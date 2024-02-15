Столтенберг і Шаппс анонсували постачання в Україну мільйона безпілотників

Група країн Північноатлантичного альянсу наразі формується з метою доставити в Україну мільйон безпілотників. Про це заявив у четвер, 15 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на пресконференції за результатами зустрічі міністрій оборони НАТО у Брюсселі цього ж дня.

Тим часом Велика Британія та Латвія оголосили 15 лютого про те, що вони спільно очолять велику коаліцію з постачання безпілотників Україні.

Згідно з пресрелізом на вебсайті уряду Великої Британії, у рамках коаліції Велика Британія планує розширити й оптимізувати надання Україні західними країнами безпілотників типу FPV (first person view або “вид від першої особи”).

Велика Британія замовить “тисячі безпілотників FPV для України, в тому числі від британських виробників”, йдеться в пресрелізі. Це сприятиме конкуренції у виробництві цієї військової техніки, що дозволить виробляти безпілотники у великих масштабах і за доступною ціною, використавши значні промислові потужності західних країн.

“Велика Британія продовжує робити все можливе, щоб дати Україні те, що їй потрібно – збільшивши нашу допомогу до 2,5 мільярдів фунтів цього року та виділяючи 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником безпілотників в Україні”, - заявив міністр оборони Грант Шаппс.

Теперішній проєкт стане першим у загальному пакеті на суму 200 мільйонів фунтів стерлінгів, про який прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив у січні цього року.

“Сьогодні ми йдемо ще далі. Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолять міжнародну коаліцію для розбудови життєво важливих спроможностей України щодо безпілотників. Разом ми дамо Україні спроможності, необхідні їй, щоб захиститися та перемогти у цій війні, й гарантувати, що Путін зазнає поразки у своїх незаконних і варварських амбіціях”, - додав Шаппс.