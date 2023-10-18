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Війна Ізраїлю та ХАМАСу може кардинально змінити Близький Схід
Терористична атака бойовиків ХАМАСу, під час якої було вбито приблизно 1400 ізраїльських мирних жителів, і намір Ізраїлю у відповідь знищити палестинське угруповання бойовиків можуть стати початком нової, болючої глави в історії регіонк, який уже сильно пошрамований десятиліттями конфлікту та насильства.
Діючі та колишні посадовці, аналітики та групи допомоги, спілкуючись із Голосом Америки безпосередньо та на публічних форумах, попереджають, що на відміну від минулих конфліктів між Ізраїлем і ХАМАСом, коли сторони намагалися завдати шкоди одна одній, перед тим як відбувається деескалація, цього разу все інакше.
Незважаючи на деякі значні розбіжності в оцінках, майже всі погоджуються, що характер атаки ХАМАСу виходить за рамки вже звичних військових дій, що відбувались протягом більшої частини останніх двох десятиліть.
І вони попереджають, що спроби Ізраїлю знищити загрозу з боку ХАМАСу можуть принести більше хаосу в Газу, Ізраїль і загалом Близький Схід ніж будь-коли раніше.
"ХАМАС відійшов від сценарію, який Ізраїль вбачає для нього протягом багатьох років", - каже Джон Альтерман, директор програми Близького Сходу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень США.
За його словами, перший теракт «безумовно був лише першим актом, який запланував ХАМАС». «Вони знали, що за цим йтимуть авіаудари та сухопутне вторгнення. … Які ще сюрпризи вони запланували?»
Колишні офіційні особи та аналітики кажуть, що це, мабуть, ключове питання, яке стоїть перед армією Ізраїлю під час підготовки до сухопутного нападу на ХАМАС та його союзників у Газі.
А деякі, як-от старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу Німрод Горен, відзначають, що, хоча Ізраїль має потужнішу армію та кращі технології, минулі вторгнення показали, що бойові дії на вулицях Сектору Гази «зазвичай закінчуються не дуже добре» для ізраїльських військових.
Останнє військове вторгнення Ізраїлю в 2014 році призвело до загибелі 67 солдатів, коли ізраїльські війська зустріли жорсткий опір, але так і не зайшли до Сектору Гази більш ніж на кілька кілометрів.
Цього разу ізраїльські воєначальники пообіцяли набагато більш ретельну кампанію. «Мета Ізраїлю, як було оголошено, полягає в тому, щоб спробувати вивести ХАМАС із Сектора Гази з точки зору військового потенціалу та можливостей управління», — сказав Горен.
«Йдеться не лише про те, щоб взяти під контроль і стримувати, як минулого разу, але тепер і про те, щоб змінити того, хто керує Секором Гази, – сказав він. - Йдеться про зміну порядку в Газі».
І більшість чиновників і аналітиків очікують, що Ізраїль зіткнеться з набагато більш жорстким випробуванням, ніж дев'ять років тому.
Спроможності ХАМАСу
За оцінками американської розвідки, кількість бійців ХАМАСу становить від 20 000 до 25 000, хоча деякі оцінки стверджують, що ця цифра може перевищувати 30 000, якщо включати близько десятка інших бойових угруповань у Газі.
Вогнева міць ХАМАСу завдяки власній ініціативі та підтримці Ірану також визначна.
ХАМАС вже випустив тисячі ракет по Ізраїлю, і експерти вважають, що в його розпорядженні є ще багато.
«Їхній арсенал експоненціально зріс за ці роки, і багато з них виготовлено власноруч», — сказав Джо Трузман, аналітик вашингтонського Фонду захисту демократій.
«У них є ракети, які будуть націлені на райони поблизу кордону з Сектором Гази, і це доповнюється мінометним вогнем. У них є ракети середньої дальності, які, скажімо так, можуть досягти трохи далі», – сказав Трузман «Голосу Америки».
«А потім є ракети великої дальності, — сказав він. - Вони здатні атакувати такі великі міста, як Тель-Авів і Єрусалим».
