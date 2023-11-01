Північна Корея відправила в Росію понад мільйон снарядів для війни проти України – розвідка Південної Кореї

Із початком збройного конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем та Хамасом увага американських ЗМІ до війни в Україні суттєво зменшилась. На пресбрифінгах у Державному департаменті, Білому домі чи Пентагоні більше запитують про те, що відбувається у Секторі Гази і менше про події на Донбасі чи Запоріжжі.



Тема допомоги Україні викликає політичні дебати. На відміну від допомоги Ізраїлю, яку практично одноголосно підтримують обидві партії в Конгресі. Частина республіканців, в тому числі новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступають за те, щоб фінансування України та Ізраїлю розглядались окремо.

До слова, за останні два роки допомога США Києву в рази перевищила допомогу Тель-Авіву. Але на відміну від України, яку Штати почали щедро фінансувати лише з початком повномасштабного вторгнення, Ізраїль отримував фінансування від Вашингтона десятиліттями.

У США та Ізраїлю за останні пів століття склались особливі відносини. Штати відіграють важливу роль у налагодженні відносин між Ізраїлем і сусідніми арабськими країнами.

Америка як постійний член Радбезу ООН блокує резолюції які засуджують дії Ізраїлю щодо Палестини. США – перша і поки єдина держава-член Радбезу ООН, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. Хоча ООН вважає, що Ізраїль окупував територію Палестини та Східний Єрусалим зокрема. Після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня, президент США Джо Байден у своїй промові так пояснив необхідність підтримки Ізраїлю:

"Держава Ізраїль була створена, щоб бути безпечним місцем для єврейського народу в усьому світі. Саме для цього він і народився. Я давно кажу: якби Ізраїлю не існувало, нам довелося б його вигадати. І хоча сьогодні може видаватись, що це не так Ізраїль знову повинен стати безпечним місцем для єврейського народу", - заявив Байден.

Чому у Вашингтона склались такі близькі відносини з Тель-Авівом. Яка роль проізраїльського лобі у США та які висновки могла б зробити з цього Україна? Про це Голос Америки поспілкувався із дослідником Близького Сходу професором Університету Джоржа Вашингтона, Майклом Барнетом, лобістом Деніелом Вайдічем та співдиректором фонду «Українсько-єврейська зустріч» Адріаном Каратницьким.

Від Холодної війни до сьогодні

З цього моменту США стали, якщо хочете, безумовно «закоханими» в Ізраїль

Попри те, що США першими в світі визнали країну Ізраїль практично одразу після її створення в 1948 році, стосунки двох країн не були близькими впродовж перших 19 років існування країни, вважає дослідник Близького Сходу університету Джоржа Вашингтона, Майкл Барнет. Вони бачили стратегічний інтерес у налагодженні відносин із багатими на нафту арабськими країнами, пояснює науковець. Усе змінилось після шестиденної арабо-ізраїльської війни 1967 року. Тоді на бік арабських країн став СРСР, який після перемоги Ізраїлю розірвав з ним дипломатичні відносини. США побачили в Ізраїлі сильного союзника у Холодній війні.

“З цього моменту США стали, якщо хочете, безумовно «закоханими» в Ізраїль, і з цього починаються особливі відносини. Є відчуття, що Ізраїль та США воюють на одному боці. У них склалися дуже тісні військові відносини», - розповідає Барнет.

Спершу у відносинах був холодний розрахунок, каже професор, але потім вони переросли у щось більше і продовжували розвиватись навіть після закінчення Холодної війни. Стосунки мали спільне моральне підґрунтя, адже Штати бачили в Ізраїлі «єдину демократію на Близькому Сході».

Ізраїль багато років має широку підтримку серед громадськості в США. Опитування американського Інституту Gallup показують, що стабільно з 2001 року більшість американців підтримують ізраїльтян в їхньому протистоянні з палестинцями. Згідно з опитуванням проведеним на замовлення громадського радіо та телебачення США після початку нового конфлікту у жовтні цього року 65% американців виступають за те, щоб уряд США підтримував Ізраїль.

Проізраїльське лобі

«У Сполучених Штатах дуже важливі дві групи виборців, які налаштовані проізраїльськи - американські євреї та євангелісти. Ці групи допомагають закріпити підтримку у Конгресі, Білому домі і загалом серед населення США», - розповідає професор Майкл Барнет.

Ці групи ведуть активну політичну і громадську діяльність через різні організації – культурні, релігійні, лобістські. Серед американських євреїв найвпливовішою є Американсько-ізраїльський комітет громадських зв'язків (AIPAC). Організація та її члени беруть активну участь у виборах до Конгресу, збираючи кошти на підтримку тих чи інших кандидатів. Щорічні конференції AIPAC відвідують представники уряду та конгресмени.

Євангелісти бачать в Ізраїлі месіанську роль

Щоправда, серед американських євреїв немає єдності у підтримці Ізраїлю. Є організація J Street, яка нерідко ставить під сумні «безумовну» підтримку США Тель-Авіву, так і ліва Єврейський голос миру, яка називає Ізраїль країною окупантом Палестини. Саме тому за словами професор Барнета ізраїльський уряд все більше покладається на євангелістів у просуванні своїх інтересів у Вашингтоні, яких за останніми опитуваннями близько 14% у США.

