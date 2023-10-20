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- Голос Америки
“Байден нагадує Рейгана у його найкращому вигляді” – оглядачі та політики реагують на промову президента США про Україну та Ізраїль
В США обговорюють спеціальну промову президента США Джо Байдена до американського народу, виголошену 19 жовтня із Овального кабінету Білого дому. В промові Байден наголосив на необхідності підтримати як Україну, так і Ізраїль в переломний момент історії, а також звернувся до Конгресу із закликом підтримати нове фінансування програм допомоги, щоб зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна.
Експосол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст назвав промову потужною, відзначивши, що це лише вдруге Джо Байден звертається до нації у такому форматі.
Промова, каже Гербст, виклала головні небезпеки для світового порядку та життєво важливих інтересів США, які постали через спроби Володимира Путіна підкорити Україну, а також через жорстокий напад ХАМАСу на Ізраїль.
“Президентів США зазвичай обирають з причин, пов’язаних з економікою та іншими внутрішніми проблемами, але вони часто входять в історію саме в моменти міжнародної небезпеки”, – нагадав Гербст.
Він також похвалив політику адміністрації Байдена щодо стримування Росії, але додав: “Єдине, що Білий дім не зробив — це пояснити американському народу, чому Сполучені Штати очолюють ці великі зусилля. Сьогодні ж Байден поставив і цю галочку”.
У промові Джо Байден, згадуючи свій візит до України, назвав США "маяком" надії для світу і нагадав: "Українці борються сьогодні за те, за що ми боролися 250 років тому – свобода, незалежність, самовизначення".
Гербст порівняв Байдена з президентом США часів холодної війни з РФ, Рональдом Рейганом: “Завдяки своїй чіткості, стратегічній спрямованості та яскравому відображенню американських цінностей і лідерства він [Джо Байден, - ред.] нагадував Рональда Рейгана в його найкращому вигляді. Це добре для Байдена, і для нас”.
“Аплодую президенту Байдену за його сильні та особисті слова під час звернення до нації”, – написала у мережі Х співголова Групи підтримки України в Конгресі США конгресвумен-демократка Марсі Каптур. Вона також закликала Конгрес діяти оперативно, щоб “залікувати глибокі рани тіла та душі в Ізраїлі та палестинського народу, і продовжувати підтримувати благородну боротьбу України за свободу”.
Республіканці критикують промову Байдена
А от в опозиційній Республіканській партії звучала критика промови Байдена. Сенатор-республіканець з Огайо Джей Ді Венс звинуватив Байдена в спробах використати кризу в Ізраїлі, щоб отримати більше підтримки для України.
“Те, що робить Байден, огидно. Він використовує мертвих дітей в Ізраїлі, щоб продати скептично налаштованим американцям свою згубну політику щодо України. Це різні країни, різні проблеми, і ці спроби використовувати Ізраїль для політичного прикриття є образливими”, - твітує Ді Венс.
Видання Fox цитує сенатора-республіканця Тіма Скотта, який також критикує Байдена та вважає, що "промова була більше зосереджена на Україні, ніж на Ізраїлі". Він також сказав, що Байден "повинен був більш чітко повідомити Ірану про наслідки, які на нього чекають, якщо продовжуватиме підтримувати такі терористичні групи, як ХАМАС і Хезболла".
А от політичний аналітик популярного серед республіканців каналу Fox News Channel Брит Х'юм високо оцінив промову Байдена. “Я думаю, що це може запам’ятатися як одна з найкращих, якщо не найкраща, промова його [Джо Байдена, - ред.] президентства. Він був твердим, недвозначним, він був сильним”, - каже експерт.
Українські активісти у Вашингтоні, посолка Маркарова реагують на промову
Українські активісти у Вашингтоні відзначили аргументи Байдена на користь того, що підтримка з боку США для України допомагає створювати робочі місця в США, адже замовлення для поповнення запасів зброї Пентагон розміщує на американських заводах.
Політичний аналітик Razom for Ukraine Даг Клейн зауважив про, на його думку, ключовий момент промови Байдена: “коли ми відправляємо в Україну військову техніку зі своїх складів, ми замінюємо її новою технікою, а це означає робочі місця”.