Офіційні особи США також вважають, що ХАМАС має багато зброї, включаючи стрілецьку зброю, реактивні гранати, переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) і протитанкові ракети.
ХАМАС також продемонстрував свою здатність використовувати безпілотники під час своєї першої атаки на Ізраїль, використовуючи літальні апарати для нападу на ізраїльські військові спостережні вежі. Також вважається, що у нього є безпілотники, які можуть атакувати ізраїльські військово-морські активи; Ізраїль звинуватив ХАМАС у використанні безпілотних підводних дронів для спроби нападу в 2018 році.
Крім того, ХАМАС продемонстрував здатність вивчати та застосовувати ці уроки.
«Вони діють як армія, — сказав Трузман, додавши, що протягом більшої частини останніх п’яти років ХАМАС керував власним об’єднаним операційним центром. - Йдеться про 10-12 збройних груп, терористичних груп у Секторі Гази, усі пов’язані з ХАМАСом, які координують дії одна з одною під час конфлікту».
Тунелі Сектору Гази
ХАМАС також продемонстрував здатність використовувати розгалужену систему тунелів під Сектором Гази в своїх інтересах.
Під час попередніх боїв з Ізраїлем ХАМАС використовував тунелі для розгортання ракетних підрозділів для атак і швидкої втечі від ударів у відповідь. А в 2014 році ХАМАС використовував тунелі, щоб влаштувати засідку на ізраїльські сили, які увійшли в Сектор Гази.
Аналітики вважають, що тунелі сповільнять будь-яку наземну операцію Ізраїлю, або дадуть ХАМАСу можливість завдати значних втрат.
«Якщо ви справді хочете викорінити ХАМАС і зруйнувати ХАМАС як військову організацію, доведеться пройти весь шлях, — сказав Рафаель Коен, старший політолог корпорації RAND. - Воювати треба під землею».
«ХАМАС це знає і, ймовірно, працює над мінами-пастками тощо, — сказав Коен. - Це виглядає дуже, дуже безладно».
Очікується, що ізраїльським силам буде важко боротися з ХАМАС над землею. «ХАМАС розосереджено в підвалах, у житлових будинках і в усіх частинах міста, і це справді складно, — попередив Томас Траск, генерал-лейтенант США у відставці, який раніше служив заступником командувача в Командуванні спеціальних операцій США. «Квартал за кварталом, це дуже складна робота», - сказав він.
Ймовірно, Ізраїль використає бронетехніку, танки та бульдозери. Але вузькі вулиці Гази можуть ускладнити просування. Вузька ділянка землі, що межує з Ізраїлем і середземноморським узбережжям, має довжину близько 40 кілометрів і близько 13 кілометрів завширшки в найширшому місці, і тут проживає понад 2 мільйони палестинців.
Деякі оглядачі та аналітики описують Сектор Гази як, мабуть, найбільш густонаселену ділянку землі у світі. Крім того, якщо Ізраїль виконає свою обіцянку знищити ХАМАС, його сили повинні будуть проникнути в Сектор Гази глибше, ніж вони це зробили після того, як Ізраїль залишив Газу в 2005 році.
Вузькі вулиці
«Провулки вузькі, бетонні будівлі різної висоти, є лабіринти, — каже Сет Джонс, директор програми міжнародної безпеки в CSIS. - ХАМАС і, власне, інші групи… вони добре знають вулиці та провулки Гази, підземні споруди, включаючи тунелі, будівлі».
«Отже, коли солдати ЦАХАЛу [Сили оборони Ізраїлю] пробираються через Газу, їм доводиться мати справу з саморобними вибуховими пристроями, терористами-смертниками, протитанковими ракетами, РПГ, безпілотниками».
Між ХАМАСом та ізраїльськими силами - цивільні, не всі з яких бажають або здатні відповісти на вимоги Ізраїлю і евакуюватись. «Людям ніде сховатися», — сказала Тахані Мустафа, старший аналітик Міжнародної кризової групи з Палестини. «У них немає безпечних кімнат. У них немає бомбосховищ», – каже Мустафа Голосу Америки з Лондона, додавши, що вона залишила Газу незадовго до початку боїв.
