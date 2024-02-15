Столтенберг переконаний, що у Конгресі США існує більшість на підтримку допомоги Україні, яка "буде відображена у рішенні"

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, Сполучені Штати надали Україні близько 75 мільярдів доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Тим часом решта країн-членів НАТО та партнери надали понад 100 мільярдів доларів США.
Я очікую, що Конгрес США погодить пакет для України, тому що в Конгресі є велика більшість за підтримку УкраїниЄнс Столтенберг
Водночас у Конгресі США існує двопартійна більшість, яка підтримує подальшу допомогу Україні, й вона буде “відображена у рішенні”, заявив сьогодні на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн НАТО генсек альянсу Єнс Столтенберг.
“Разом на країни альянсу припадає 99% усієї військової допомоги Україні”, - сказав глава НАТО на зустрічі з журналістами.
Коментуючи останні ініціативи на допомогу Україні, Столтенберг звернув увагу на нові пакети допомоги, оголошені в останні кілька днів членами альянсу, зокрема Канадою, Фінляндією та Норвегією, включно з обладнанням та запасними частинами для F-16, а також протиповітряною обороною.
Він також заявив, що “група країн альянсу збирається з метою доставити в Україну мільйон безпілотників”. Водночас 20 країн-членів НАТО погодилися сформувати коаліцію з розмінування в Україні.
Генсек НАТО також повідомив про створення нового Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, навчання та освіти в польському місті Бидгощ. Центр фокусуватиметься на аналізі російської воєнної тактики та обміні досвідом від уроків, отриманих у війні з Росією, а також стане платформою для тренування українських військових пліч-о-пліч зі своїми колегами з НАТО.
Група країн альянсу збирається з метою доставити в Україну мільйон безпілотниківЄнс Столтенберг
Що стосується побоювань щодо майбутньої ролі США у НАТО з огляду на критику альянсу з боку частини політиків у Сполучених Штатах, включно з ймовірним республіканським кандидатом в президенти Дональдом Трампом, Столтенберг визнав наявність різних поглядів у країнах-членах щодо НАТО.
Однак, він вважає, що США залишаться “вірним союзником” в альянсі, адже сильне НАТО відповідає інтересам національної безпеки США. Крім того, в країні існує “широка двопартійна підтримка” НАТО.
“Критика в Сполучених Штатах насамперед спрямована не проти НАТО, а проти того, що союзники НАТО не витрачають достатньо грошей на НАТО”, - заявив Столтенберг.
Водночас Столтенберг повторив, що витрати країн-членів значно зросли останнім часом. А разом країни-члени НАТО представляють 50% світової економічної та військової сили.
В цьому контексті генсек альянсу очікує, що Конгрес США зможе погодити надання додаткової допомоги Україні.
“Я очікую, що Конгрес США погодить пакет для України, тому що в Конгресі є велика більшість за підтримку України”, - зазначив Столтенберг.
Критика в Сполучених Штатах насамперед спрямована не проти НАТО, а проти того, що союзники НАТО не витрачають достатньо грошей на НАТОЄнс Столтенберг
Він звернув увагу на те, що політики обох провідних американських партій - Республіканської та Демократичної - підтвердили свою підтримку України під час нещодавнього візиту Столтенберга до США. Також генсек НАТО нагадав, що погодив спільну заяву зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, в якій зазначено, що “президент Путін не повинен виграти в Україні”, що вимагає підтримки від усіх членів альянсу.
“І я очікую, що ця більшість у Конгресі так чи інакше буде відображена в рішенні”, - додав Столтенберг.
Загалом же, “НАТО продовжує гарантувати, що в Москві немає місця для прорахунків щодо нашої готовності захищати всіх членів Альянсу”, - підсумував Столтенберг.