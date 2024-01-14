ISW: українська система РЕБ могла пристосуватися до протидії ракетним ударам РФ

Під час останнього комбінованого російського удару із застосуванням ракет і дронів зранку 13 січня українська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) могла продемонструвати здатність виводити з ладу не лише безпілотники, але й ракетні системи. Про це у своєму новому звіті пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Раніше ISW оцінював, що ударна кампанія Росії проти України та українська адаптація для протидії новим російським ударам є частиною ширшої тактичної та технологічної гонки… між потужностями дальнього удару та ППО. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що російський ударний пакет, використаний 13 січня, подібний до ударного пакету, який російські війська застосували 8 січня та під час інших недавніх ударів, що свідчить про те, що українські сили можуть розпізнати шаблони в повторюваних російських ударних пакетах, а також запроваджувати інновації та адаптуватися відповідно», – ідеться в повідомленні.

За даними українських військових, російські сили використали крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники в ході ранкової атаки на Україну 13 січня. З них вісім ракет вдалося збити, а понад 20 інших «засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей унаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби».

CNN пише про нову тактику росіян, а Politico пов'язує атаки з візитами європейських посадовців та обіцянками збільшення допомоги від Європи.

Як повідомляв раніше Голос Америки, посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у мережі Х (колишня Twitter), що їй довелося, як і решті мешканців Києва та більшої частини країни, вирушили до бункерів.

«Оскільки Росія здійснила ще одну широкомасштабну атаку на Україну гіперзвуковими ракетами. Дякую дивовижним захисникам ППО України сьогодні та щодня за порятунок незліченних життів», – написала американська дипломатка.

За інформацією CNN, удари цього разу тривали в кількох регіонах, включаючи Чернігів та Дніпро. У Чернігові осколки снарядів пошкодили незаселені цивільні житлові будинки міста. Reuters інформує, що атаки були спрямовані також на Київську, Дніпропетровську, Чернігівську, Полтавську та Івано-Франківську області. А The New York Times додає, що націлювалися і на Львів.