«Тож ХАМАС може спробувати сказати людям, щоб вони залишалися в максимальній безпеці, — сказала вона. - Але в кінцевому підсумку люди збираються в будинках родичів, друзів, у певних закладах, таких як школи, лікарні UNRWA [Агентство допомоги ООН і організації робіт]».
Станом на вівторок приблизно 600 000 осіб, як вважають, дослухалися до прохання Ізраїлю покинути північну частину Гази, яка, як очікується, стане першим фронтом у наступі. Але Джонс сказав, що присутність цивільних осіб, деякі з яких можуть вирішити взяти до рук зброю, зробить ймовірний наступ Ізраїлю більш складним.
«Солдати ЦАХАЛу володіють... надзвичайною компетентністю в операціях як на Західному березі, так і в Секторі Гази, і, очевидно, на півночі Лівану», — сказав він під час телефонної розмови, відповідаючи на запитання Голосу Америки.
«Але коли ви є надзвичайний стрес — ХАМАС та інші бойовики та цивільні намагаються вбити вас у густонаселеному міському середовищі, і доводиться приймати дуже швидкі рішення, тримаючи палець на спусковому гачку з неповною інформацією — це призведе до жертв серед цивільного населення», - сказав Джонс.
Повітряна кампанія Ізраїлю проти ХАМАС у Газі вже завдала жертв. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, станом на вівторок ізраїльські авіаудари вбили близько 3000 осіб, близько чверті з них діти, і ще 12 500 отримали поранення.
Вважається, що більшість із них є цивільними особами, хоча неясно, скільки з них є бійцями ХАМАСу чи членами інших бойових угруповань.
Ще більше ускладнюючи ймовірний наступ, ізраїльські та американські офіційні особи звинуватили ХАМАС у навмисному завданні шкоди палестинським цивільним.
Живий щит
«Вони використовують ні в чому не винних чоловіків, жінок і дітей як живий щит, діють у тунелях під їхніми будинками, розташовуються в лікарнях і школах», — заявив журналістам у п’ятницю речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
«Вони [ХАМАС] навіть ставлять блокпости на дорогах, щоб заблокувати будь-який безпечний прохід для мирних жителів, які намагаються покинути ці міські квартали, які стали зонами бойових дій», — додав Кірбі.
Офіційні особи ЦАХАЛу повторили ці звинувачення, поділившись фотографіями в соціальних мережах, на яких видно, як стверджується, що ХАМАС блокує шляхи відходу. Але палестинські офіційні особи та деякі групи допомоги в Газі відкинули звинувачення, стверджуючи, що ізраїльська армія невибірково проводила бомбардування, іноді навмисно націлюючись на лікарні та школи.
«Щонайменше шість людей загинули сьогодні вдень, коли в таборі біженців Аль-Магазі в центральній частині Гази було вражено школу БАПОР», — заявив у вівторок генеральний комісар БАПОР Філіп Лаццаріні. «Це обурливо, і це знову свідчить про кричущу зневагу до життя мирних жителів, — сказав він. - У Газі більше немає безпечного місця, навіть об’єкти БАПОР».
«Багато з цих будівель дуже чітко позначені», — сказала Мустафа Голосу Америки перед вибухом у вівторок, назвавши звинувачення США та Ізраїлю «абсолютно абсурдними».
«Стверджувати, що ХАМАС використовує живі щити, означає, що БАПОР було причетне до дозволу ХАМАС використовувати його об’єкти», – сказала вона.
Інші аналітики попереджають, окрім звинувачень, що багато палестинців у Газі не бажають залишати її, бо бояться, що їх не пустять назад. «Для багатьох палестинців це прелюдія до іншої Накби», — сказав Халед Елгінді, директор у справах Палестини та ізраїльсько-палестинських справ Інституту Близького Сходу, згадуючи 1948 рік, коли сотні тисяч палестинців покинули свої домівки після війни. що призвело до створення Ізраїлю. «Я думаю, що це не зовсім виключено», — сказав він. «Я думаю, що Єгипет має подібні побоювання».
