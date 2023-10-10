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- Голос Америки
WSJ: Сенатори США хочуть запропонувати довгостроковий пакет допомоги Україні обсягом від 50 до 100 млрд доларів
Група проукраїнських сенаторів від обох партій прагнуть швидко прийняти річний пакет допомоги для України обсягом від 50 до 100 мільярдів доларів. Це значно перевищує суму допомоги, про яку просить адміністрація президента Джо Байдена у мільярди доларів, пише Wall Street Journal.
Багато сенаторів кажуть, що ухвалення великого пакета, достатнього для того, щоб підтримати Україну до виборів президента у США у листопаді 2024 року, надішле чітке повідомлення союзникам Америки, що політичне протистояння у Палаті представників не вплине на довгострокову прихильність Америки до України. Раніше Голос Америки повідомляв, що глава Пентагону Ллойд Остін та глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун під час свого першого засідання Контактної групи щодо допомоги Україні у форматі "Рамштайн" спробують переконати європейських союзників у відданості Вашингтона підтримці Києва попри політичне протистояння у Конгресі та кризу на Близькому Сході.
Прихильники ініціативи у Сенаті також кажуть, що було б легше заручитись підтримкою законодавців для одного великого пакета порівняно з кількома меншими пакетами допомоги. Вони очікують голосування за це у період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і закінченням терміну дії поточного законопроєкту про тимчасові урядові витрати 17 листопада.
WSJ пише, що очікується, що будь-який майбутній пакет допомоги зустріне опір у лавах республіканців, які кажуть про недостатність підзвітності допомоги Києву та про нагальні проблеми всередині країни, наприклад безпеку кордону. Також невідомо, як атака бойовиків ХАМАСу на Ізраїль у вихідні може змінити думку законодавців щодо допомоги Україні, що, як пише газета, сколихнув Вашингтон і вже переорієнтував увагу США на допомогу ключовому близькосхідному союзнику.
Днями речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що Сполучені Штати можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування:" У нас є 5,4 мільярда доларів за програмою повноважень президента, які залишаються доступними для України. У нас залишилося приблизно 1,6 мільярда для поповнення власних запасів".
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- Голос Америки
Байден: дії ХАМАСу – чисте зло, США підтримують Ізраїль
Звертаючись до американців, президент США Джо Байден у вівторок, 10 жовтня висловив підтримку Ізраїлю. “Ми підтримуємо Ізраїль. І ми подбаємо про те, щоб Ізраїль мав те, що їм потрібно, щоб піклуватись про своїх громадян — захистити себе та відповісти на цей напад”, – заявив Джо Байден.
Він наголосив, що США нарощують додаткову військову допомогу, включно з боєприпасами та перехоплювачами, щоб поповнити “Залізний купол”. “Ізраїль не залишиться без цього критично важливого обладнання для захисту своїх міст і громадян”, – заявив президент США. Байден також застеріг будь-яку третю країну чи організацію від спроб скористатися загостренням конфлікту.
Ізраїль не залишиться без цього критично важливого обладнання для захисту своїх міст і громадянДжо Байден
За словами Байдена, Ізраїль має не лише право, а й обов'язок захищатися, зазначивши що при розмові з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу він наголосив на "дотримуванні законів війни".
За словами президента США, Білий дім тісно працює з Конгресом, щоб вжити термінових заходів для отримання фінансування для забезпечення вимог національної безпеки критично важливих партнерів США.
Байден назвав дії ХАМАСу “чистим злом”. “Жорстокість ХАМАСу, спрага до крові нагадала про найстрашніші напади ІДІЛа. Це тероризм. Але, на жаль, для євреїв - це не нове. Ця атака нагадала про болючі спогади та шрами, залишені тисячоліттями антисемітизму та геноциду проти єврейського народу”, – заявив Джо Байден.
