Папу Римського розкритикували за заяву про те, що Україна має "підняти білий прапор" і припинити війну з Росією

Папу Римського Франциска розкритикували після того, як він заявив, що Україна повинна мати мужність "білого прапора" і домовитися про припинення війни з Росією, повідомляє The Guardian.

Деякі політики та коментатори в Європі різко розкритикували заяву понтифіка.

"Мій висновок у неділю вранці: не можна капітулювати перед обличчям зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", написав у мережі Х президент Латвії Едгарс Рінкевич.

Денніс Радтке, депутат Європарламенту від німецьких християнських демократів, сказав, що для опису коментарів Папи варто використати слово "ганебно".

"Цей Папа спочатку викликав стільки хвилювання та надії. Його позиція щодо України погано відображається на його понтифікаті. Це незрозуміло", – написав Радтке в мережі X.

Колишній радник МВС України Антон Геращенко написав в мережі X: "Дійсно виглядає дивно, що Папа Римський не закликає захищати Україну, не засуджує Росію як агресора, який убив десятки тисяч людей, не закликає Путіна зупинитися, натомість закликає Україну підняти білий прапор. Чи всі його кардинали поділяють цю позицію?"

В інтерв’ю, яке в суботу транслював швейцарський громадський мовник РТС, але яке, за словами Ватикану, було зроблено в лютому, понтифік закликав сторони війни в Україні "набратися сміливості для переговорів" і зробити це, "поки ситуація не погіршиться".

"Я вважаю, що найсильніші ті, хто бачить ситуацію, думає про людей і має сміливість підняти білий прапор і вести переговори", — сказав папа. "Слова вести переговори – сміливі слова. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи не йдуть, мати мужність вести переговори".

Франциск сказав, що українці не повинні боятися вести переговори про мирну угоду, поки ситуація не погіршиться. "Сьогодні, наприклад, коли війна в Україні, є багато тих, хто хоче виступати посередником. Туреччина наприклад. Не соромтеся вести переговори, поки не сталося гірше".

Директор із комунікацій Ватикану Маттео Бруні опублікував заяву, в якій намагався роз’яснити слова Папи. Він сказав, що Франциск використав термін "білий прапор", "щоб позначити припинення бойових дій, перемир’я, досягнуте за допомогою сміливості переговорів". Він повторив заклик Понтифіка до "дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і тривалого миру" в Україні, яку Франциск назвав "мученицькою".

Водночас, глава УГКЦ у Нью-Йорку Блаженніший Святослав під час молебна у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені в Нью-Йорку 9 березні заявив, що нікому в Україні й на гадку не спадає здатися.

"Україна зранена, але нескорена! […] Україна змучена, але стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії — послухайте наших людей у Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах! Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована — розшириться межа смерті. Всі ви бачили страшні кадри з Бучі. Це був лише вступ. Вони [росіяни] так хотіли залити кров’ю весь Київ. Якби не мужність наших хлопців та дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав", - цитує отця Святослава департамент інформації УГКЦ.

Як повідомляв раніше Голос Америки, в січні Швейцарія погодилася провести мирний саміт на прохання України. Обговорення, як очікується стосуватиметься мирного плану з 10 пунктів, запропонованого президентом Володимиром Зеленським.