Розширення
Серед побоювань те, що бойові дії між Ізраїлем і ХАМАСом не обмежаться Сектором Гази, а можуть охопити більшу частину Близького Сходу.
Особливо Сполучені Штати побоювалися, що Іран та його ставленики, включаючи ліванську Хезболлу, можуть спробувати скористатися ситуацією та приєднатися до боротьби проти Ізраїлю.
«Для будь-якої країни, для будь-якої групи чи будь-кого, хто думає про те, щоб спробувати скористатися цією жорстокістю, щоб спробувати розширити конфлікт або пролити більше крові, у нас є лише одне слово: не робіть», — заявив у п’ятницю міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Ізраїлю, повторюючи подібні коментарі президента США Джо Байдена.
Збройні сили США підкріпили розмови розгортанням, відправивши дві авіаносні ударні групи до Східного Середземномор’я.
Пентагон також направив у регіон додаткові винищувачі. Ці кроки свідчать про «рішучість Вашингтона стримувати будь-яку державну чи недержавну дію, яка прагне ескалації війни», — заявив Остін у неділю.
Але Іран, давній прихильник ХАМАСу, відмовився відступити. «З Божою милістю цей рух, який розпочався в #Palestine, буде розвиватися і призведе до повної перемоги палестинців», — написав верховний лідер Ірану в неділю в дописі на платформі соціальних мереж X, раніше відомому як Twitter.
Буквально днем раніше міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян натякнув журналістам у Бейруті, що Тегеран або його помічники можуть приєднатися до війни.
«Якщо ці воєнні злочини, скоєні сіоністським утворенням, не припиняться негайно, ми можемо уявити будь-яку можливість», — сказав він. І деякі групи, пов’язані з Іраном, здається, готуються.
Філліп Сміт, колишній співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики, який вивчає проксі-групи Ірану, сказав, що пов’язані з Іраном бойовики в Іраку починають мобілізуватись, як це було на початку-середині 2014 року перед тим, як відправити бойовиків у Сирію.
«Структурування оповіді схоже з точки зору розробки загальноприйнятої лінії щодо того, чому вони повинні воювати, і того, як Іран виявляє терпіння і підтримує більш широкий опір», — сказав він голосу Америки в тексті.
У Лівані Хезболла також дала сигнал, що готова воювати. «Ми не хочемо розголошувати, яким буде наступний крок», — сказав законодавець Хезболли Хасан Фадлаллах, додавши, що що б це не було, це «пов’язано з тим, що відбувається в Газі».
Хезболла
За останніми оцінками американської розвідки, станом на вересень 2022 року Хезболла мала приблизно 40 000 бойовиків із «державним військовим потенціалом», включаючи системи ППО, розроблені Росією протикорабельні та протитанкові ракети, високоточні ракети та безпілотники.
А згідно з Проектом протиракетної оборони CSIS, «Хезболла» має у своєму розпорядженні приблизно 130 000 ракет. На ізраїльсько-ліванському кордоні «Хезболла» вже веде спорадичні бої та ракетні атаки.
Представники США наразі заявили, що вони не бачили ознак того, що підтримувана Іраном група готується вступити у війну. Але деякі аналітики застерігають, що план Хезболли інший.
«За моїми оцінками, вони хотіли б, щоб їхній внесок був обмежений відволіканням Ізраїлю та залученням ресурсів на північ, — сказав Альтерман з CSIS. - Але я точно бачу обставини, за яких Хезболла вступить в повномасштабний конфлікт. І це матиме руйнівний вплив як на Ізраїль, так і на Ліван».
Що стосується Ірану, то, незважаючи на його давню підтримку ХАМАСу, є ті, хто вважає, що Тегеран лише розпалює вогонь війни здалеку. «Те, як працює Іран, — це географія. Це ідентифікує перспективного підпалювача. Потім він надає повноваження, тренує та надає цьому підпалювачу ресурси, щоб домінувати над усіма іншими підпалювачами в його регіоні, у цій географії», — сказав Норман Рул, колишній керівник розвідки США в Ірані, який зараз є старшим радником у CSIS.
