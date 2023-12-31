"Україна годує світ попри щоденні атаки Росії". На Заході відзначили ріст експорту українського зерна

Попри війну та вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, Україна змогла забезпечити експорт зерна через Чорне море. Це важливо для світу, кажуть посадовці США та Швеції.

Україна допомагає тим, хто зараз потерпає від спричиненого Росією голоду, твітує міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом.

"Завдяки зростанню експорту зерна, в значних частинах Африки та Азі можна обмежити голод, спричинений російською незаконною війною проти України", - додав посадовець.

Він наголосив, що Росія "не повинна перемогти в будь-якому аспекті цієї війни, але ми допоможемо Україні перемогти у кожному аспекті".

"Значним досягненням" назвала експорт українського зерна через Чорне море посолка США в Україні Бріджит Брінк.

"Чорноморським гуманітарним коридором із серпня пройшли 400 суден, перевозячи 13 млн тонн вантажу", - твітує посадовиця.

Вона додає: "Україна продовжує годувати світ, незважаючи на щоденні та постійні атаки Росії по всій країні".



Міністерство закордонних справ Німеччини, підбиваючи підсумки подій в Україні в 2023 році вказує: "Україна ефективно відштовхнула російський флот в Чорному морі і відкрила шлях поставки, який дозволив понад 200 кораблям експортувати зерно та інші товари на світові ринки".



Україна експортувала Чорноморським коридором 12 мільйонів тонн зерна, повідомив у відеозверненні від 28 грудня президент України Володимир Зеленський. "Особливо відчутні результати за грудень — і це відчувається на всій економіці", — додав він.

Згідно з даними Міністерства агрополітики та продовольства України, з 1 липня 2023 року по 29 грудня 2023 року Україна експортували майже 18 мільйонів тонн зернових та зернобобових.

В Українському клубі аграрного бізнесу поділились попередніми оцінками загального аграрного експорту в 2023 році. За рік Україна експортувала 67,5 мільйонів тонн агропродукції, що на 15% більше ніж 2022, кажуть в УКАБ.

В асоціації нагадали про виклики для агроекспорту минулого року. Зокрема, це блокування Росією експорту зерна, а потім вихід із Чорноморської зернової ініціативи, бомбування зернової інфраструктури в Україні, обмеження на транзит зерна з України через східноєвропейські країни.