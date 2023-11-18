Американський високопосадовець заявив, що пауза у бойових діях між Ізраїлем і ХАМАСом відбудеться лише після звільнення заручників

Ситуація у Смузі Гази є "жахливою" і "нестерпною", однак, “значне” збільшення гуманітарної допомоги палестинській території та пауза у бойових діях між Ізраїлем і ХАМАСом відбудеться лише після звільнення заручників.

Про це заявив 18 листопада, Бретт Макґурк, заступник помічника президента США Джо Байдена та координатор Ради національної безпеки з Близького Сходу та Північної Африки, повідомляє новинне агентство AFP.

Макґурк перебуває з візитом в регіоні з середи, 15 листопада, де він зосередився на звільненні заручників. Виступаючи на щорічному регіональному безпековому саміті в Бахрейні, організованому Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, Макґурк зазначив, що "звільнення великої кількості заручників призведе (...) до значної паузи в бойових діях і масового припливу гуманітарної допомоги", цитує AFP.

За словами посадовця, президент Байден того самого дня обговорив це питання з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль-Тані. Катар виступає одним з ключових посередників у переговорах з ХАМАСом щодо звільнення ізраїльських заручників, вивезених до Смуги Гази.

Як повідомляло днями видання Jerusalem Post, Макґурк відвідує регіон на тлі повідомлень, що за посередництва Катару нібито було досягнуто угоди про звільнення 50 заручників, утримуваних ХАМАСом, в обмін на три- або п’ятиденне припинення вогню у смузі Гази.

За даними американського видання Washington Post, ХАМАС утримує загалом у заручниках близько 240 ізраїльтян та громадян інших країн. Водночас видання додає, що у декількох попередніх випадках перемовини про звільнення заручників провалилися.

За словами Макґурка, звільнення заручників є “головним пріоритетом” для президента Байдена, додає Washington Post, а відповідні переговори є “інтенсивними та тривалими”. Водночас він додав, що “відповідальність лягає на ХАМАС, це і є шлях. Просто закликати до припинення вогню не є шляхом до миру”, натомість як звільнення заручників стане “шляхом” до припинення вогню.

AFP нагадує, що Рада безпеки ООН закликала до “термінової та тривалої гуманітарної паузи”. Однак, Ізраїль ставить звільнення усіх заручників умовою будь-якого припинення вогню.

Своєю чергою, виступаючи на безпековому саміті в Бахрейні, глава МЗС Йорданії Айман Гуссейн Сафаді заявив, що пов'язувати гуманітарні паузи з питанням про заручників є "неприйнятним", а Ізраїль "взяв у заручники" всіх палестинців у смузі Гази, цитує AFP.