Трамп: “Мені, чесно кажучи, важче мати справу з Україною”. ЧАС-TIME
В ефірі Час-Time. Дональд Трамп заявив, що в процесі врегулювання російсько-української війни йому складніше знаходити спільну мову з українцями, ніж з росіянами й прокоментував атаки РФ на Україну. У Європі намагаються адаптуватися до зміни політики США. Що ЄС вирішив робити для переозброєння Європи і допомоги Україні. “Українців підтримували як нікого іншого”, - військові про третє місце та змагання вночі на Іграх Нескорених.
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