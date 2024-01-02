Масована атака РФ на Київ і Харків. Як реагує світ?

У ніч на 2 січня Росія повторила масовану повітряну атаку, атакувавши цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти. Основний напрямок удару – столиця України, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він написав у Telegram, що Силам Оборони України вдалось знищити усі 35 ударних дронів Shahed-136/131, 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

Внаслідок атаки по Києву та області загинуло троє людей, у самому Києві - одна загибла та 43 постраждалих, з яких 37 шпиталізували. У Харкові постраждали 47 людей, до лікарень доставили 16 людей, з них 2 – діти і двоє дорослих.

Президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам, "які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита". "І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не «петріоти» та інші захисні системи, - написав він і додав: "«Петріоти», «айріси», «насамси» – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме".

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок удару сталось загоряння багатоповерхівки у Солом'янському районі столиці. "Картина гнітюча… Зараз на місці працюють рятувальники, пожежники, медики. На цю годину одна жінка загинула, постраждали 43 людини. 37 із них медики госпіталізували, шістьом надали допомогу на місці", - написав він у Facebook.

Він додав, що від ракетної атаки Кремля також зазнали пошкоджень будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах, а також у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання, й комунальні служби зараз працюють над їхнім відновленням.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк твітує: "Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час, як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна".

Американська дипломатка вкотре закликала продовжити підтримувати Україну в її захисті від російської агресії на тлі того, що в адміністрації президента Джо Байдена вичерпалось виділене фінансування для пакетів військової допомоги для України, а Конгрес США все ще не затвердив виділення нових коштів.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова пише: "Сьогодні Україна стала жертвою чергового жорстокого нападу Росії. Столиці Київ і Харків обстріляні російськими ракетами та безпілотниками. Поранені та вбиті цивільні, зруйнована інфраструктура. Україні зараз потрібна додаткова підтримка, щоб врятувати життя. Росію буде притягнуто до відповідальності".

Президентка Молдови Мая Санду написала в мережі Х: "Від початку 2024 року тривають жорстокі атаки Росії на українські міста, що спричиняє смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України. Незмінна міжнародна підтримка має вирішальне значення для того, щоб українці могли захистити свій суверенітет і народ".

"Чергова серія жорстоких авіаударів Росії по Києву сьогодні вранці, невинні мирні жителі знову стали жертвами російського тероризму. Українська ППО працює добре, але Україна має отримати більше допомоги. Новорічні святкування закінчилися, і Захід має налаштуватися серйозно та діяти зараз", - твітує президент Латвії Едгардс Рінкевичс.

"Сьогоднішній день кияни знову почали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля тривають, - пише у мережі Х президент Литви Гітанас Науседа. - Українці творять дива з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи ППО до України зараз!"

Гай Ферхофштадт, колишній прем'єр-міністр Бельгії та депутат Європарламенту, так прокоментував події на своїй сторінці в мережі Х: "Київ під жорстоким ударом! 99 ракет Росія випустила по мирному населенню. Для ЄС немає альтернативи, крім як посилити підтримку України зараз. Військово, фінансово. Путін воює проти європейського способу життя, який відстоює Україна. Прокинься, Європо!"

Він також додав: "Ілоне Маску, сьогодні повідомляється, що російські ракети знищили ваш шоурум Tesla в Києві. Чи ви вчините правильно і засудите бомбардування Росією, під час яких також гинуть невинні мирні жителі?".

"Росія вкотре продемонструвала свою зневагу до західного світу масованою атакою на Київ та інші міста сьогодні вранці. Сьогодні був би чудовий день, щоб арештувати заморожені активи Росії та почати використовувати їх для відшкодування збитків", - твітує американська журналістка й авторка Енн Епплбаум.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ очікує, "що всі держави рішуче засудять напад і вживуть рішучих заходів". Він також закликав прискорити постачання до України додаткових систем ППО та боєприпасів, забезпечити Україну бойовими безпілотниками всіх типів і ракетами дальності більш як 300 кілометрів, схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні та ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

"Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не закриватиме очі на вбивства мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури в Україні", – заявив Кулеба.