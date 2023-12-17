Кремль каже, що не планує відновлювати зернову угоду. Україна вже провела понад 250 кораблів гуманітарним коридором

Кремль не зацікавлений у відновлення Чорноморської зернової ініціативи, заявив російським медіа міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев.

Він додав, що багато в чому це політичне рішення, але Росія продовжить експортувати зерно: "Наші обсяги експорту зерна з урахуванням згортання зернової угоди аж ніяк не впали, вони навіть трохи зросли".

Після одностороннього виходу РФ з зернової угоди, що дозволяла Україні безпечно експортувати зерно зі своїх заблокованих через російську агресію чорноморських портів, Росія почала атакувати українську портову й зернову інфраструктуру.

Водночас Києву вдалось створити Чорноморський гуманітарний коридор, яким безпечно пройшли вже 256 кораблів із продовольством, заявила днями посолка США в Україні Бріджит Брінк. "Попри неодноразові жорстокі атаки Росії на Україну, кораблі перевезли майже 9 мільйонів тонн зерна та інших вантажів від українських фермерів та міст по всьому світу", - твітує дипломатка.

Наприкінці листопада президент Володимир Зеленський розповів, що Україна отримає військові кораблі для захисту суден у зерновому коридорі у Чорному морі. За його словами, створення цього гуманітарного коридору без Росії стало одним з найбільших досягнень України за рік.

Також, як твердить Київ, українська влада домовилася з партнерами про забезпечення супроводу кораблів у морі, щоб гарантувати їхню безпеку, й зокрема Одеська область буде захищена додатковими системами ППО, а запит на цю зброю спрямували й погодили із міжнародними партнерами, пише Радіо Свобода.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський днями повідомив, що після 10 жовтня обсяги вивезення зерна суттєво збільшилися порівняно з серпнем і вереснем. Експорт цього року буде більший, ніж минулого року. Тоді він становив приблизно 72 млн тонн урожаю, цього року очікується на рівні 78-79 млн тонн.

У статті використано матеріали Reuters