Іноземні бойовики
Посадовці США також побоюються іншої загрози: можливості того, що іноземні бойовики спробують приєднатися до ХАМАСу. Військові офіційні особи кажуть, що вони вже відстежують повідомлення про те, що деякі потенційні джихадисти, включно з тими, хто воював з терористичними групами, такими як Аль-Каїда та Ісламська держава, зацікавлені в тому, щоб пробитися до Ізраїлю.
Один колишній західний чиновник сказав Голосу Америки, що напад ХАМАСу, безумовно, може активізувати кожного, хто вважає Ізраїль ворогом. Однак деякі аналітики сумніваються, чи можлива така допомога ХАМАСу. «Ці обіцянки дали різні гравці», — сказав Коен з RAND Corporation у відповідь на запитання Голосу Америки. «Заковика тут у тому, що Газа зараз перебуває у повній блокаді, — додав він. - І оскільки це повна блокада, навіть якщо є [] воля, питання полягає в тому, як доставити речі в Газу?»
Фінал
На даний момент війна між Ізраїлем і ХАМАСом, схоже, триває: ізраїльські військові літаки націлені на підозрюваних бійців ХАМАСу і об’єкти по всій Газі, в той час як ХАМАС та інші бойовики продовжують бомбардувати Ізраїль ракетними і ракетними атаками.
А ізраїльський уряд може підбадьорити підтримка США. «Ізраїль має відповісти. Вони мають переслідувати ХАМАС», — сказав Байден у «60 хвилинах» CBS News у неділю. І тому, швидше за все, це лише питання часу, коли ізраїльська армія ввійде в Газу, а битви точиться на землі та в тунелях внизу.
«Цілі дуже чіткі. Цілі полягають у тому, щоб знищити ХАМАС, повністю викорінити його з Сектору Гази та переконатися, що вони ніколи більше не зможуть відновити себе», – сказав Амір Авіві, ізраїльський бригадний генерал у відставці та засновник Ізраїльського форуму оборони та безпеки.
Однак досягти цього не буде швидко чи легко, сказав він. «Для цього нам потрібно відновити контроль над Газою. Нам потрібно завоювати Газу, – сказав Авіві. - Щонайменше кілька місяців нам знадобиться, щоб справді очистити весь сектор Газа від будь-якої присутності терористів».
«Сектор Гази стане зовсім іншим після закінчення цієї війни», – додав він.
Інші аналітики переконані, що такий результат просто нереальний. «Навіть якби це було можливо, що заповнило б вакуум? Хто буде правити? Хто буде керувати Газою?» – запитав Елгінді з Інституту Близького Сходу, також ставлячи під сумнів, чи ХАМАС належним чином продумав наслідки своєї першої терористичної атаки.
«Яка кінцева гра ХАМАС? Я думаю, що це питання на мільйон доларів, яке всі задавали, - сказав він. - І я не думаю, що є готова відповідь, тому що ХАМАС, я думаю… вони досягли набагато більшого успіху, ніж вони собі уявляли, сподівалися або планували».
Мустафа з Міжнародної кризової групи бачить це інакше. «Зрештою, ця операція була величезною авантюрою з боку ХАМАС. Але іншим варіантом для них було продовження нескінченної облоги Гази», — сказала вона «Голосу Америки». «Статус-кво настільки нестійкий».
«Це все для ХАМАС. Отже, вони в цьому в довгостроковій перспективі, і вони це чітко дали зрозуміти», – додала вона.
«Зрештою, тут ніхто не виграє, особливо Ізраїль», — сказала вона. «Так чи інакше, Ізраїль вийде з нього повністю роздробленим суспільством».
До написання статті долучилась Маргарет Бешир . Також була використана інформація Reuters і Associated Press.
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- Голос Америки
Україна отримала всі обіцяні американські танки Abrams. Чи вони допоможуть змінити ситуацію на фронті?
Днями Україна отримала всі 31 з обіцяних США танків Abrams, й експерти розмірковують, який вплив вони можуть мати на полі бою.
