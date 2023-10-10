WSJ: Сенатори США хочуть запропонувати довгостроковий пакет допомоги Україні обсягом від 50 до 100 млрд доларів

Група проукраїнських сенаторів від обох партій прагнуть швидко прийняти річний пакет допомоги для України обсягом від 50 до 100 мільярдів доларів. Це значно перевищує суму допомоги, про яку просить адміністрація президента Джо Байдена у мільярди доларів, пише Wall Street Journal.

Багато сенаторів кажуть, що ухвалення великого пакета, достатнього для того, щоб підтримати Україну до виборів президента у США у листопаді 2024 року, надішле чітке повідомлення союзникам Америки, що політичне протистояння у Палаті представників не вплине на довгострокову прихильність Америки до України. Раніше Голос Америки повідомляв, що глава Пентагону Ллойд Остін та глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун під час свого першого засідання Контактної групи щодо допомоги Україні у форматі "Рамштайн" спробують переконати європейських союзників у відданості Вашингтона підтримці Києва попри політичне протистояння у Конгресі та кризу на Близькому Сході.

Прихильники ініціативи у Сенаті також кажуть, що було б легше заручитись підтримкою законодавців для одного великого пакета порівняно з кількома меншими пакетами допомоги. Вони очікують голосування за це у період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і закінченням терміну дії поточного законопроєкту про тимчасові урядові витрати 17 листопада.

WSJ пише, що очікується, що будь-який майбутній пакет допомоги зустріне опір у лавах республіканців, які кажуть про недостатність підзвітності допомоги Києву та про нагальні проблеми всередині країни, наприклад безпеку кордону. Також невідомо, як атака бойовиків ХАМАСу на Ізраїль у вихідні може змінити думку законодавців щодо допомоги Україні, що, як пише газета, сколихнув Вашингтон і вже переорієнтував увагу США на допомогу ключовому близькосхідному союзнику.

Днями речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що Сполучені Штати можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування:" У нас є 5,4 мільярда доларів за програмою повноважень президента, які залишаються доступними для України. У нас залишилося приблизно 1,6 мільярда для поповнення власних запасів".