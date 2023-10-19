Актуально
- Голос Америки
США слідкуватимуть, чи дасть Москва Пхеньяну винищувачі, ракети, передові технології, навзамін зброї
Північну Корею надзвичайно цікавлять уроки, отримані у конфліктахДжозеф Бермудес
Державний департамент США 19 жовтня оприлюднив заяву з осудом ймовірного постачання зброї Північною Кореєю для російської війни в Україні та окреслив наявні та подальші заходи, які США вживатимуть для запобігання незаконній торгівлі зброєю між Росією та Північною Кореєю. В Держдепі також повідомили, що уважно слідкуватимуть, чи не поставляє Москва Пхеньяну передові технології.
“Частково через наші санкції та експортні обмеження Росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку. Як ми публічно попереджали, однією з таких держав є КНДР”, - йдеться в тексті.
Держдеп зробив цю заяву на тлі візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Пхеньяна 19 жовтня, а також зважаючи на нещодавні повідомлення про те, що Північна Корея доправила в Росію понад 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів для використання у війні проти України. Супутникові зображення, на яких показано переміщення цих контейнерів із КНДР до Росії на кораблях, було опубліковано зовнішньополітичним відомством США 13 жовтня.
“Ми засуджуємо провокаційні дії КНДР щодо надання Росії цієї військової техніки, яка буде використовуватися для нападу на міста України, вбивства мирних жителів України та продовження незаконної війни Росії”, - заявив Держдеп.
Експерт американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень Джозеф Бермудес у вебкасті 19 жовтня пояснив, що на початку війни проти України Росія не очікувала таких високих рівнів використання боєприпасів, і відтак була змушена шукати додаткові ресурси, включно зі своїми стратегічними резервами, поки вона нарощує власне виробництво. Північна Корея своєю чергою має потужності для виробництва таких відносно простих боєприпасів.
“На цей час Північна Корея не може виробляти складну зброю в значних кількостях, але у неї є стратегічні запаси [простішої зброї] на 4-6 місяців, які вони можуть почати використовувати. Разом з тим вони можуть почати нарощувати внутрішнє виробництво […], від мін до великих артилерійських боєприпасів”, - пояснив Бермудес.
Водночас Держдеп дедалі більше стурбований тим, що КНДР, в обмін на підтримку Москви, вимагає від Росії військової допомоги, “включаючи винищувачі, ракети “земля-повітря”, броньовані транспортні засоби, обладнання або матеріали для виробництва балістичних ракет та інші передові технології”.
“Це агресивне розширення військових відносин між КНДР і Росією, включаючи будь-які передачі технологій з Росії до КНДР, підриває регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження зброї масового знищення, - йдеться у заяві. - Ми уважно стежимо за тим, чи Москва надасть Пхеньяну ці матеріали”.
За словами Бермудеса, Північна Корея, в першу чергу, може бути зацікавлена у постачанні продовольства з Росії. Однак, що стосується військових технологій, КНДР може отримати від Росії різноманітні типи складних технологій, яких не вистачає у самій Північній Кореї, і які вона може використати для покращення наявної зброї, включно з технологіями безпеки для ядерної зброї, приладами наведення для ракет і підводних човнів, лазерними далекомірами, високоякісною бронею, а також військовими літаками третього покоління.
Врешті-решт, Росія може допомогти у сфері стратегічних розвідданих, яких немає у Північній Кореї. Всі ці “маленькі речі” можуть зробити північнокорейську зброю і технології “більш надійними”.
Водночас на думку Бермудеса, для багатьох малозрозумілим є той факт, що “Північну Корею надзвичайно цікавлять уроки, отримані у конфліктах”. Відтак вона може отримати “вкрай цінну” інформацію з російського досвіду війни в Україні, включно з використанням безпілотників, мін, рівнями використання боєприпасів тощо – інформацію, яку КНДР буде використовувати у можливій, на її думку, війні зі США та Південною Кореєю.
Північна Корея “відволікає” США, а відтак є важливою для Росії, підсумовує Бермудес.
США розглядають наступні кроки щодо КНДР
Серед кроків, які уряд США вживає у відповідь, заява Держдепу називає три основні напрями.
