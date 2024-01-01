Російська війна зірвала вибори в Україні, але 2024 р. голосуватиме майже пів світу

Російська війна проти України зірвала парламентські вибори 2023 року та президентські, що мали відбутися навесні 2024 року.

Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю новинній агенції AP наприкінці листопада, що вибори в Україні «повинні відбутися в той момент, коли безпекова ситуація буде стабілізована, коли ми зможемо це зробити демократично, коли у людей буде можливість голосувати».

Українські парламентські партії підписали домовленість, що вибори можуть відбутися лише після закінчення воєнного стану в Україні, приблизно 20% території якої залишаються під російською окупацією.

Зеленський припустив можливість зміни українських законів і створення технологічних можливостей, щоб створити умови для голосування в надзвичайних умовах зокрема, можливо, з використанням інтернету.

Але впродовж 2024 року вибори заплановані в принаймні 50 країнах і мають охопити майже 4 мільярди виборців.

Тайвань

Серед перших виборів нового року, які приваблюють велику увагу у світі, буде голосування на президентських виборах на Тайвані 13 січня.

Тайванські вибори відбуватимуться в умовах тиску з китайського боку, де проголошують, що острів має бути возз'єднаний з Китаєм і підпорядковуватися владі в Пекіні.

Китайський керівник Сі Цзіньпін в новорічній промові заявив, що «мешканці двох берегів Тайванської протоки повинні разом рухатися вперед, щоб спільно цінувати велику славу відродження китайської нації».

Багато країн світу визнають право возз'єднання Китаю і Тайваню, але застерігають, щоб це не відбувалося через застосування сили.

Росія

Владімір Путін заявив, що хоче переобрання на президентських виборах у березні в Росії, де мало хто має сумніви в тому, що він буде оголошений переможцем на ще один шестирічний термін.

Багато політичних суперників Путіна перебувають за ґратами, а російська влада вже показала готовність перешкоджати реєстрації кандидатів, які могли б критикувати владу за стан справ у Росії.

Критика російської війни проти України в Росії заборонена і чимало людей опинилися у в’язницях за мирні протести.

Європейський парламент

Виборці в двадцяти семи країнах Європейського Союзу у червні обиратимуть депутатів до Європейського парламенту.

За виборами в ЄС будуть пильно спостерігати на тлі передбачень серйозних здобутків для крайніх правих партій, які наголошують на тому, що вони називають проблемами з міграцією.

Європейські крайні праві сили також часто виступають з критикою Європейського Союзу і наголошують на пріоритетності національних інтересів на противагу євроінтеграції.

США

Виборча кампанія 2024 року у США сягне апогею на голосуванні в листопаді, і наразі найбільше уваги приваблюють намагання колишнього президента Дональда Трампа повернутися до кабінету у Білому домі.

За американськими виборами стежать союзники у Європі і зокрема в Україні, з огляду на те, що наступний президент США буде визначати, чи зміниться подальша американська зовнішня політика.

Велика Британія

Дата британських парламентських виборів ще не оголошена, але закони передбачають, що впродовж 2024 року британці напевне матимуть можливість вибрати урядову партію, лідер якої стане наступним прем’єр-міністром.

Дотеперішні опитування дуже обнадіюють опозиційну Лейбористську партію на чолі з Кіером Стармером.

Велетенські демократії

2024 року вибори мають відбутися в найбільш населеній країні світу - Індії, де перемогу наразі передбачають партії прем’єр-міністра Нарендри Моді.

Національні вибори цього року також заплановані в найбільш населених мусульманських країнах світу Індонезії та в ‘Пакистані.

У червні на загальних виборах голосуватиме Мексика.