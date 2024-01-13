Ракетна атака 13 січня: нова тактика Росії і бойова готовність польської та союзницької авіації

Крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети, а також ударні безпілотники застосувала Росія проти України у ніч на 13 січня.

Усього під час ракетного удару по Україні зафіксовано 40 засобів повітряного нападу, інформують Повітряні сили ЗСУ.

CNN пише про нову тактику росіян, а Politico пов'язує атаки з візитами європейських посадовців та обіцянками збільшення допомоги від Європи.

У Польщі під час російської атаки по Україні армія приводила в стан готовності свою авіацію, інформує Радіо Свобода з посиланням на Оперативне командування Польщі.

Окрім польської було активізовано й "союзницьку" авіацію, інформували з Варшави.

Ракети було випущено з Бєлгородської, Брянської та Курської областей Росії (С-300/С-400 та “Шахеди”), “Кинджали” випущено з шести літаків МіГ у районі Тамбова, інші ракети запускали також із 11 стратегічних бомбардувальників у Каспійському морі.

З літаків Су-35 з території окупованої Херсонщини запустили 2 керовані авіаційні ракети.

Понад 20 із цих 40 запущених ракет та БПЛА не досягли своїх цілей завдяки засобам радіоелектронної боротьби, кажуть у керівництві Повітряних сил.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у мережі Х (колишня Twitter), що їй довелося, як і решті мешканців Києва та більшої частини країни, вирушили до бункерів.

«Оскільки Росія здійснила ще одну широкомасштабну атаку на Україну гіперзвуковими ракетами. Дякую дивовижним захисникам ППО України сьогодні та щодня за порятунок незліченних життів», – написала американська дипломатка.

Михайло Подоляк, старший радник президента України заявив в Х, що Росія запустила «десятки ракет різного формату. З цілком конкретною метою: вбити якомога більше мирного населення, знищити якомога більше житлових будинків, зруйнувати критичну (енергетичну) інфраструктуру, щоб «заморозити» тих, кого намагаються знищити вже протягом двох років.

При цьому у міжнародних організаціях Росія намагається показати себе цивілізованою країною.

«Ми хочемо жити у світі, де є правила, закон, передбачуваність, справедливість, надія, чи не так? Або ми продовжимо вдавати, що сучасна Росія має щось спільне з сучасною цивілізацією?» – додав Подоляк.

Видання The New York Times назвало 8 збитих військово-повітряними силами України ракет “низьким рівнем перехоплення у порівнянні з попередніми нападами”.

А російські атаки штурмують українську ППО “хвилями ракет”, пише газета, нагадуючи про попередні масовані обстріли 2024 року.

“Дякуємо дивовижним українським захисникам повітряного простору, сьогодні і щодня, за порятунок незліченних життів”, – твітувала про роль ППО посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Про атаку 13 січня дипломатка розповіла: “Рано вранці, разом з усіма киянами та жителями більшої частини України, ми попрямували до укриттів, коли Росія розпочала чергову широкомасштабну атаку гіперзвуковими ракетами на Україну”.

За інформацією CNN, удари цього разу тривали в кількох регіонах, включаючи Чернігів та Дніпро. У Чернігові осколки снарядів пошкодили незаселені цивільні житлові будинки міста. Reuters інформує, що атаки були спрямовані також на Київську, Дніпропетровську, Чернігівську, Полтавську та Івано-Франківську області.

А The New York Times додає, що націлювалися і на Львів.

Видання наводить твердження аналітиків про те, що низка російських ракетних ударів цього року спрямована на перевантаження протиракетної оборони України – у попередній атаці 7 січня Україна змогла збити 18 із 59 запущених ракет.

Чорна фарба і спроби заплутати тепловізійні приціли - нова тактика росіян

“Російська армія використовує нову тактику в рамках своєї повітряної кампанії, наприклад, фарбує свої безпілотники іранського виробництва в чорний колір, маскуючи їх на тлі нічного неба”, – пише CNN.

Крім того, як повідомили виданню в одному з українських підрозділів, росіяни переміщають двигуни на безпілотниках, намагаючись заплутати роботу тепловізійних прицілів протиповітряної оборони.

Видання Politico пов’язало атаки 13 січня із візитами європейських посадовців до Києва, котрі зокрема обіцяють більше допомоги для оборони України. Так, лише за день до атаки Велика Британія оголосила про безпекову угоду з Києвом та про збільшення військового фінансування для України на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3-х мільярдів доларів).

Також у суботу, 13 січня, до української столиці прибув новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. За кілька годин після атаки він уже відвідав меморіал памяті загиблим українцям разом із українським колегою Дмитром Кулебою.

А на понеділок запланований приїзд прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

“Майже 2 роки Україна перебуває на передовій захисту свого суверенітету та безпеки всієї Європи”, – твітує французький міністр Сежурне під час свого візиту до Києва.

Він пообіцяв, що “допомога Франції є довгостроковою”.

На гострій потребі України у засобах ППО постійно наголошує президент України Володимир Зеленський. Так, під час нещодавнього візиту до Литви він сказав: “Нам дуже не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони. Це те, що нам найбільше потрібно”.

“Брак протиповітряної оборони означає, що Україні доводиться розподіляти ресурси між лінією фронту та містами, віддаленими від бойових дій, залишаючи одні місця менш захищеними, ніж інші”, – пише NYT.

А Україна не має можливості виробляти системи ППО всередині країни, тому залежить від своїх західних союзників щодо поставок для захисту свого неба.

Російська ракета у повітрі Польщі та намагання росіян проникнути в армію країни

У Польщі ЗМІ нагадують про російську крилату ракету, яка порушила повітряний простір країни 29 грудня. Газета Rzeczpospolita пише: "Увесь час траєкторія польоту ракети відстежувалася радіолокаційними системами, як польськими, так і союзними. Системи ППО залишалися готовими до використання. Крім того, літаки F-16, які патрулювали територію, були спрямовані в район перетину ракетою повітряного простору Польщі".

А польський прем’єр Дональд Туск в інтерв'ю 12 січня для TVN, Polsat News і TVP сказав про цю ракету: "Це не те, на що можна махнути рукою і сказати: випадково. Боюся, що в цьому не було жодного збігу".

Він запевнив, що "перебуває в постійному контакті з американськими союзниками":

"Ми ще аналізуємо те, що сталося з російською ракетою. Ми не можемо залишити без уваги цю подію".

Туск також сказав, що проросійські організовані групи намагалися проникнути в поліцію та армію Польщі, інформує польське радіо Zet.