Представники Пентагону розповіли Голосу Америки, що може знадобитися деякий час, перш ніж американські танки відправлять на поле бою, оскільки українські війська перевіряють наявність необхідних елементів підтримки та визначають, коли й де використовувати танки для досягнення найбільшого ефекту.
Також нині Міноборони України повідомило, що прийняло на озброєння три модифікації отриманих від західних партнерів німецьких танків Leopard: 2А6, 2А5 та 1А5. У відомстві зазначили, що танки, "призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів", "ефективно зарекомендували себе в боях", й приймаючи їх на озброєння Київ декларує "на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю".
Британські Challenger 2, які стали першими важкими танками, які західні союзники почали передавати Україні, також зарекомендували себе на полі бою як такі, що мають надзвичайно потужну броню й можуть залишатись у бою навіть після кількох влучань, навіть якщо вони вважаються повільнішими за танки Abrams і Leopard 2, - розповів Голосу Америки британський майор Нік Бріджес. За даними NYT, навесні Британія надіслала Україні принаймні 14 цих танків.
Потужна броня, прицільна зброя
Марк Міллі, колишній командувач Об'єднаного комітету начальників штабів, раніше заявляв, що вважає танки M1 Abrams найкращими у світі і що вони "матимуть вплив" у війні.
Військовий аналітик Шон Белл в коментарі Sky News розповів, що на початку війни Росія втратила значну частину своїх найсучасніших танків Т-72 і Т-80, тож була змушена використовувати старіші танки, взяті з довгострокового зберігання - Т-62 і Т-64. За його словами, оскільки цій техніці близько 60 років, їй бракує багатьох технологій, як-то системи наведення зброї чи прицільні системи, які є в сучасних танках, тож технологія значно перевищує доступну російським силам.
Як повідомляла агенція у Reuters у кінці вересня, коли до України прибули перші "Абрамси", українські танкісти не приховували захвату від броні й "живучості" західних танків на полі бою. Американські танки, кажуть українські захисники, мають захист, що дозволяють екіпажу вижити після російського влучання, а потужна 120-мм гармата забезпечить необхідну на полі бою вогневу міць.
Белл пояснив, що сучасні західні танки не тільки мають міцну броню, але й можуть точно цілитися під час руху вдень чи вночі, і стріляють спеціальними бронебійними снарядами. Водночас він вважає, що сили оборони України використовуватимуть цю техніку після того, коли вони вже прорвуть російську ешелоновану оборону на лінії фронту та наберуть обертів у розрізанні сухопутного переходу між Донбасом і Кримом.
До того часу, каже Белл, українці використовують танки для точного прицілювання російської бронетехніки та оборонних точок поза досяжністю російських танків. Експерт також відзначив ефективність України у прийнятті інноваційного та гнучкого підходу до ведення війни.
Головний недолік - кількість
Водночас як пише New York Times, Україна заявляла про потребу близько 300 західних танків для контрнаступу, тоді як реально Київ отримав лише близько половини з цієї кількості, каже австрійський експерт - полковник Маркус Райзнер. Для порівняння, Росія за рік виготовляє близько 200 танків, додає газета.
Хоча прибуття Abrams "додасть трохи більше потужності контрнаступу України", вони будуть ефективними лише в тому випадку, якщо Україна використовуватиме їх разом із добре відпрацьованою загальновійськовою тактикою, сказав Newsweek військовий експерт Майкл Пек. Він також висловив сумнів, що 31 одиниця цієї техніки - це достатньо, "щоб істотно вплинути на війну".
Видання додає, що ефект від американських танків, ймовірно, буде продиктований погодними умовами на лінії фронту.
- Голос Америки
Путін в Пекіні: ATACMS лише "продовжать агонію" України
Президент Росії Володимир Путін назвав «помилкою» США надання Києву ракет великої дальності ATACMS і додав, що так Сполучені Штати дедалі глибше занурюються в український конфлікт.
Під час пресконференції в Пекіні у середу він наголосив, що рішення Вашингтона поставити українській армії тактичну ракетну систему дальньої дії (ATACMS), використання якої Київ підтвердив у вівторок, "просто продовжує агонію" для України.