"Євангелісти бачать в Ізраїлі месіанську роль. А те, що відбувається між євреями і Хамасом та палестинцями вони сприймають як священну війну", - пояснює професор Барнет.

Ізраїльська влада це розуміє і саме тому перший з ким зустрічається ізраїльський прем'єр під час візиту у США – представник християн євангелістів, пояснює Майкл Барнет.

Однією з найвпливовіших євангелістських організацій є Християни об’єднані заради Ізраїлю. За словами представників цієї організації її членами є 10 мільйонів американців. А їхні збори як і у випадку з AIPAC відвідують американські політики.

Ізраїльський досвід для України

Як щодо месиджу для цих християн про те, що Росія знищила велику кількість церков в Україні в ході війни?

За словами лобіста Даніела Вайдіча, Україні, як і Ізраїлю теж варто було б заручитись підтримкою американських релігійних організацій, які мають великий вплив у США. Даніель, президент консалтингової компанії Yorktown Solutions. Він уже 6 років консультує та лобіює інтереси українських енергетичних компаній у Вашингтоні.

«Як щодо месиджу для цих християн про те, що Росія знищила велику кількість церков в Україні в ході війни?» - подає ідею для того як можна залучити на свою сторону євангелістів Даніель Вайдіч.

За його словами вороги України давно зрозуміли важливість релігійних організацій в США і активно просувають антиукраїнські наративи. Зокрема про те, що нібито в Києві йде війна з християнством. Мова йде про боротьбу з православною церквою Московського патріархату.

«Потрібно докласти зусиль, щоб розібратись у цій темі, яка є доволі закрученою. Але, на жаль, є (проросійські – ред.) проксі, які просувають потрібні їм наративи серед євангелістів і це має своє відображення на Капітолійському пагорбі», - каже Вайдіч.

Єдиний меседж про те, що підтримка України — це підтримка свободи і демократії на 650-й день війни вже не матиме такого резонансу

Даніель Вайдіч вважає, що українські політики та проукраїнські сили, як і проізраїльські повинні навчитись спілкуватись з різними групами в США, які є дуже строкаті.

“Єдиний меседж про те, що підтримка України — це підтримка свободи і демократії на 650-й день війни ... не матиме такого резонансу, як це було на початку, і саме тут проукраїнська спільнота може, відверто кажучи, багато чого навчитися в ізраїльської спільноти, щоб спрямовувати зусилля на конкретну аудиторію з конкретними повідомленнями», - каже Вайдіч.

Ізраїль та Україна - спільний фронт

Можна знайти підхід і до крайньоправих республіканців, які часто голосують проти підтримки України, вважає Вайдіч. Вони завжди підтримували Ізраїль, тому їм варто донести, що підтримка України та Ізраїлю Сполученими Штатами – це спільний фронт.

“Дуже важливо продовжувати проводити паралелі. Якщо ви підтримуєте скорочення чи скасування допомоги Україні ви по суті допомагаєте російсько-іранському альянсу в Україні. А це несе ризики для Ізраїлю. Тобто ви не можете одною рукою допомагати Ізраїлю, а іншою забирати допомогу в Україні», - каже лобіст Даніель Вайдіч.

Багато років ХАМАС вирощував ідеологію ксенофобії в Секторі Гази. Те саме робила путінська Росія

Співдиректор фонду «Українсько-єврейська зустріч» Адріан Каратницький бачить чітку паралель між ідеологіями ХАМАСу та влади в Росії, які могла би використати для своєї підтримки Україна.

«Багато років ХАМАС вирощував ідеологію ксенофобії в Секторі Гази. Те саме робила путінська Росія. Американці легко можуть зрозуміти ці паралелі авторитарних режимів. Вони спрямовані на знищення державності двох країн, які американці вважають демократіями», - каже Каратницький.

Щоправда, на відміну від Ізраїлю Україна має в США і негативний імідж корумпованої держави. На цьому зауважують всі опитані Голосом Америки експерти. Саме побоювання про непрозорість використання грошей часто використовують як аргумент проти надання допомоги Україні деякі американські політики. На думку Адріана Каратницького Україна не унікальна країна в питанні корумпованості. І питання зловживань дещо перебільшене в публічній площині, в тому числі багатьма українськими організаціями.

«Я думаю треба говорити так, що в Україні ще не отримали судові вироки ті, котрі були звинувачені в корупції, але значно зменшили потоки масштабної корупції за останні вісім років від часу Революції гідності. Якби так говорити про це то це все контекстуалізує», - пояснює Каратницький

Проізраїльський тренд в США розвивався десятиліттями. Україна знаходиться лише на початку цього шляху, вважає лобіст Даніель Вайдіч.

«Гадаю, що протягом десяти чи двох десятків років проукраїнська спільнота, якщо вона продовжуватиме рухатися цією траєкторією, вона зросте у щось на кшталт проізраїльської», - переконує Вайдіч.