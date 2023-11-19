Остін та Умєров обговорили телефоном ситуацію на полі бою в Україні та наступний "Рамштайн"

Глава Пентагону Ллойд Остін телефоном обговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим останні події на полі бою в Україні, йдеться в повідомленні речника оборонного відомства Пета Райдера. Міністри також говорили про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться цього тижня.

Як раніше повідомляв Голос Америки, протягом кількох наступних днів Пентагон оголосить плани щодо чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України, повідомила на брифінгу в четвер заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Міноборони США продовжує закликати Конгрес проголосувати за законопроєкт щодо додаткової підтримки Україні, "оскільки це екстрений терміновий запит, а не частина поточного бюджетного процесу", сказала Сінгх.

Вона наголосила, що з грошей, виділених для постачання зброї зі складів США для України, залишилося 4,9 мільярда доларів. Для поповнення власних запасів Сполучених Штатів є ще близько 1,1 мільярда доларів. Поповнення запасів зброї на складах США є частиною пакета допомоги Україні.