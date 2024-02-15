Через нічні обстріли Львова НАТО підняло в повітря свої винищувачі. США закликали до нагальної підтримки України  

Російські ракетні удари по Україні в ніч на 15 лютого були настільки близькі до території НАТО, що Польща та країни НАТО змушені були підняти в повітря свої винищувачі. Про це повідомило Операційне командування Міністерства оборони Польщі.

“Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Операційне командування постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що задіяні авіація Польщі та союзників (НАТО – ред.), це спричинить підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни”, - мовиться у повідомлення польського командування.

Після обстрілів Києва, Львова та інших міст України посолка США в Україні Бріджет Брінк закликала негайно підтримати Україну.

Американська дипломатка написала у мережі Х (раніше Twitter), що російські обстріли минулої ночі засвідчили термінову необхідність надати підтримку Україні.

"Повітряні тривоги сьогодні з 5:00 ранку в Києві та по всій Україні. Вже о 6:15 було чутно, як у столиці працює протиповітряна оборона – дякую вам, відважні захисники! Ще одне наголошення на нагальній необхідності надання підтримки Україні вже зараз", - написала пані Брінк у соцмережі.

За повідомленнями української влади, принаймні дев'ятеро людей були поранені у Запорізькій та Львівській областях. Всі ракети, які летіли на Київ, вдалося збити.

У російському місті Бєлгород минулої ночі також пролунали вибухи, російська влада повідомляє про 5 загиблих та 18 поранених. Перевірити ці дані наразі немає можливості.

Як повідомляв Голос Америки, 14 лютого українські війська провели успішний напад на російський десантний корабель "Цезар Куніков", що майже напевно призвело до затоплення судна, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.