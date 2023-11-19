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Остін та Умєров обговорили телефоном ситуацію на полі бою в Україні та наступний "Рамштайн"

  • Голос Америки
Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров, архівне фото.
Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров, архівне фото.

Глава Пентагону Ллойд Остін телефоном обговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим останні події на полі бою в Україні, йдеться в повідомленні речника оборонного відомства Пета Райдера. Міністри також говорили про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться цього тижня.

Як раніше повідомляв Голос Америки, протягом кількох наступних днів Пентагон оголосить плани щодо чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України, повідомила на брифінгу в четвер заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Міноборони США продовжує закликати Конгрес проголосувати за законопроєкт щодо додаткової підтримки Україні, "оскільки це екстрений терміновий запит, а не частина поточного бюджетного процесу", сказала Сінгх.

Вона наголосила, що з грошей, виділених для постачання зброї зі складів США для України, залишилося 4,9 мільярда доларів. Для поповнення власних запасів Сполучених Штатів є ще близько 1,1 мільярда доларів. Поповнення запасів зброї на складах США є частиною пакета допомоги Україні.

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