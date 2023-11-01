"Як пластир на гангрену". FT пише про спроби Росії обмежити падіння рубля

Росія вводить нові обмеження на рух капіталу, намагаючись стримати падіння курсу рубля, пише Financial Times з посиланням на поінформовані джерела.

Компанії, які продають свої активи, мають продавати їх за рублі, а не за тверду валюту, повідомляє видання і припускає, що таким чином Кремль хоче збільшити попит на рублі. Курс рубля до долара впав на 20% з початку року.

FT наводить слова західного банкіра, який назвав дії російської влади неефективними: "Це як пластир на гангрену".

Компанії, які продають свої активи за рублі, потім не можуть обміняти велику кількість рублів на тверду валюту, а також їм складно знайти банк, який би взявся обслуговувати цю трансакцію, каже банкір.

Понад 1100 компаній вийшли з Росії після початку повномасштабного вторгнення, йдеться в базі даних Єльського університету.

Компанії, які вийшли з Росії, зокрема нафтові гіганти, які одними з перших пішли з країни, після вторгнення Росії до України, втратили сім-дев'ять мільярдів доларів, говорив Голосу Америки професор Єльського університету Джеффрі Сонненфельд, але, додає науковець, ці компанії вчинили правильно, мінімізувавши відносини з Росією.

"Я ніколи не бачив, щоб нафтові гіганти, технологічні гіганти, компанії послуг були на передовій соціальної справедливості у світі", - каже Сонненфельд.

Слідом за нафтовими гігантами та компаніями високих технологій з Росії пішли компанії-виробники споживчих товарів та інші. "Перші - шокували, друга хвиля була потужна і масова. Потім була третя хвиля. Тепер – четверта хвиля. Вони надто довго залишались в Росії й тепер шкодують, бо вийти трохи складніше", - зауважує науковець.