“Допомога Україні – це не просто правильна річ, це також інвестиція в Америку. Цей аргумент потрібно наводити набагато частіше”, – каже Клейн.
Посолка України в США відзначила те, що Байден згадав про свій візит до України і вказала на "підстави для оптимізму" щодо схвалення Конгресом нової допомоги Україні.
“Промова Джо Байдена названа однією з найкращих за його каденцію, навіть багатьма опозиційними політиками. Така потужна і публічна позиція президента і двопартійна підтримка в Конгресі дає нам підстави для оптимізму щодо можливості схвалення запиту Адміністрації обома палатами Конгресу”, – прокоментувала посолка України у США Оксана Маркарова.
Вона також наголосила, що виступ американського лідера містив вкраплення особистих емоційних висловлювань про Україну і її боротьбу, а виступу передувала “дуже позитивна розмова з президентом Зеленським”.
Байден згуртовує американців навколо цінностей США, кажуть американські оглядачі
Багато оглядачів у США відзначили заклик Байдена до американців об'єднатись навколо цінностей США і відкласти внутрішньополітичні розбіжності.
“Байден, здається, сповнений рішучості довести - незважаючи на всю критику, що Сполучені Штати є розділеною державою, що занепадає, вони залишаються єдиною нацією, яка може формувати події у світі непередбачуваного хаосу”, – вважає журналіст Браян Стелтер.
Генерала США у відставці Марка Гертлінга зворушило те, що Байден пов'язав допомогу Україні та Ізраїлю не з грошима, а з гідністю, цінностями та свободами, які так цінують американці.
"Як людина, яка чотири десятиліття провела у [військовій] формі, я твердо переконаний, що це один із найнебезпечніших часів у нашій історії”, - твітує Гертлінг.
Щодо виступу Джо Байдена, Гертлінг відзначив: “І дії Ізраїлю, і дії України він пов’язав із боротьбою за виживання, боротьбою за захист свого народу, боротьбою за свободу та гідність. Потім, що мене дуже зворушило, президент пов’язував усе це не з грошима, не з тим, що очікується від нас і здатністю американців допомагати, але він пов’язав усе це з нашими цінностями, нашою людською гідністю, нашою повагою один до одного, нашими релігійними свободами та нашими свободами в цілому”.
Дженна Бен-Єгуда, виконавча віцепрезидентка Атлантичної ради наголосила, що Байден згуртовує американців як глобальних захисників демократії. “Риторика була не лише про важливі паралелі між війнами в Україні та Ізраїлі. Байден сподівається, що його послання змусить законодавців — під тиском своїх виборців — передати майбутній пакет прямої військової допомоги обом націям. Комплексний пакет допомоги може запропонувати щось як для прихильників Ізраїлю, так і для скептиків щодо України”, – каже експертка.
За її словами, майбутній запит на фінансування стане перевіркою для США та зокрема для Конгресу, і “як союзники, так і вороги США спостерігатимуть, чи пройдуть Сполучені Штати” цю перевірку.
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- Голос Америки
"Поки Росія завдає ударів по мирних українцях, Угорщина благає про ділові угоди". США та союзники реагують на зустріч Орбана з Путіним
Українська кров на його руках, знищення Європи в голові… звичайно, Путін – найкращий друг ОрбанаГай Ферхофштадт
Європейські та світові політики та посадовці жорстко розкритикували президента Угорщини Віктора Орбана після його зустрічі та рукостискання з президентом Росії Путіним у Пекіні 17 жовтня.
На думку президента Чехії Петра Павела, метою такої зустрічі для Путіна стало розірвати єдність Європи. “Як неодноразово було показано, Путін не зустрічається з європейськими лідерами з метою досягнення миру в Україні. Миру можна досягти без жодних переговорів з його боку, просто припинивши напади та вивівши свої війська з території України. Він проводить ці зустрічі лише з метою розірвати єдність європейських країн і всього демократичного світу. Ми не повинні піддаватися його тактиці”, - наводить слова Павела видання Guardian.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила агентству Reuters, що фотографії рукостискання Орбана з Путіним є “дуже, дуже неприємні” та суперечать логіці.
