МЗС Китаю: переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні

Після дипломатичних переговорів у Москві в суботу ввечері Міністерство закордонних справ Китаю заявило в неділю, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Спеціальний представник Китаю з питань України Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін провели в суботу ввечері переговори з високопоставленими російськими дипломатами, повідомляє видання The Guardian. 28 лютого китайське Міністерство закордонних справ повідомило, що Лі Хуей відвідає Україну, Росію, Польщу, Німеччину і Францію, починаючи з 2 березня, для переговорів щодо припинення війни, яку РФ веде проти України.

У звіті, опублікованому в неділю вранці, Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що спеціальний представник Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін погодилися, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Китай готовий "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні", — заявило Міністерство закордонних справ Китаю за підсумками зустрічі.

Поїздка Лі стала другою з травня минулого року. Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але підтримує тісні зв’язки з Москвою.

За останні роки Китай і Росія розширили економічну співпрацю та дипломатичні контакти, а їхнє стратегічне партнерство лише зміцнилося після вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляв раніше Голос Америки, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив своєму українському колезі Дмитру Кулебі 18 лютого, що Пекін не продає Росії летальної зброї для війни проти України. Про це йшлося під час зустрічі чільних дипломатів обох країн на полях конференції з питань безпеки в Мюнхені.

На початку лютого міністр закордонних справ Швейцарії Ігнасіо Кассіс в Пекіні запросив Китай взяти участь в мирному саміті щодо України, який Швейцарія готується прийняти.

В січні Швейцарія погодилася провести мирний саміт на прохання України. Обговорення, як очікується стосуватиметься мирного плану з 10 пунктів, запропонованого президентом Володимиром Зеленським.

Україна підкреслила важливість участі Китаю, коли на початку лютого посол України в Китаї Павло Рябікін повідомив, що передав запрошення Китайському МЗС на участь в саміті.