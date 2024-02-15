Остін заявив про "прогрес" на зустрічі міністрів оборони країн НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив задоволенням прогресом на зустрічі союзників НАТО, що відбулась 15 лютого.

"Майже через два роки після неспровокованого вторгнення Путіна в Україну — найсерйознішої загрози трансатлантичній безпеці за останні десятиліття — НАТО стало сильнішим та об’єднанішим, ніж будь-коли. НАТО є найсильнішим військовим альянсом в історії, і має вирішальне значення для збереження безпеки Америки", - мовиться у заяві глави Пентагону.

За словами Остіна, члени НАТО на зустрічі підтвердили “непохитну відданість вільній і суверенній Україні”.

“Тривала єдність цього міцного альянсу є життєво необхідною для протидії стратегічним загрозам, які становить неспровокована агресія та імперські мрії Путіна”, - сказав Ллойд Остін.

Глава Пентагону нагадав про понад 87 мільярдів доларів двосторонньої допомоги у сфері безпеки, яку США та інші країни виділили Україні за останні два роки, щоб допомогти їй захиститись від російської агресії.

“Ми наближаємося до двох років з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. США та наші союзники й партнери підтримуватимуть Україну надовго”, - запевнив Остін.

Міністр оборони також запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати своїх союзників по НАТО та територію кожного члена альянсу.

“Наша відданість п’ятій статті залишається непохитною”, - наголосив міністр оборони США.

Як повідомляв Голос Америки, напередодні попередній президент США Дональд Трамп під час передвиборчої промови сказав, що коли був президентом, то попереджав союзників по НАТО, що “заохочуватиме” Росію “робити все, що їм в біса заманеться” проти членів НАТО, які недостатньо витрачають на оборону. Президент Байден пізніше назвав заяву Трампа “небезпечним, шокуючим” та “антиамериканським” сигналом для світу.

Ллойд Остін у заяві закликав Угорщину підтримати вступ до НАТО Швеції, яка “є водночас стійкою демократією та надзвичайно потужним оборонним партнером”. Глава Пентагону висловив сподівання, що на саміті альянсу влітку цього року союзники зможуть привітати Швецію як нового члена НАТО.

Раніше цього дня, 15 лютого, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також заявив, що заплановане приєднання Швеції до НАТО назріло і має відбутися вже зараз. “Будь-яка подальша затримка вичерпає терпіння всіх”, — сказав Пісторіус перед зустріччю міністрів оборони альянсу в Брюсселі.

Зустріч міністрів оборони НАТО пройшла у Брюсселі в четвер, 15 лютого. Сторони обговорили підтримку України та підготовку до саміту лідерів організації, що має пройти у США у липні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у своєму вступному слові на зустрічі сказав, що міністри також обговорять промисловий потенціал і збільшення виробництва зброї та боєприпасів.

В окремій зустрічі НАТО цього дня взяв участь міністр оборони України Рустем Умеров.