Україна застосувала ракети ATACMS проти російських активів у вівторок, повідомив посадовець США Голосу Америки. Українські сили використали американські ракети далекої дії для ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську і Бердянську 17 жовтня. Сили спеціальних операцій повідомили, що знищили дев'ять гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів і пошкодили злітні смуги аеродромів.
"Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – «атакамси» себе показали", - заявив президент України Володимир Зеленський.
Росії є чим відповісти на цю «додаткову загрозу», сказав Путін, і нова зброя не може змінити ситуацію на лінії зіткнення, повідомляє агентство Reuters.
«По-перше, це, звичайно, завдає шкоди і створює додаткову загрозу. По-друге, ми, звичайно, зможемо ці атаки відбити. Війна є війн, – сказав Путін. – Але найголовніше, що їй принципово не вистачає можливостей взагалі змінити ситуацію на лінії зіткнення... Це ще одна помилка Сполучених Штатів».
Путін наголосив, що ще більшою помилкою є те, що «Сполучені Штати все більше і більше втягуються в цей конфлікт».
США висловлюють занепокоєння щодо зближення Китаю та Росії, який "показує підтримку Росії, в той час, як та веде незаконну та жорстоку війну проти України", прокоментували в Державному департаменті США на запит Голосу Америки.
Путін сказав, що «докладно» поінформував президента Китаю Сі Цзіньпіна про Україну. За його словами, "зовнішні чинники" і "спільні загрози" служать лише посиленню російсько-китайської співпраці.
Путін також зазначив, що Сполучені Штати направили дві авіаносні групи в Середземне море у відповідь на спалах насильства між Ізраїлем і палестинцями, і сказав, що наказав російським літакам з гіперзвуковими ракетами "Кинджал" для патрулювання Чорного моря.
Телеканал CNN зауважив, що ані Путін, ані Сі не згадали про конфлікт на Близькому Сході у виступах раніше в середу на початку зібрання лідерів, яких Китай запросив на зібрання «Один пояс, один шлях», суперечливої ініціативи, спрямованої на посилення зв’язку та торгівлі по всьому світу за допомогою китайських інфраструктурних проєктів.
«Коли у світі все буде добре, тільки тоді буде добре в Китаї», — сказав Сі у своїй вступній промові на форумі у середу.
«Коли в Китаї все буде добре, у світі буде ще краще», – цитує китайського лідера телеканал CNBC.
Але він зауважує, що нові проєкти сповільнилися, оскільки багатьом державам-позичальникам важко погасити свої борги за інфраструктуру перед Пекіном.
Оглядачі зауважують, що це була перша поїздка президента Путіна за межі колишнього радянського простору після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі виставив на нього ордер на арешт у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах в Україні.
Freedom House: Війна призвела до масового руйнування інтернет-інфраструктури України. Інтервʼю
Повномасштабна агресія Росії проти України продовжує підривати свободу інтернету в Україні. На цьому наголошує новий щорічний звіт про свободу в інтернеті правозахисної організації Freedom House. У звіті йдеться, що російські військові атаки суттєво пошкодили українську інтернет інфраструктуру, але спільні зусилля українського уряду, постачальників послуг інтернету і мобільного зв’язку, а також міжнародних партнерів допомогли зберегти доступ до інтернету в Україні. Детальніше про звіт та аналіз свободи інтернету в Україні Голос Америки поговорив із дослідником Європи й Азії та одним з авторів звіту Freedom House Грантом Бейкером.
Олексій Коваленко, Голос Америки: Freedom House опублікував новий звіт, в якому оцінюється свобода інтернету у світі. Як ви можете описати прогрес України у цьому звіті?
Грант Бейкер, Freedom House: Звичайно ж, повномасштабне вторгнення змінило оцінку свободи інтернету в Україні. Оцінка України знизилась на три бали порівняно із попереднім роком [до повномасштабної війни — ГА], що сталось через дії російських військових, які руйнували інфраструктуру, окупували території та чинили насильство проти журналістів.
