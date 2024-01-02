Світові експерти та політики закликали збільшити допомогу Україні після нових російських атак

На фоні масованих повітряних атак Росії по цивільній та критичній інфраструктурі України експерти і політики з різних країн світу наголошують на необхідності посилення підтримки України та санкцій проти Росії.

Наймасштабніша у світі комбінована ракетна атака

Жодна країна світу не відбила такі атаки.

Тарас Чмут, голова найбільшої в Україні благодійної організації з надання військової допомоги "Повернись живим", назвав останній російський напад наймасштабнішою у світі комбінованою ракетною атакою із застосуванням гіперзвукової зброї.

"Жодна країна світу ніколи не воювала з подібною зброєю. Жодна країна світу не відбила такі атаки", - наголосив Чмут та закликав дякувати фахівцям української ППО.

Авіаексперт Валерій Романенко в ефірі Radio NV каже, що цього дня Росія одноразово запустила щонайменше 10% своїх "Кинджалів". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, як повідомляв Голос Америки, повідомив, що ППО знищила усі 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

За словами Романенка, атака тривала одразу з кількох напрямків - Криму, з боку Сумської області, а також із Заходу, здійснивши маневр та розворот: "Вони вважали, що так протиповітряна оборона їх не упіймає, бо вона націлена на східний і південний напрямок".

"Але виявилося, що наша ППО працює на 360 градусів і ці викрутаси не багато допомогли", - каже авіаексперт.

Американський експерт Андерс Аслунд натомість запитує, чому Росію досі “не названо терористичною державою після її неодноразових масованих бомбардувань українських міст”.

"Якщо Республіканська партія терміново не виступить за фінансову та військову підтримку Україні, її слід класифікувати як пропутінську та антиукраїнську партію”, – написав Аслунд у мережі Х.

“Тим, хто вірить у чутки про готовність Росії до мирних переговорів”

“Кількість безпілотників, випущених за останні 24 години по Україні, свідчить про справжні наміри Москви”, – заявив голова Ради ЄС Шарль Мішель.

Посадовець наголосив, що це свідчення для всіх “тих, хто вірить чуткам про зацікавленість Росії у мирних переговорах”.

Він також додав про цинічність атак на фоні посилення їх інтенсивності у період новорічних свят. Мішель пообіцяв: “ЄС підтримує Україну”.

Згадайте ці криваві фото, “як тільки почуєте, що Путін хоче миру”, так закликає лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

Вона опублікувала фото Сергія Болвінова із закривавленим взуттям посеред уламків стін внаслідок масованої російської атаки.

“Путін хоче зламати опір і окупувати Україну. Всі розмови про його прагнення до миру - це російські спецоперації, спрямовані на те, щоб зменшити підтримку України й допомогти Путіну швидше досягти мети”, – каже Матвійчук.

“Як можна щиро вірити, що Росія хоче припинення вогню? – пише експертка ChathamHouse та CEPA Ольга Токарюк. – За останні п'ять днів Росія направила на Україну величезний шквал безпілотників і ракет. Вона явно хоче виснажити протиповітряну оборону України”.

“Навмисні напади на цивільних осіб та цивільні об'єкти є воєнними злочинами та серйозними порушеннями міжнародного права”, – наголосила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Вона також додала, що “невпинні напади Росії на Україну є неприйнятними”.

“Усі зусилля мають бути мобілізовані”

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас під час виступу у подкасті ВВС закликала: “Ми повинні вірити в перемогу України і підтримувати їх військово та економічно. Ми повинні продовжувати ізольовувати Росію і здійснювати тиск санкціями”.

“Деякі перемоги” України у 2024 році очікує президент Латвії Едгардс Рінкевичс. У тому ж подкасті ВВС цитують його тезу про те, що партнери повинні допомагати Україні значно активніше, а світ загалом не може забувати про Україну, хвилюючись про війну на Близькому Сході. Рінкевичс впевнений, що “все ще є час, щоб підготуватися й уникнути найгіршого сценарію”.

Як повідомляв Голос Америки, Рінкевичс наголосив у своєму твіті, що “новорічні святкування закінчилися, і Захід має налаштуватися серйозно та діяти зараз”.

На цю тезу відповів український президент Володимир Зеленський, котрий написав у соцмережі Х: “Дійсно, часу на відпустку для українців немає. Усі зусилля мають бути мобілізовані зараз, щоб захистити нашу спільну свободу та забезпечити поразку російського терору”.

Захід повинен усвідомити невідворотність значних фінансових витрат

Без подальшої суттєвої підтримки Заходу Україна може втратити більше території, застерігає Рут Даєрмонд, аналітикиня, викладачка кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона з питань зовнішньої та безпекової політики Росії і США.

“Захід також може програти, – пише Деєрмонд. – Якщо Росія зможе переконати себе та інших, що вона перемагає в Україні, Захід (як колективно, так і окремі держави, перш за все США) буде слабшим”.

Все, крім поразки Росії в Україні, матиме гострі наслідки для безпеки членів НАТО в усіх сферах, наголошує аналітикиня та закликає країни Заходу усвідомити, що “європейська безпека знову є пріоритетом, і це пов’язано зі значними фінансовими витратами”.

Натомість “альтернатива” (зокрема спроба примусити Україну до перемовин) лише відстрочить та збільшить витрати, переконана Деєрмонд.