У Білому домі заперечили домовленість про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом

Речниця Ради з національної безпеки Адріенн Вотсон заперечила досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАСом про припинення вогню на п'ять днів та звільнення заручників – дітей та жінок.

«Ми ще не досягли угоди, але продовжуємо наполегливо працювати, щоб досягти угоди», - написала Вотсон в соцмережі Х.

Напередодні видання Washington Post з посиланням на власні джерела опублікувало матеріал, в якому йшлося, що на переговорах за посередництва Катару за участю Ізраїлю, Сполучених Штатів та угруповання ХАМАС, що у США визнано терористичною організацією, досягнуто попередньої угоди про п'ятиденну паузу в бойових діях у Секторі Гази та звільнення не менш як 50 заручників з понад 200.

Разом з тим заступник радника з національної безпеки Джон Файнер заявив у неділю, що переговори про звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, завершуються, і розбіжності між сторонами після інтенсивних переговорів зменшилися.

«Ми вважаємо, що ми ближчі, ніж ми були, мабуть, будь-коли відтоді, як ці переговори почалися кілька тижнів тому. Є сфери розбіжностей, які були звужені, якщо не повністю закриті», — сказав він у програмі CNN «Стан держвави», підкресливши, що угоди зараз немає.

Файнер відмовився вдаватися в деталі, але сказав, що офіційні особи працюють цілодобово, і що це питання залишається пріоритетом для президента Джо Байдена.

Як раніше повідомляв Голос Америки, заступник помічника президента США Джо Байдена та координатор Ради національної безпеки з Близького Сходу та Північної Африки Бретт Макґурк 18 листопада заявив, що ситуація у Смузі Гази є «жахливою» і «нестерпною», однак «значне» збільшення гуманітарної допомоги палестинській території та пауза у бойових діях між Ізраїлем і ХАМАСом відбудеться лише після звільнення заручників.

Рада безпеки ООН закликала до «термінової та тривалої гуманітарної паузи». Ізраїль ставить звільнення усіх заручників умовою будь-якого припинення вогню.