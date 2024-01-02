Туреччина не пропустить призначені для України британські протимінні кораблі

Туреччина заявила, що не пропустить два британські мінні тральники пройти транзитом через турецькі води на шляху до Чорного моря. Причина - занепокоєння про порушення міжнародних договорів про проходження через протоки під час війни, повідомляє Reuters.

Велика Британія подарувала ці кораблі Королівських ВМС класу Sandown Україні в межах нової "морської коаліції".

Туреччина, яка є членом НАТО, повідомила союзникам, що не дозволить кораблям використовувати свої протоки Босфор і Дарданелли, поки в Україні триватиме війна, повідомили в управлінні комунікацій президента Туреччини.

Наші відповідні союзники були належним чином поінформовані про те, що тральники, подаровані Україні Великою Британією, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря поки триває війна

Центр протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини опублікував пост у соцмережі X (колишня Twitter), в якому спростовувалась інформація про те, що начебто Туреччина дозволила британським тральникам, подарованим Україні, пройти у Чорне море. В публікації йдеться про те, що Туреччина виступає гарантом чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до міжнародної Конвенції Монтре, та ці протоки будуть закритими для кораблів сторін, що воюють.

Вже через кілька днів після початку повномасштабної війни Анкара застосувала Конвенцію Монтре та закрила протоки Дарданелли та Босфор для всіх військових кораблів сторін, що воюють.

“Наші відповідні союзники були належним чином поінформовані про те, що тральники, подаровані Україні Великою Британією, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря поки триває війна”, – наголосила Анкара. Також там підкреслили, що таке рішення дає допомогти запобігти ескалації у Чорному морі.

Лондон поки не коментував рішення Туреччини. Велика Британія раніше заявляла, що передає Україні мінні тральники, щоб допомогти посилити морські операції під час війни.

Британський міністр оборони Ґрант Шаппс оголосив 11 грудня, що Велика Британія разом з Норвегією будуть очолювати міжнародні зусилля на підтримку військово-морського флоту України й підтвердив, що британці передають українцям два кораблі, призначені для виявлення морських мін.

За словами Шаппса, “ці мінні тральники нададуть Україні життєво важливі можливості, які допоможуть рятувати життя на морі та відкриють життєво важливі експортні шляхи, які були суттєво обмежені після початку незаконного повномасштабного вторгнення Путіна”. Також сказано, що коаліція допомагатиме Україні швидко розбудовувати сили флоту і морської піхоти, зокрема патрульні кораблі та інші плавзасоби для захисту морського узбережжя й річкових шляхів.

Британський журналіст Тім Вайт у соцмережі X написав, що рішення Туреччини викличе негативну реакцію в Україні, Британії та союзників в НАТО. “Гнів в Україні, Великої Британії та серед союзників по НАТО через те, що Туреччина блокує британським мінним тральникам доступ до України. Анкара закрила Босфор згідно з конвенцією Монтре. Але оскільки це були протимінні кораблі, вважалося, що їх пропустять”, – пише Вайт.

Два тральники класу Sandown були обіцяні Україні ще до лютневого російського вторгнення 2022 року. На тих кораблях, перейменованих з HMS Grimsby та HMS Shoreham у "Чернігів" і "Черкаси", українські моряки пройшли навчання минулого літа в Британії.

Після США, Британія надає чи не найбільшу військову допомогу Україні для захисту від російської агресії.