [ріки Йордан] є справжньою перешкодою для рішення про створення двох держав”, — заявив Боррель під час дискусії на Мюнхенській безпекової конференції в неділю, 18 лютого, цитує видання, додавши, що якщо ООН буде змушена припинити підтримку палестинців на Західному березі, “ми можемо опинитися напередодні більшого вибуху”.

Боррель виступив одним з найбільш відвертих європейських коментаторів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом, й закликав США та інші країни припинити постачання зброї Ізраїлю через дедалі більшу кількість жертв серед цивільного населення.

“Якщо ми хочемо відігравати свою геополітичну роль у цьому питанні, ми повинні бути більш єдиними, як ми були у випадку з Україною”, - сказав він.

Рішення про створення двох держав знайшло підтримку й серед інших європейських політиків, присутніх на Мюнхенській конференції, як-от Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії.

Тим часом президент Ізраїля Ісаак Герцог заявив, що не може бути прогресу у питанні рішення двох держав, допоки триває ізраїльська операція в Газі. “Ми повинні завершити викорінення ХАМАСу”, – цитує Герцога Politico Europe.

США, Катар і Єгипет тривалий час намагаються досягти припинення вогню та звільнення заручників. Однак, вимоги Ізраїлю та ХАМАСу залишаються несумісними. Також зусилля призупинити війну сповільнилися, адже Нетаньягу відкинув заклики міжнародної спільноти не здійснювати наземну військову операцію у найпівденнішому місті Гази Рафаху, де близько 1,4 мільйона людей знайшли притулок внаслідок війни, зазначає AFP

ХАМАС заявив, що не звільнить решту заручників, доки Ізраїль не припинить війну та не вийде з Гази. ХАМАС також вимагає звільнити сотні палестинців, які наразі перебувають в ізраїльських в’язницях.

“Переговори не можна проводити, поки голод спустошує палестинський народ”, - повідомив AFP неназваний високопоставлений посадовець ХАМАСу.

Своєю чергою, Нетаньягу публічно відкинув обидві вимоги та будь-який сценарій, за яким ХАМАС зможе відновитися. Він заявив, що наземне вторгнення у Рафах буде продовжено навіть за умови укладення тимчасової угоди про перемир'я.