Президент США наголосив, що “тероризму немає виправдання”. За словами Байдена, ХАМАС не захищає права палестинського народу, а натомість єдине завдання, яке ХАМАС ставить перед собою – вбивство євреїв. Президент США закликав американців до єдності та наголосив, що підтримка Ізраїлю – не питання політики, а питання фундаментальних цінностей та людського життя.
Байден нагадав, що в результаті нападу було вбито близько тисячі людей, у тому числі 14 громадян США. Серед вбитих були діти та старі люди, включно із людьми, які пережили Голокост. Також, за словами Байдена, серед заручників, яких тримає ХАМАС, є й американські громадяни.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, Білий дім та конгресмени, які підтримують допомогу Україні, обговорюють можливість об'єднати в один пакет нові заходи з допомоги Україні та Ізраїлю, повідомляють американські ЗМІ, включаючи NBC та Washington Post, з посиланням на інформацію чиновників американського уряду та законодавців.
Голосування допомоги Україні та Ізраїлю в пакеті, припускає NBC, обговорюватимуть республіканці 11 жовтня під час зібрання з висунення кандидатур на посаду спікера Палати представників Конгресу США.
Дивіться також: Промова президента США Джо Байдена про атаку на Ізраїль. Наживо з перекладом українською
- Голос Америки
Напад на Ізраїль вигідний Путіну, а Китай може скористатися суперечками у Вашингтоні щодо допомоги Україні – генерал Веслі Кларк
Росія віддавна залучена у терористичну активність на Близькому Сході, а те, що зараз відбувається в Ізраїлі – “явно вигідно Володимиру Путіну”. Про це під час дискусії в Атлантичній раді говорив у вівторок, 10 жовтня, генерал армії США у відставці, колишній командувач об’єднаними силами НАТО в Європі Веслі Кларк.
За словами генерала, радянське втручання на Близькому Сході сягає давньої історії: “Свої перші ідеї щодо тероризму Ясір Арафат отримав із Радянського Союзу. Отже, Росія була залучена в це з самого початку. І те, що зараз відбувається, явно вигідно Володимиру Путіну. Україна більше не в центрі новин, тим часом Північна Корея та Іран надають Росії допомогу”.
Те, що зараз відбувається, явно вигідно Володимиру Путіну.Веслі Кларк
Тим часом, за ситуацією пильно стежить Китай, який “запитує, наскільки сильна зараз Америка”, наголошує генерал.
“Відсутність спікера Палати представників, проблеми з виділенням коштів на допомогу Україні. Схоже, гарний час”, – застерігає Кларк щодо можливих роздумів Китаю на порозі його ймовірного вторгнення на Тайвань з огляду на ситуацію у світі та зокрема в США.
Крім того, Кларк вважає, що Іран поводиться “так само, як Путін майже два роки тому”, а для національної безпеки самих Сполучених Штатів “настав дуже складний час” сьогодні.
Росія-Іран відкрили другий фронт.Бен Годжес
Своєю чергою, колишній командувач армії США в Європі генерал у віставці Бен Годжес у мережі Х зауважує: "Росія-Іран відкрили другий фронт: Росія підтримує зусилля Ірану запобігти тіснішим ізраїльсько-саудівським відносинам, а Іран відволікає увагу та ресурси Заходу від України".
Годжес закликає "перемогти Росію та зменшити їхні економічні зв’язки з Іраном".
Москва використовує терористичні напади ХАМАСу на ізраїльський народ, щоб відвернути увагу від щоденних злочинів геноциду та проти людяності в Україні.Ніколя Тензер
Годжес ретвітить твердження одного з провідних французьких аналітиків Ніколя Тензера про те, що "Москва використовує терористичні напади ХАМАСу на ізраїльський народ, щоб відвернути увагу від щоденних злочинів геноциду та проти людяності в Україні".
"Треба тримати увагу на всіх фронтах, прискорити поставки зброї до Києва.
Скрізь та сама стратегія терору", -- пише Тензер.
Як повідомляв Голос Америки, оглядачі стверджують, що не можна повністю виключити імовірність того, що Росія постачала ХАМАСу зброю для нападу, хоча наразі немає доказів цього.
