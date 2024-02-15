Столтенберг переконаний, що у Конгресі США існує більшість на підтримку допомоги Україні, яка "буде відображена у рішенні"

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, Сполучені Штати надали Україні близько 75 мільярдів доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Тим часом решта країн-членів НАТО та партнери надали понад 100 мільярдів доларів США.

Я очікую, що Конгрес США погодить пакет для України, тому що в Конгресі є велика більшість за підтримку України

Водночас у Конгресі США існує двопартійна більшість, яка підтримує подальшу допомогу Україні, й вона буде “відображена у рішенні”, заявив сьогодні на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн НАТО генсек альянсу Єнс Столтенберг.

“Разом на країни альянсу припадає 99% усієї військової допомоги Україні”, - сказав глава НАТО на зустрічі з журналістами.

Коментуючи останні ініціативи на допомогу Україні, Столтенберг звернув увагу на нові пакети допомоги, оголошені в останні кілька днів членами альянсу, зокрема Канадою, Фінляндією та Норвегією, включно з обладнанням та запасними частинами для F-16, а також протиповітряною обороною.

Він також заявив, що “група країн альянсу збирається з метою доставити в Україну мільйон безпілотників”. Водночас 20 країн-членів НАТО погодилися сформувати коаліцію з розмінування в Україні.

Генсек НАТО також повідомив про створення нового Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, навчання та освіти в польському місті Бидгощ. Центр фокусуватиметься на аналізі російської воєнної тактики та обміні досвідом від уроків, отриманих у війні з Росією, а також стане платформою для тренування українських військових пліч-о-пліч зі своїми колегами з НАТО.

Група країн альянсу збирається з метою доставити в Україну мільйон безпілотників

Що стосується побоювань щодо майбутньої ролі США у НАТО з огляду на критику альянсу з боку частини політиків у Сполучених Штатах, включно з ймовірним республіканським кандидатом в президенти Дональдом Трампом, Столтенберг визнав наявність різних поглядів у країнах-членах щодо НАТО.

Однак, він вважає, що США залишаться “вірним союзником” в альянсі, адже сильне НАТО відповідає інтересам національної безпеки США. Крім того, в країні існує “широка двопартійна підтримка” НАТО.

“Критика в Сполучених Штатах насамперед спрямована не проти НАТО, а проти того, що союзники НАТО не витрачають достатньо грошей на НАТО”, - заявив Столтенберг.

Водночас Столтенберг повторив, що витрати країн-членів значно зросли останнім часом. А разом країни-члени НАТО представляють 50% світової економічної та військової сили.

В цьому контексті генсек альянсу очікує, що Конгрес США зможе погодити надання додаткової допомоги Україні.

“Я очікую, що Конгрес США погодить пакет для України, тому що в Конгресі є велика більшість за підтримку України”, - зазначив Столтенберг.

Критика в Сполучених Штатах насамперед спрямована не проти НАТО, а проти того, що союзники НАТО не витрачають достатньо грошей на НАТО

Він звернув увагу на те, що політики обох провідних американських партій - Республіканської та Демократичної - підтвердили свою підтримку України під час нещодавнього візиту Столтенберга до США. Також генсек НАТО нагадав, що погодив спільну заяву зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, в якій зазначено, що “президент Путін не повинен виграти в Україні”, що вимагає підтримки від усіх членів альянсу.

“І я очікую, що ця більшість у Конгресі так чи інакше буде відображена в рішенні”, - додав Столтенберг.

Загалом же, “НАТО продовжує гарантувати, що в Москві немає місця для прорахунків щодо нашої готовності захищати всіх членів Альянсу”, - підсумував Столтенберг.