Гай Ферхофштадт, колишній прем’єр-міністр Бельгії та депутат Європарламенту, прокоментував на своїй сторінці в мережі Х: “Українська кров на його руках, знищення Європи в голові… звичайно, Путін – найкращий друг Орбана”.
Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому телеканалу France 24 зазначив, що він сподівається, що Орбан “принаймні вимив руки” після рукостискання з Путіним.
Зустріч Орбана з Путіним є першою зустріччю російського президента з лідером держави Європейського Союзу з того часу, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у березні 2023 року, зауважує американське видання The Washington Post. Також Угорщина є країною-членом Міжнародного кримінального суду, однак, угорські посадовці зазначали раніше, що країна не заарештує Путіна за ордером суду, якщо він приїде до Угорщини, як повідомляло агентство Reuters.
Зустріч з Путіним також викликала занепокоєння серед союзників Угорщини по НАТО. Як повідомляє американська мережа Bloomberg, посли країн-членів НАТО у Будапешті, разом зі Швецією, скликали термінову нараду 19 жовтня для обговорення ситуації.
Посол США в Угорщині Девід Прессман розкритикував зустріч Орбана з Путіним, написавши на своїй сторінці у мережі Х: “Лідер Угорщини вирішив стояти разом з людиною, чиї [військові] сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні, і він є один такий серед наших союзників. Поки Росія завдає ударів по мирних українцях, Угорщина благає про ділові угоди”.
Посолка Німеччини в Угорщині Юлія Гросс погодилася з ним. “Отже, Путін повинен припинити свою загарбницьку війну проти України, припинити бомбардування мирних жителів, обстріли шкіл і лікарень, викрадення дітей? Це малося на увазі й обговорювалося, напевно?” – цитує посолку The Guardian.
Американське видання The Washington Post схарактеризувало зустріч як “поштовх підтримки” для Кремля. Водночас представники уряду Орбана відкинули усі звинувачення на адресу угорського прем’єр-міністра.
- Голос Америки
Спікеріада у США: республіканець Джим Джордан втретє програв голосування за спікера
Конгресмен-республіканець Джим Джордан програв третє голосування на посаду спікера Палати представників Конгресу США. Він отримав 194 голоси, що значно менше ніж 217 голосів, які йому необхідні для обрання спікером.
25 представників Республіканської партії проголосували за інших кандидатів в той час, коли для успіху Джордан міг втратити щонайбільше 5 голосів однопартійців. 210 голосів отримав кандидат від демократів Хакім Джеффріз. Станом на 20 жовтня, Палата представників Конгресу США не може обрати спікера вже 16 днів. Після голосування Джордан заявив, що продовжить боротьбу і спробує отримати більше голосів.
Палата представників Конгресу США зібралась у пʼятницю 20 жовтня на ще одну спробу обрати спікера після того, як Джордан, вірний союзник колишнього президента Дональда Трампа, програв два голосування.
Джордан, депутат від штату Огайо, який служить в Конгресі вже дев'ятий термін, набрав 199 голосів під час голосування в середу. У першому турі голосування проти кандидатури Джордана проголосували 20 республіканців, у другому – 22.
"Ми в дуже поганій ситуації", – заявив після підрахунку голосів попередній спікер, представник Республіканської партії Кевін Маккарті. "Думаю, що ми незабаром підемо на конференцію і побачимо, у якому напрямку ми рухатимемося. Це проблема для партії, що ми в цій ситуації. І це 4 відсотки, вісім членів [Палати представників], божевільних членів на чолі з Ґетцем, які поставили нас у погану ситуацію", – говорить Маккарті.
Ми в дуже поганій ситуаціїКевін Маккарті
На пресконференції перед голосуванням Джим Джордан заявив, що спікера необхідно обрати, щоб розглянути питання допомоги Ізраїлю та інші питання. “Це іще один аргумент, чому потрібно повернути до роботи Палату представників. Щоб ми могли розглянути запит Байдена на додаткові асигнування. Але ми не можемо цього зробити, не можемо проголосувати за це, ми не можемо прийняти нічого в цьому пакеті, доки не повернемо Палату до роботи”, – заявив напередодні Джордан.
