В уряді США відповіли на занепокоєння в Конгресі щодо нової загрози для безпеки Америки

Білий дім та інші високопосадовці США намагаються заспокоїти американську громадськість після того, як один із ключових законодавців висловив тривогу щодо "серйозної загрози національній безпеці", з якою стикаються Сполучені Штати.

Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США публічно закликав президента США Джо Байдена розсекретити дані розвідки про неназвану загрозу, щоб американська громадськість та її союзники могли сформулювати відповідь.

Представник Республіканської партії Майк Тернер відмовився від уточнення. Але в електронному листі, який Тернер нібито надіслав своїм колегам і який поширили в соціальних мережах різні видання, він описав небезпеку як "іноземну військову спроможність до дестабілізації".

Кілька ЗМІ з посиланням на офіційних осіб США повідомили ввечері в середу, що загроза пов’язана з новими російськими засобами космічного базування.

Але посадовець США, розмовляючи з Голосом Америки на умовах анонімності через конфіденційність розвідданих, сказав, що хоча небезпека є значною, вона не є неминучою.

"Описана загроза не стосується розгорнутого активного потенціалу", - сказав чиновник.

Білий дім також намагався применшити занепокоєння, зазначивши, що він планує проінформувати законодавців про деякі деталі в четвер.

"Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями планує забезпечити безпеку американського народу на майбутнє", — сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми переконані, що ми здатні захистити національну безпеку Сполучених Штатів", — сказав Салліван журналістам, додавши, що його здивувала публічна заява Тернера, адже секретний брифінг заплановано на четвер.

Салліван також захистив рішення не оприлюднювати дані розвідки про загрози, вказавши як на занепокоєння щодо захисту "джерел і методів" США, так і на готовність президента розсекретити дані розвідки в минулому.

"Ви точно не побачите небажання зробити це, якщо це відповідає інтересам нашої національної безпеки, - сказав він. - Ця адміністрація пішла далі і більш творчо, більш стратегічно впоралася з розсекреченням даних розвідки в національних інтересах Сполучених Штатів, ніж будь-яка адміністрація в історії".

Деякі ключові законодавці відповіли Тернеру

Головний демократ у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США Джим Гаймс назвав загрозу "значною", але "не приводом для паніки".

"Щодо розсекречування - це варто обговорити, – додав він у заяві. - Але це не має бути публічна дискусія".

Лідери Комітету з розвідки Сенату також намагалися розвіяти занепокоєння.

У заяві голови Демократичної партії Марка Ворнера та віцеголови Республіканської партії Марко Рубіо йдеться, що комітет "володіє даними розвідки, про які йдеться, і з самого початку уважно стежить за цією проблемою".

"Ми продовжуємо серйозно ставитися до цього питання і обговорюємо відповідь з адміністрацією, - додали вони. - Тим часом треба обережно ставитись до розкриття джерел і методів, які можуть бути ключовими для збереження варіантів вибору дій США".

Спікер Палати представників Республіканської партії Майк Джонсон окремо неодноразово заявляв журналістам, що "громадськість не повинна тривожитись".

"Я хочу запевнити американський народ, - сказав Джонсон. - Ми просто хочемо запевнити, що кермо в міцних руках. Ми працюємо над цим, і тривожитись не потрібно".

До роботи над статтею долучились Петсі Відакусвара та Кетрін Гіпсон з Голосу Америки.