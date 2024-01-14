Китай має бути залучений до зусиль із припинення війни в Україні – міністр закордонних справ Швейцарії в Давосі

Китай має бути залучений до зусиль, щоб припинити війну між Україною та Росією, заявив у неділю міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс після зустрічі радників з національної безпеки у Давосі щодо української формули миру 14 січня, повідомляє Reuters.

«Китай відіграє значну роль. Ми повинні знайти шляхи співпраці з Китаєм у цьому питанні», – заявив Ігнаціо Кассіс на прес-конференції в Давосі.

Китай не був представлений на обговореннях радників з національної безпеки напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Мир для українського народу терміново необхідний... Ми повинні зробити все, щоб покласти край цій війні», — сказав Кассіс, додавши, що поки Росія та Україна не бажають йти на поступки.

Кассіс сказав, що країни, які вели діалог з Росією, такі як Бразилія, Індія та Південна Африка, були залучені до дискусій у Давосі та могли б зіграти важливу роль.

«Участь альянсу БРІК дуже важлива, оскільки ці країни мають стосунки з Росією... Усе це може створити цей колективний рух, щоб залучити країни, які знаходяться далеко від конфлікту, але можуть зіграти певну роль у впливі на Китай і Росію», — сказав Кассіс.

Це вже четверта зустріч у швейцарському Давосі радників із національної безпеки щодо української «формули миру».

«Серед учасників – 81 країна та міжнародна організація. Для порівняння: на попередній зустрічі, що відбувалась на Мальті, було 66. Зокрема, своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 - Південної Америки, 3 – Північної Америки, 2 – Океанії», – написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграмі.

Як повідомляє Радіо Свобода, голова офісу Зеленського розповів учасникам зустрічі «про наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів Росією українських міст, про жертви атак серед мирних громадян та руйнування цивільної інфраструктури».

Президент Зеленський має виступити на Всесвітньому економічному форумі у Давосі пізніше цього тижня.

Очікується, що держсекретар США Ентоні Блінкен, президент Франції Еммануель Макрон і ключові лідери Близького Сходу відвідають Всесвітній економічний форум наступного тижня.