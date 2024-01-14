Швеція підтвердила плани зростання виробництва боєприпасів для України

Управління військового забезпечення Швеції (FMV) підписало угоду з компанією Nammo про зростання виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, повідомляє сайт FMV.

За словами голови оперативного відділу армійської техніки FMV Йонаса Лоцне, терміни постачання будуть скорочені, що збільшить можливості підтримки України.

Угода буде перетворена на остаточний контракт за умови, що ЄС виділить кошти впродовж першого кварталу 2024 року.

Як повідомляв раніше Голос Америки, уряд Швеції 9 січня повідомив надання Україні допомоги на суму 50 мільйонів шведських крон (близько 5 млн доларів).

Ця допомога буде надана через фонд допомоги НАТО Україні (Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund) і використана для проєктів, щодо яких уже ухвалено рішення, але для яких бракує фінансування, наприклад, шляхом закупівлі оборонного обладнання, палива, медичного обладнання, засобів для розмінування та іншого військового навчального обладнання.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час Національної конференції з оборони 8 січня заявив, що підтримка України боку Швеції, ЄС і США має продовжуватись.

"Продовження американської підтримки передбачає сильну підтримку Європи. Критика недостатньої залученості Америки звучить хибно, якщо ми самі не відстоюємо свій власний континент", - сказав Крістерссон.