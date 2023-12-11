Кораблі від європейської військової коаліції ймовірно потраплять в Україну лише після війни – воєнний експерт

Міжнародні зусилля на підтримку військово-морського флоту України, зокрема, передача британцями двох кораблів-тральників, ймовірно, не матиме успіху в час війни, оскільки судна зможуть потрапити в Україну лише після війни. Таку заяву оприлюднив військовий аналітик Шон Белл у коментарі виданню Sky News.

Нова так звана “військово-морська коаліція” для України була узгоджена на нещодавній нараді держав-донорів допомоги Україні, та має на меті забезпечувати довготермінову підтримку оснащенням і навчанням, щоб посилити безпеку в Чорному морі, повідомляв Голос Америки.

Британський міністр оборони Ґрант Шапс оголосив, що Велика Британія разом з Норвегією будуть очолювати міжнародні зусилля на підтримку військово-морського флоту України. Він підтвердив, що британці передають українцям два кораблі призначені для виявлення морських мін.

Ці тральники мають на меті допомогти Україні “краще оберігати життя людей в морі та відкрити необхідні експортні шляхи, які були обмежені відтоді, як Путін розпочав незаконне повномасштабне вторгнення”, заявив міністр оборони Шапс.

Але експерт Шон Белл, який керував винищувачами з суші та з моря і служив на численних посадах у Міністерстві оборони Великої Британії, застерігає: “Попри позитивну політичну риторику, в сьогоднішньому повідомленні мало що допоможе Україні в найближчій перспективі”.

Белл звертає увагу на те, що за Конвенцією Монтре, якщо Туреччина не бере участі в конфлікті, військові кораблі держав, які воюють, не можуть проходити через протоки – за винятком випадків повернення на свою базу.

Британські кораблі -- "символічна допомога", оскільки "не зможуть пробитися в Чорне море"

“Як наслідок, будь-яка пропозиція кораблів і морського військового потенціалу Україні є значною мірою символічною, оскільки вони не можуть пробитися в Чорне море, доки конфлікт не завершиться”, – пише Белл.

За його словами, Захід планує свої дії вже з огляду на післявоєнні виклики, а цілковито відданим підтримці України залишається лише публічно, - вважає експерт.

Тоді як Україна по завершенню війни, пише Белл, зіткнеться з двома серйозними викликами: як забезпечити свою національну безпеку та як відбудувати державу.

“Зараз тривожні часи для України”, – підсумовує аналітик.