Одна із важливих тенденцій, яку ми побачили – вражаючі зусилля українського уряду з відновлення української інфраструктури в місцях, де вона була зруйнована, а також тимчасові рішення для пунктів незламності.
Ми також спостерігали за іншими трендами стосовно нового закону про медіа та що цей закон означає для видань, за тим, чи було затримано людей за онлайн-контент або виправдання російського вторгнення.
О.К.: Як саме повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на свободу інтернету в Україні?
Г.Б.: Російське вторгнення, як ми вже згадували призвело до масової руйнації інфраструктури. Україна має відносно велике покриття, але, звичайно ж, руйнація цієї інфраструктури залишила багатьох без зв’язку. Також, варто згадати перенаправлення мереж – зокрема у Херсоні, коли окупаційна влада захопила українські інтернет-мережі і перенаправила їх через російські інтернет-мережі, як вони зробили раніше в Криму. Тож для користувачів цих мереж були заблоковані ті самі сайти що й в Росії.
Російське вторгнення, як ми вже згадували призвело до масової руйнації інфраструктури.Грант Бейкер
Отже, існує велика різниця в досвіді користувачів на окупованих територіях порівняно з користувачами в інших регіонах країни.
О.К.: Ви згадали кібератаки. Чи на вашу думку, Україна виявилась підготовленою, щоб їх зупинити?
Г.Б.: Україна зазнає значної кількості кібератак. Хоча не було таких виснажливих кібератак, які ми бачили в минулому. Тож українська влада провела вражаючу роботу у боротьбі з кібератаками.
Ми спостерігали величезне зростання практично всіх типів кібератак з початку повномасштабного вторгнення до сьогодні, але не було жодної, яка б повністю зірвала роботу. Є речі, які допомагають українській інтернет-екосистемі – як різноманітність постачальників інтернет-послуг. Тож не можна однією атакою вивести всіх в офлайн.
О.К.: У звіті Україна отримала оцінку 59 з 100 за показником інтернет свободи. За якими напрямками в України є потенціал для позитивних змін?
Г.Б.: З точки зору того, що український уряд може зробити, щоб ця оцінка підвищилась в майбутньому, думаю, це продовжувати відновлювати інфраструктуру, щоб якомога більше людей мали доступ до інтернету. Але є також і інші напрямки – як то масові блокування сайтів, що посилилось після повномасштабного вторгнення, хоч було присутнє і до війни. Після того як ситуація зміниться, корисно було б переглянути цю політику та зробити блокування сайтів більш прозорим. Думаю, це сьогодні не завжди прозоре.
Один із висновків звіту – глобально штучний інтелект використовують для поширення дезінформації.Грант Бейкер
О.К.: У звіті Freedom House значна увага приділяється поширенню штучного інтелекту. Чи ви бачили використання штучного інтелекту в Україні для поширення фейків і дезінформації?
Г.Б.: Було кілька прикладів в Україні, які ми знайшли, але було не до кінця зрозуміло, чи вони насправді були створені за допомогою штучного інтелекту. Один із висновків звіту – глобально штучний інтелект використовують для поширення дезінформації. Тому що це зробило дешевше поширювати ефективну дезінформацію. Думаю, що багато діпфейків та різновидів штучного інтелекту досі не дуже якісні і їх легко помітити. Але деякі з них якісніші.
О.К.: Росія позначена у звіті як не свободна країна. Як, відповідно до вашого дослідження, Росія використовує інтернет як один із різновидів зброї у війні проти України?
Г.Б.: Росія має найнижчий показник в регіоні Євразії. Вона продовжує контролювати інтернет. З часів, коли Росія оголосила про плани створити незалежний інтернет мережу кілька років тому, ми бачили кроки, які приймались, щоб відрізати Росію від глобальної мережі.
Ми бачили як в Росії блокують представників громадянського суспільства, блокують українські та міжнародні новинні сайти, а російські новинні сайти мусять залишати Росію і працювати за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення там встановили значні кримінальні покарання для всіх, хто критикує війну. За “дискредитацію армії” може загрожувати до 15 років позбавлення волі. І ми бачили як ці судові вироки приводяться в дію.
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