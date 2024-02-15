Генеральний інспектор Пентагону: Нестача артилерії та боєприпасів для ППО - серйозна проблема для ЗСУ

Конгрес США виділив приблизно 113,4 мільярда доларів Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, йдеться в останньому квартальному звіті Спеціального генерального інспектора Операції Атлантична рішучість (ОАР), наданому Конгресу США.

Звіт Пентагону підсумовує надану урядом США допомогу Україні та ширшу відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, включаючи підтримку Збройних сил України, підтримку партнерів по НАТО, військову діяльність США, дипломатичні зусилля та гуманітарну допомогу.

З цих 113,4 мільярда 62,3 мільярда виділено на озброєння, обладнання та навчання для ЗСУ, поповнення запасів, переданих ЗСУ; і посилення військової присутності США в Європі. $46,3 млрд виділено Держдепартаменту та USAID для економічної підтримки України, включаючи кошти для української цивільної влади; гуманітарну допомогу, дипломатичні та адміністративні операції. 4,8 млрд виділено іншим органам уряду США, включаючи Міністерство фінансів, Міненерго, Мін'юст, РНБО і Комісію з ядерного регулювання.

Це фінансування підтримує безпеку, економічну та гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від війни, підтримує діяльність урядових установ США, залучених до реагування в Україні, посилення військової присутності та активності США в Європі, поповнення військових запасів США, переданих Збройним силам України (ЗСУ) та навчання, зазначається у звіті.

Генеральні інспектори Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID співпрацюють із 20 іншими федеральними наглядовими агенціями та безпосередньо з колегами в українському уряді у здійсненні нагляду за наданою допомогою. Загалом 400 американських інспекторів, розташованих у Сполучених Штатах, Німеччині, Україні та інших країнах регіону, проводять аудити, оцінки та іншу пов’язану з наглядом роботу. Цей персонал має необмежений доступ до операцій уряду США в цих країнах і працює з українськими колегами, щоб отримати необхідну для роботи інформацію.

Наглядова робота Спеціальної групи ОАР вже допомогла виявити проблеми та покращити операції на підтримку ЗСУ. Так, у лютому 2023 року Міністерство оборони OIG визначило, що частина попередньо розміщених в Європі зброї та обладнання, які Міністерство оборони передавав ЗСУ, не були придатними через неналежне обслуговування та поганий стан армійських складів. Це призвело до затримок і збільшення витрат на ремонт пошкодженого обладнання перед тим, як його можна було відправити на поле бою.

ЗСУ втримали свої позиції, але не змогли відвоювати захоплену територію протягом другого року війни.

У звіті зазначають, що обмежені запаси артилерії та боєприпасів протиповітряної оборони залишаються серйозною проблемою для ЗСУ. Висока інтенсивність вогню також призвела до того, що артилерійські системи використовуються поза рекомендованими графіками технічного обслуговування, що наражає солдатів ЗСУ на підвищений ризик. Російські сили використовують безпілотні авіаційні системи (БПЛА) у більших масштабах, ніж під час будь-якого попереднього збройного конфлікту. Радіоелектронна боротьба і відмова від GPS стає все більш вирішальним у військових операціях. Доктрина ЗСУ все ще в основному наслідує радянську модель.

Російські війська зіткнулися з власними викликами, оскільки війна — яка спочатку за оцінками російського командування триватиме кілька тижнів — наближається до третього року.

Російські командири та їхні штаби страждають від поганої обізнаності про ситуацію, жорстких систем командування та управління, поганого обміну інформацією та токсичної культури лідерства

Російські командири та їхні штаби страждають від поганої обізнаності про ситуацію, жорстких систем командування та управління, поганого обміну інформацією та токсичної культури лідерства, зазначається у звіті Інспектора. Ці недоліки зменшили маневровість та ефективність ударів на великій відстані, а також послабили загальний бойовий потенціал російської армії. Дефіцит живої сили обмежив можливості Росії проводити наступальні операції, хоча Росія провела часткову мобілізацію 300 000 солдатів у листопаді і планує збільшити загальну чисельність своїх військових до 1,5 мільйона до 2026 року. Росія скористалася різними видами підтримки, зокрема наданням матеріальних засобів, дипломатичною підтримкою та збільшенням торгівлі, з боку кількох країн, зокрема Білорусі, Ірану, Північної Кореї, Китайської Народної Республіки.

Збройні сили США значно збільшили свою присутність у Європі у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та адаптували свою організаційну структуру.

Армія США збільшила свою присутність в Європі з трьох бригад і одного штабу дивізії до п’яти бригад і двох штабів дивізій, зазначається у звіті Інспектора. Міністерство оборони створило Групу сприяння безпеці в Україні (SAG-U) у листопаді 2022 року для координації безпекової допомоги ЗСУ США. SAG-U керує навчальним осередком для розвитку навичок особового складу ЗСУ та забезпечення його здатності ефективно використовувати надане обладнання. Міністерство оборони також бере участь у Міжнародному координаційному центрі донорів (IDCC), який координує надання військового обладнання, навчання та допомогу ЗСУ разом з приблизно 50 країнами-донорами.

Через обмеження пересування поблизу поля бою, уряд США використовує альтернативні системи моніторингу допомоги

Держдепартамент США та USAID відповіли на нагальні гуманітарні потреби продовольчою допомогою, підтримкою майже 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і 6,3 мільйона біженців, грошовою допомогою та допомогою у сфері охорони здоров’я, зазначається у звіті, звітує Інспектор міноборони. Держдепартамент та USAID коригують операції для моніторингу допомоги.

Через обмеження на пересування, особливо поблизу поля бою, прямий нагляд за багатьма проєктами обмежено. З огляду на це використовуються альтернативні засоби моніторингу, включаючи віддалений моніторинг, моніторинг третіми особами та моніторинг місцевим персоналом.