Зеленський прибув до Швейцарії для участі в Світовому економічному форумі. Про що говоритиме український президент в Давосі.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де планує зустрітись з лідерами країни та взяти участь у Давоському форумі.

"Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення", - повідомив український президент в дописі в соцмережі Telegram.

Український президент в Давосі планує говорити і про "повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України".



Серед зустрічей Зеленського в Давосі заплановано зустрічі з посадовцями ЄС та НАТО, йдеться в дописі. Також, вказують оглядачі, Зеленський може провести обговорення з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває в візитом в Давосі з 15 по 17 січня. Оголошувалось і про зустріч Зеленського з провідним світовим фінансистом JP Morgan Chase Джеймі Даймоном. В західних ЗМІ, посилаючись на неназваного посадовця США кажуть, що Зеленський може зустрітись і з делегацією Китаю.

Про те, що Китай має відіграти роль у досягненні миру в Україні напередодні заявила українська делегація в Давосі на зустрічі радників з національної безпеки з 83 країн.

Обговорення пройшли під головуванням керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса і стосувались мирного плану Зеленського, повідомляє агентство AFP.

Зустріч 14 січня у Давосі є останньою з чотирьох таких зустрічей за закритими дверима, нагадує агентство AP. Попередні обговорення відбулися у Данії, Саудівській Аравії та Мальті влітку та восени минулого року. В останній зустрічі на Мальті у жовтні 2023 року взяли участь представники 65 країн. Росія не була представлена на обговореннях.

Акцент обговорень у Давосі було зроблено на критеріях припинення бойових дій, виведенні російських військ, відповідальності за скоєні злочини та запобіганні подальшій ескалації.

"Мета полягає в тому, щоб підготуватися, щоб ми були готові і дозріли для запуску процесу з Росією - коли прийде час", - заявив на пресконференції Кассіс, якого цитує AFP.

Він також пояснив, що учасники дискусій шукають спосіб долучити Росію у слушний момент, однак, наразі ні Україна, ні Росію ще не готові до цього. Своєю чергою Андрій Єрмак заявив, що союзники ніколи не змушували Україну до компромісів, які були би їй неприйнятні.

Єрмак також назвав гарним знаком той факт, що кількість учасників конференцій з обговорення української формули миру зростає.

“Дуже тішить, що країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включається в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства.

Мир, якого прагне, Україна, має гарантувати виживання, цілісність, суверенітет і можливість розвитку”, - написав він на своїй сторінці в мережі Х.