По-перше, це накладення санкцій на фізичних та юридичних осіб, які сприяють угодам зі зброєю між Росією та КНДР. Зокрема, США застосували санкції до юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з переговорами про зброю між КНДР і Росією, у березні, липні, серпні та вересні цього року.
По-друге, оскільки такі постачання зброї прямо порушують низку резолюцій Ради Безпеки ООН, Сполучені Штати разом з партнерами “агресивно” підносити питання про них в ООН. Так, США “поділилися розсекреченими розвідданими про постачання зброї між КНДР і Росією з Групою експертів ООН щодо КНДР і попросили її провести неупереджене розслідування ймовірних порушень ембарго ООН на постачання зброї КНДР”.
По-третє, Сполучені Штати продовжують викривати публічно таку співпрацю щодо зброї з метою запобігти КНДР “таємно допомагати російській військовій машині”, а також донести до світу інформацію про підтримку, яку Росія може надати КНДР у відповідь.
“Як це було з початку цієї війни, ми продовжуватимемо працювати над виявленням, викриттям і протидією спробам Росії придбати військову техніку у КНДР та будь-якої держави, яка готова підтримати її війну проти України. І ми прагнемо продовжувати забезпечувати Україну зброєю та обладнанням, необхідним для захисту”, - підсумовано у заяві.
Всі новини дня
Спікеріада у США: Палата представників може розширити повноваження Макгенрі, якого однопартійці називають проукраїнським
Кандидат від республіканців на посаду спікера Палати представників Джим Джордан не домагатиметься проведення третього голосування у четвер за затвердження його кандидатури, оскільки йому не вдалося схилити на свій бік необхідну для цього кількість однопартійців, повідомляє CNN, з посиланням на свої джерела. Нагадаємо, у першому турі голосування проти його кандидатури проголосували 20 республіканців, у другому – 22.
Водночас джерела CNN повідомляють, що Джордан не відмовляється від боротьби за посаду спікера і продовжить спроби отримати більше підтримки однопартійців.
Разом з тим, Джордан схиляється до підтримки резолюції про надання більших повноважень тимчасовому спікеру Палати представників Патріку Макгенрі, повідомили джерела. За словами союзника тимчасового спікера, Джордан підтримує резолюцію, яка б дозволила Макгенрі працювати на цій посаді до січня з тим, щоб мати більше часу «без хаосу» отримати підтримку однопартійців. Резолюція, ініційована конгресменом Дейвом Джойсом, наділить Макгенрі повноваженнями тимчасового спікера до січня або до обрання нового спікера.
Розширення повноважень тимчасового спікера Патріка Макгенрі є доброю новиною для підтримки України в Конгресі, а от обрання спікером Палати представників республіканця Джима Джордана матиме негативні наслідки. Так вважає Ганнер Реймер, речник кампанії "Республіканці за Україну". Цей проєкт у серпні запустила організація консервативних республіканців "Захистимо демократію разом з метою" збільшити підтримку України у її боротьбі з російською агресією серед республіканців.
Проєкт відслідковує і оцінює, як американські законодавці від Республіканської партії ставляться до України.
"Джим Джордан проголосував проти підтримки України та виступив з коментарями, які також не підтримують Україну, і ми поставили йому одиницю у табелі. Ми закликаємо, щоб наступним спікером Палати представників став той, хто підтримує Україну. І я оптимістично налаштований, що Патрік Макгенрі більше підтримуватиме Україну. Ми йому ставимо відмінно по Україні. Тому я дуже сподіваюся, що в інтересах України, щоб Джим Джордан не став наступним спікером Палати представників", - сказав в інтерв'ю кореспондентці Голосу Америки Тетяні Ворожко речник кампанії "Республіканці за Україну" Ганнер Реймер.
За зачиненими дверима лідер Демократичної партії Палати представників Хакім Джеффріс сказав членам фракції, що він ще має поговорити з республіканцями про резолюцію, яка наділить повноваженнями тимчасового спікера Патріка Макгенрі, повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела. Разом з тим, Джеффріз позитивно відгукнувся про тимчасового спікера, пише CNN.
- Голос Америки
Звіт США: Китай хоче "великого відродження нації" до 2049: нарощує армію, ядерний арсенал, посилює зв'язки з Росією
Китай випереджає попередні прогнози щодо того, як швидко він може наростити свій арсенал ядерної зброї, і "майже напевно" засвоює уроки з війни Росії в Україні щодо того, як може виглядати конфлікт навколо Тайваню. Про це йдеться у доповіді Пентагону.
