Джерела про зустріч Зеленського та Ердогана: Туреччина "наполягатиме на переговорах щодо припинення війни"

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі у Стамбулі 8-го березня обговорюють, серед іншого, навігаційну безпеку комерційних суден у Чорному морі. Про це повідомили журналістам AP джерела у Туреччині.

За даними джерел, що під час переговорів Ердоган буде наполягати на переговорах задля припинення війни Росії в Україні, про це виданню AP сказав представник турецького уряду.

Тим часом видання Reuters із посиланням на власні джерела у турецьких дипломатичних колах повідомляє, під час зустрічей із Зеленським офіційна Анкара підкреслить свою незмінну рішучу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Говоритимуть також про переговори з Росією.

"Планується донести, що Туреччина продовжує свої зусилля для якнайшвидшого припинення війни на основі переговорів", - сказало джерело виданню Reuters.

Минулого тижня глава МЗС Туреччини Хакан Фідан після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що прийшов час для України та Росії почати переговори про припинення вогню. При цьому він додав, що це не повинно означати визнання російської окупації.

Серед інших тем обговорення – перебіг війни, чорноморська зернова угода та двосторонні відносини України та Туреччини, – повідомив напередодні офіс турецького президента.

У центрі оборонної співпраці – кораблі, дрони, двигуни

Київ раніше повідомляв, що на порядку денному Зеленського у Стамбулі – формула миру, спрямована на припинення війни з Росією, оборонна співпраця та звільнення українських військовополонених, яких утримує Москва.

За даними українських ЗМІ, президент України перед офіційними зустрічами відвідав у Стамбулі порт, щоб побачити бойовий воєнний корабель, який будують для України.

За словами оглядачів, з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україні оборонне партнерство між Києвом та Анкарою посилилося і зміцнило як економіку, так і безпеку обох країн. Як пише дослідниця міжнародних відносин в аналітичному центрі Атлантична рада Пінар Дост, угода між країнами про створення в Україні дронів “Байрактар” вже дає свої плоди.

“У лютому компанія Baykar заклала початок будівництву заводу безпілотників поблизу Києва. Очікується, що будівництво триватиме 12 місяців, завод забезпечить п’ятсот робочих місць і вироблятиме 120 одиниць на рік”, – пише дослідниця.

Крім того, турецька компанія Baykar для виробництва дронів Akıncı та Kızılelma (його запуск очікується цього року) використовують двигуни українського виробництва “Івченко-Прогрес”. “Кизилелму” називають “турецьким птахом з українським серцем”.

З 2021 року Туреччина будує два проти-субмаринні корвети класу Ada для ВМС, які за очікуваннями вже цього року мають бути завершені та передані Україні.

Україна зі свого боку у 2023 році відправила турецькій компанії Turkish Aerospace Industries два двигуни для ударного вертольота компанії T929 ATAK-II. До 2025 року Київ зобов'язався надати Анкарі ще 12 таких двигунів до 2025 року.

На додаток, напередодні Україна висловила інтерес до співпраці з турками над створенням двигунів для турецького реактивного літака KAAN і в майбутньому закупити ці літаки.