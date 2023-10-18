Брифінг. Байден в Ізраїлі. ATACMS для України

Брифінг Голосу Америки - наживо. Україна отримала ATACMS від США. Джо Байден прибув в Ізраїль. Путін зустрівся із Сі Цзіньпінем. Палата представників знову не змогла обрати спікера. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.