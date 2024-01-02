Сунак і Зеленський обговорили успіхи українських ППО й подальшу військову допомогу

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський обговорили останні масштабні атаки Росії по Києву та Харкову, внаслідок яких загинули п'ятеро й поранення отримали 129 людей.

Зеленський подякував "за суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами".

"Обговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ", - йдеться у повідомленні українського глави.

Сунак "висловив співчуття всім загиблим і пораненим українцям під час варварських авіаударів Росії під час Різдва" й пообіцяв "продовжувати непохитно підтримувати Україну в боротьбі з агресією та окупацією протягом 2024 року та в майбутньому".

Як повідомляє офіс британського прем'єра, "лідери обговорили останні події в конфлікті, включаючи прогрес у Чорному морі та успіх української протиповітряної оборони, підкріпленої поставленими Великобританією ракетами класу «земля-повітря»".

Нагадаємо, Силам Оборони України вдалось знищити усі 35 ударних дронів Shahed-136/131, 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

Зеленський також повідомив, що у розмові із Сунаком вони "також скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру".