Зеленський "роздратований" коливанням деяких союзників і "відстороненістю" деяких українців

Президент України Володимир Зеленський в новорічному інтерв’ю британському часопису Economist висловив обурення тим, що на початку 2024 року Захід і навіть деякі українці втратили відчуття негайності загрози в умовах російської війни.

"Українці воюють за світ. Світ повинен зосередитися і визнати це", - сказав Зеленський, наголосивши, що, допомагаючи українцям, "надаючи нам гроші, або надаючи зброю, ви допомагаєте собі. Ви рятуєте своїх дітей".

Український президент окремо вказав на безпідставність припущень, що російський президент Владімір Путін буцімто прагне миру, або, що Росія переламала хід війни з Україною на свою користь.

"Це слабкість. І він відчуває це як звір. Бо він звір, який відчув кров, а тому почуватиметься сильнішим. І він з'їсть вас цілком - з усім вашим ЄС, з НАТО, зі свободою, з демократією. Забудьте про це. Ось чому я не бачу жодних, жодних сигналів про мир", - емоційно заперечив Зеленський міркування, що з’явилися в останні місяці минулого року в західній пресі.

Володимир Зеленський визнав, що український контрнаступ 2023 року "можливо не був таким успішним, як хотів світ. Можливо не все робиться так швидко, як дехто собі уявляв".

Але він категорично заперечив, що Росія перемагає, і вказав на величезні російські втрати.

"Тисячі й тисячі вбитих російських солдатів, яких навіть ніхто не забирає", - наголосив Зеленський, нагадавши, що впродовж минулого року Росія не спромоглася завоювати жодного великого українського міста, а натомість Україна прорвала російську блокаду в Чорному морі.

Часопис зауважує, що за оцінками британської військової розвідки з сучасними темпами втрати Росії до 2025 року можуть сягнути 500 000 вбитими і пораненими.

В статті йдеться, що Володимир Зеленський усвідомлює важливість того, аби міжнародна спільнота не втрачала розуміння важливості підтримки України впродовж 2024 року, коли Росія активізує бойові дії, ресурси України потрібно поповнювати, а в США та в деяких країнах Європи увага буде зосереджена на внутрішніх політичних процесах з огляду на вибори.

Володимир Зеленський підкреслив, що не буде розкривати військових планів на 2024 рік, але натякнув, що увага буде спрямована на Крим та на подальші дії в Чорному морі.

Він заявив про важливість цього напрямку зокрема, щоб зменшити кількість нападів, яких звідти зазнає Україна.

Україна, за словами Зеленського покаже росіянам марність кремлівської пропаганди і доведе, що "тисячі російських службовців загинули лише заради амбіцій Путіна".

Він підкреслив, що метою України є визволення українців від російської окупації та відновлення українських кордонів, а швидкість успішних дій України буде залежати від військової допомоги західних партнерів.