США обговорять з партнерами заходи проти банків, які допомагають РФ обходити американські санкції

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо відвідає Європу та Японію цього місяця, де він координуватиме з партнерами використання нових повноважень щодо покарання фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції, повідомив Reuters представник Мінфіну.

Адеємо відвідає Рим, Берлін, Франкфурт і Токіо з 16 по 23 січня, де зустрінеться з партнерами G7, а також ключовими представниками приватного сектору, включаючи фінансові установи, науковців та інших лідерів галузі, сказав речник.

Заступник міністра має на меті обговорити підписаний раніше президентом Байденом указ, який передбачає штрафи для фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції, накладені на неї через її війну проти України.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 22 грудня президент США Джо Байден видав новий указ, який розширює повноваження уряду вводити обмеження проти тих іноземних банків, які допомагають Росії обходити санкції.

"Сьогоднішній захід підкреслює необхідність для фінансових установ у світі забезпечувати, що вони не сприяють діяльності, яка підтримує воєнні дії Росії і вводять заходи, щоб захиститись від експлуатації з боку російських мереж закупівель", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами міністерки фінансів США Дженет Єллен, указ створює "новий потужний інструмент проти російської воєнної машини".

Указ не лише розширює повноваження США запроваджувати санкції проти фінансових установ, що знаходяться поза Росією і допомагають проводити діяльність на користь військово-промислового комплексу, а також надає повноваження урядові забороняти імпорт до США товарів, вироблених на основі російських матеріалів, навіть якщо вони пройшли високий рівень переробки в третіх країнах.

"Заступник державного секретаря координуватиме дії з ключовими партнерами G7 в Італії, Німеччині та Японії щодо використання цього нового інструменту для придушення спроб Росії уникнути санкцій і отримати важливі товари для своєї армії з економік G7", — сказав представник Мінфіну Reuters на умовах анонімності.

Указ також дав Вашингтону можливість розширити заборону на імпорт деяких російських товарів, таких як морепродукти та алмази. Високопоставлені посадові особи адміністрації кажуть, що указ був виданий у координації з союзниками.

Сполучені Штати неодноразово застерігали компанії від обходу санкцій США, накладених на Росію. Йдеться зокрема про компанії, розташовані в Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Китаї.

У минулому високопоставлені чиновники США вже відвідували Туреччину, ОАЕ та інші країни, щоб попередити, що підприємства можуть втратити доступ до ринків G7, якщо вони будуть вести справи з компаніями, які підпадають під обмеження США.

Перебуваючи в Японії, Адеємо також обговорить енергетичну безпеку та обмеження цін G7 на російську нафту, а під час перебування в Італії та Німеччині обговорить Закон про скорочення інфляції та співпрацю між США та Європою щодо посилення стійкості критично важливих ланцюгів поставок.