"Відродження нації"
Представники американського Міноборони твердять, що Пекін продовжує свої зусилля з підриву міжнародного порядку і створює все більш ефективну армію для досягнення цих цілей. Комуністичні лідери прагнуть "великого відродження китайської нації" і створення армії "світового класу" до 2049 року – 100-ї річниці приходу до влади Комуністичної партії Китаю.
Окрім того, що Китай посилює напруженість довкола Тайваню, також китайський лідер Сі Цзіньпін проводить низку зустрічей із президентом Росії Владіміром Путіним у бажанні зміцнити альянс із РФ.
Зокрема візит президента Росії Владіміра Путіна до Китаю мав на меті продемонструвати довіру та "безмежне" партнерство між країнами попри повномасштабну російську агресію в Україні.
Водночас вторгнення Росії в Україну "стало великим, несподіваним викликом" для Китаю, йдеться у звіті, змушуючи його зважувати свої відносини та матеріальну підтримку Росії з "репутаційними чи економічними втратами", які він може понести.
Ядерне озброєння
Також документ Пентагону свідчить, що Пекін "досить швидко модернізує і диверсифікує й розширює свої ядерні сили", включаючи інвестиції у сухопутні, морські та повітряні платформи для несення ядерного боєзаряду, а також у розробку нових міжконтинентальних балістичних ракет, що можуть потенційно сягати континентальної частини США, Гаваїв та Аляски.
Як відзначає AP, тогорічна доповідь Пентагону щодо Китаю попереджала, що Пекін має намір майже вчетверо збільшити кількість боєголовок до 1500 до 2035 року. Натомість у звіті за 2023 рік зазначено, що Пекін має намір розмістити понад 1000 ядерних боєголовок до 2030 року. Сполучені Штати мають 3750 активних ядерних боєголовок.
Американська влада на різних рівнях, так само як і інші західні лідери, повсякчас називають Китай найбільшою загрозою національній безпеці та світовому порядку.
Нагадаємо, напередодні Держдума РФ ухвалила законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Раніше у Держдепі США заявили, що стурбовані цим, адже "такий крок будь-якої держави-учасниці, зроблений без необхідності, ставить під загрозу глобальну норму, яка забороняє ядерні випробування" повідомляє Reuters.
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань було ухвалено Генасамблеєю ООН у 1996 році. З ядерних держав Індія, Пакистан та КНДР не підписали договір, а США та Китай підписали, але не ратифікували. Нещодавно Росія стверджувала, що провела "успішні" випробування ядерної зброї "Буревісник", нагадує Радіо Свобода.
У статті використано матеріали AP
Стан свободи інтернету в Україні унаслідок війни. Відео
Повномасштабна агресія Росії продовжує підривати свободу інтернету в Україні. На цьому наголошує новий щорічний звіт правозахисної організації Freedom House. У ньому йдеться, що російські атаки суттєво пошкодили українську інтернет-інфраструктуру.
- Голос Америки
НАТО посилює патрулювання Балтійського моря
НАТО посилює патрулювання в Балтійському морі після нещодавнього пошкодження підводної інфраструктури в регіоні.
Як йдеться у заяві альянсу, посилені заходи включають додаткові спостереження та розвідувальні польоти, в тому числі за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників. Флот з чотирьох мисливців за мінами також прямує до цього регіону.
“Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та підтримуємо тісний контакт з нашими союзниками Естонією та Фінляндією, а також нашим партнером Швецією”, – сказав виконуючий обов’язки речника НАТО Ділан Вайт.
За його словами, НАТО вживатиме усіх необхідних заходів у регіоні Балтійського моря для безпеки союзників.
Як повідомляв Голос Америки, на початку цього місяця стався розрив трубопроводу Balticconnector, що з’єднує Фінляндію та Естонію, що, на думку влади, могло бути навмисним актом саботажу. У той же час було пошкоджено і підводний телекомунікаційний кабель, який через Балтійське море з’єднує Швецію та Естонію. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон тоді заявив, що ситуація з безпекою у Швеції погіршилася
Форум