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Знищення корабля "Цезар Куніков" ще більше обмежить ресурси Росії в Чорному морі – британська розвідка

  • Голос Америки
Російський десантний корабель типу "Ропуча" «Цезар Куніков», архівне фото, 26 вересня, 2019
Російський десантний корабель типу "Ропуча" «Цезар Куніков», архівне фото, 26 вересня, 2019

14 лютого 2024 року українські війська провели успішний напад за допомогою безекіпажного надводного корабля на російський десантний корабель класу "Ропуха" "Цезар Куніков", який майже напевно призвів до затоплення судна, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки. При цьому розвідники зауважують, що українці знищили вже три з десяти російських суден класу "Ропуха".

"Це судно значною мірою забезпечувало матеріально-технічну підтримку Чорноморському флоту на війні Росії в Україні. Втрата судна майже напевно ще більше обмежить вже лімітовані ресурси Росії в Чорному морі, що зробить матеріально-технічний ланцюг Чорноморського флоту вразливим до додаткових нападів», - зазначають британські розвідники.

Розвідка також вказує, що знищення судна зменшить ресурс для підтримки матеріально-технічних переміщень між материковою Росією до Кримського півострова при закритті Керченського мосту.

"Винахідливість України, швидше за все, стримала Росію від вільних дій на заході Чорного моря і уможливила перехоплення Україною ініціативи в (Чорному-ред.) морі", - підсумували британські розвідники.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у середу високопосадовець Держдепу США під час спілкування з пресою назвав фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні "той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі, як завгодно". Так він прокоментував повідомлення про знищення російського корабля "Цезар Куніков". Представник зовнішньополітичного відомства США зазначив, що Росія втратила вже 20% кораблів свого Чорноморського флоту.

У боях на Чорному морі Україні вдалося обернути свою слабкість на суперсилу і змусити світових експертів замислитися над тим, яка тактика визначатиме морські битви у майбутньому, прокоментували Голосу Америки аналітики повідомлення про чергове потоплення українськими морськими дронами російського військового корабля.

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Знищення "Цезаря Кунікова": деталі й реакція Заходу. Відео
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Знищення "Цезаря Кунікова": деталі й реакція Заходу. Відео

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Знищення "Цезаря Кунікова": деталі й реакція Заходу

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