Раніше генерал Кларк також заявляв: "Ми маємо сказати Путіну: вашої перемоги не буде за жодних обставин".
США та ЄС визнають рух ХАМАС терористичною організацією.
Під час дискусії в Атлантичній раді, на якій виступав генерал Кларк, було також презентовано “Меморандум президенту” про необхідність допомоги США для перемоги України, а також для її вступу до НАТО. Документ представляє американські інтереси та закликає адміністрацію президента США до жорсткої політики, прокоментував експосол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст.
- Голос Америки
Під час "Рамштайну" завдання Брауна буде запевнити Європу у незмінній підтримці США для України, пише Reuters
Новопризначений глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун під час свого першого засідання Контактної групи щодо допомоги Україні у форматі "Рамштайн" спробує переконати європейських союзників у відданості Вашингтона підтримці Києва попри політичне протистояння у Конгресі та кризу на Близькому Сході, повідомляє Reuters.
"Протягом наступних кількох днів я проведу зустрічі, щоб заспокоїти наших партнерів, - сказав Браун на шляху до Брюсселя для участі у засіданні, де також буде присутній міністр оборони США Ллойд Остін. - Я визнаю, що те, що відбувається в США, на Капітолійському пагорбі викличе запитання та занепокоєння (у союзників)".
Адміністрація президента Джо Байдена неодноразово наголошувала на збереженні підтримки України та у середу планує оголосити про новий пакет озброєнь для Києва. Але тим часом Палата представників США минулого тижня проголосувала за усунення спікера Кевіна Маккарті після ухвалення законопроєкту про тимчасові бюджетні витрати, що не передбачало нових коштів для України. Наступний спікер Палати може скасувати надання додаткової допомоги Україні до того, як пропозиція дійде до Палати представників, якщо ця особа буде проти цієї ідеї.
Деякі європейські чиновники відкрито висловлювали занепокоєння тим, що кошти для України затримуються внутрішньою боротьбою в Конгресі США, пише Reuters. Але багато хто також висловив впевненість, що адміністрація Байдена знайде способи забезпечити надходження допомоги.
Ситуацію ускладнює нове протистояння Ізраїлю та ХАМАСу. У понеділок армія США заявила, що Конгресу потрібно буде схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України. При цьому Пентагон оголосив, що надсилає авіаносну ударну групу поблизу Ізраїлю та додає в регіон винищувачі.
Корі Шакі з Американського інституту підприємництва розповіла агенції, що союзники намагатимуться почути від Брауна, що адміністрація Байдена може укласти угоди з законодавцями, щоб забезпечити надходження допомоги, однак за її словами, враховуючи, що генерал лише менш як два тижні тому обійняв посаду, ініціативу в поясненні ситуації для західних країн має взяти на себе міністр Остін.
Голос Америки повідомляв, що напередодні чергової зустрічі Контактної групи "Рамштайн" посолка США в НАТО Джуліанн Сміт заявила журналістам у Брюсселі, що підтримка України не припиниться, а події в Ізраїлі не становитимуть "жодних серйозних викликів". Вона послалася на результати вересневої поїздки постійних представників країн НАТО до Сполучених Штатів, де відбулися зустрічі з представниками Сенату і Палати представників Конгресу США, де було вкотре засвідчено двопартійну підтримку надання Сполученими Штатами подальшої допомоги Україні, "скільки знадобиться".
Раніше речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що Сполучені Штати можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування: " У нас є 5,4 мільярда доларів за програмою повноважень президента, які залишаються доступними для України. У нас залишилося приблизно 1,6 мільярда для поповнення власних запасів".
У статті використано матеріали Reuters
Американські ветерани створили організацію для обміну досвідом з українськими. Відео
Відмови у працевлаштуванні, нерозуміння оточення і протести під Капітолієм заради належної медичної допомоги – американські ветерани зіштовхнулися і продовжують боротися з різними викликами після повернення з армії.
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