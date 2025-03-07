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Рубіо говорив з французьким колегою Барро про "припинення російсько-української війни"

Держсекретар США Марко Рубіо під час виступу президента Дональда Трампа на спільній сесії Конгресу в Капітолії США у Вашингтоні, округ Колумбія, 4 березня 2025 року. (AFP)
Держсекретар США Марко Рубіо під час виступу президента Дональда Трампа на спільній сесії Конгресу в Капітолії США у Вашингтоні, округ Колумбія, 4 березня 2025 року. (AFP)

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро щодо "припинення російсько-української війни", повідомляє у п'ятницю сайт Державного департаменту.

"Держсекретар наголосив рішучість президента Трампа досягти шляхом переговорів справедливого і міцного миру і підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з Францією для досягнення цієї мети", – йдеться в заяві Держдепу.

Як повідомляв Голос Америки, Франція разом з Великою Британією організовують коаліцію з близько 20 країн на підтримку України. Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі для обговорення мирних планів з керівництвом США.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів телефонні розмови з Рубіо, а пізніше з Барро.

Свою розмову з Рубіо Сибіга назвав "конструктивною".

"Ми обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії, – написав Сибіга у мережі Х (колишня Twitter). – Україна хоче, щоб війна закінчилася, і лідерство США має важливе значення для досягнення тривалого миру".

Щодо розмови з Барро, українським міністр закордонних справ написав, що подякував Франції за підтримку.

"Сьогодні вранці Україна вперше використала надані Францією Mirage 2000 для відбиття масованого повітряного нападу Росії, і вони продемонстрували високу ефективність. Ми також узгоджували позиції напередодні найважливіших подій", – написав Сибіга у мережі Х.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче покласти край війні в Україні, розпочатій Росією понад три роки тому. Він також сказав, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за свою безпеку.

Як раніше повідомляв Голос Америки, європейські країни намагаються швидко зміцнити свою оборону та консолідувати підтримку Києва. При цьому вони намагаються діяти обережно щодо США, розуміючи, що європейська безпека продовжує залишатися залежною від Вашингтона.

Трамп призупинив військову допомогу та обмін розвідданими Україні, щоб змусити Київ прийняти угоду про припинення вогню після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі минулої п'ятниці.

Як повідомляв Голос Америки, радник Білого дому з нацбезпеки Майкл Волц заявив у Білому домі у п'ятницю, що він та держсекретар Марко Рубіо зустрінеться з українською делегацією в Саудівській Аравії наступного тижня, "щоб повернути ці переговори на правильний шлях, забезпечити припинення вогню та досягти миру".

Трамп на цій же пресконференції також заявив, що він "рішуче розглядає" можливість запровадження широких санкцій проти Росії, доки вона не погодиться домовлятися з Україною про припинення вогню та мирної угоди.

Трамп: “Мені, чесно кажучи, важче мати справу з Україною”. ЧАС-TIME
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Трамп: “Мені, чесно кажучи, важче мати справу з Україною”. ЧАС-TIME

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    Голос Америки

    Голос Америки (VOA) надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами. VOA, за оцінками, охоплює аудиторію у понад 326 мільйонів людей щотижня. Статті авторства Голос Америки є результатом роботи декількох журналістів і можуть містити інформацію новинних агенцій.

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