В п'ятницю президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткову допомогу Україні та Ізраїлю, загальним обсягом 105 млрд доларів.
Джордан наголосив, що Конгрес не зможе розглянути запит поки Палата представників заблокована. “Ми мали чудову розмову і ми будемо продовжимо ці перемовини. Але, як я вже казав раніше, найшвидший спосіб приступити до роботи для американського народу — це обрати спікера, щоб палата представників працювала і ми могли вирішити нагальні питання. Наш план на ці вихідні полягає в тому, щоб якнайшвидше обрати спікера до Палати представників, щоб ми могли допомогти американському народу”, – додав Джордан.
19 жовтня Джим Джордан, за повідомленнями медіа, вирішив, що не домагатиметься проведення третього голосування за затвердження його кандидатури, оскільки йому не вдалося схилити на свій бік необхідну для цього кількість однопартійців. Однак згодом він оголосив продовження боротьби за посаду спікера.
Джордан, кандидатуру якого неоднозначно сприймають на Капітолійському пагорбі, і який часто критикує демократів, може стати третім кандидатом цього місяця, якому не вдається об’єднати Республіканську партію, після Маккарті та конгресмена Стіва Скаліза.
Скаліз зняв своє ім'я з перегонів після того, як переміг Джордана серед республіканців, але зрозумів, що не може отримати необхідну більшість у 217 голосів під час голосування в Палаті представників. Оскільки партія має дуже незначну більшість у повному складі Палати представників, будь-якому республіканцю потрібна буде майже одностайна підтримка своїх членів, щоб бути обраним спікером.
Дивіться також: Брифінг. Байден просить у Конгресу понад $61 млрд для України
- Голос Америки
Запит Байдена про допомогу Україні та Ізраїлю зберігає глобальне лідерство Америки та дбає про її національну безпеку – міністерка Єллен
"Чи йдеться про аморальне вторгнення Росії в Україну, чи про жахливі атаки ХАМАСу на Ізраїль, лідерство Америки є незамінним", – заявила 20 жовтня міністерка фінансів США Дженет Єллен. За її словами, новий запит адміністрації Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні та Ізраїлю “зберігає глобальне лідерство Америки та просуває наші основні інтереси, включаючи нашу національну безпеку”.
Президент США Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Єллен наголосила на важливості економічної допомоги, яку Байден просить у Конгресу. Це, разом із коштами на оперативну допомогу складає 16,3$ млрд із загального запиту на нову допомогу з програм щодо України обсягом 61,4$ млрд.
“Наша економічна допомога – поряд з десятками мільярдів доларів, наданих або виділених нашими союзниками – відіграла вирішальну роль у доблесному опорі України російській агресії, підтримуючи український тил у цій війні, – наголосила Єллен. – Незважаючи на шкоду, якої завдала війна Росії, Україна досягла прогресу в економічних реформах завдяки економічній допомозі, наданій Сполученими Штатами та іншими донорами. Продовження цієї підтримки з боку Сполучених Штатів і наших союзників є життєво важливим для уряду України та його здатності надавати такі основні послуги, як гуманітарна допомога та реагування на надзвичайні ситуації після ракетних ударів”.
Викликом для світової економіки також назвала Єллен напад ХАМАСу та його вплив на регіон.
“Це також підкреслює потребу в сильних міжнародних фінансових установах, які готові реагувати на економічні наслідки таких несподіваних криз”, – вважає посадовиця.
Якщо Росія переможе в Україні, колективній глобальній та економічній безпеці буде завдано великого удару, наголосила експертка. А якщо нестабільність пошириться на Близький Схід, то ризики, з якими стикаються демократії, зростуть.
“І якщо ми не будемо керувати міжнародними економічними питаннями, це зроблять інші країни. Ми сподіваємося, зокрема, на Конгрес, щоб не допустити цього”, – підсумувала очільниця Мінфіну США.
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