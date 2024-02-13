"Ви за Путіна чи за Україну". Байден закликав спікера Палати представників поставити на голосування законопроект про фінансування України

Президент Байден закликав спікера Палати представників Майкла Джонсона виставити на голосування законопроект про фінансування України, Ізраїлю та Тихоокеанських партнерів. Заяву він озвучив після того, як Сенат США підтримав відповідний документ.

“Я закликаю спікера дати можливість повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш радикальних голосів у залі заблокувати цей законопроект навіть від голосування”, - заявив Байден у спеціальному телезверненні щодо цього законопроекту.

Президент Байден назвав цей документ “критично важливиим”, який мусить пройти далі.

“Цей законопроєкт передбачає термінове фінансування для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від злісного наступу Путіна. Останніми тижнями ми всі бачили жахливі історії: українським солдатам бракує артилерійських снарядів, українські підрозділи розподіляють боєприпаси, щоб захиститися, українські родини стурбовані, що наступний російський удар назавжди занурить їх у темряву, або ще гірше”, - зазначив президент США.

Треба вирішити: ви за Україну чи за Путіна

За словами Байдена, підтримка цього законопроекту стане чітким сигналом для українців і союзників США в усьому світі, “що Америці можна довіряти. На Америку можна покластися, і що Америка виступає за свободу”.

Підтримати законопроект про фінансування України означає протистояти Путіну, сказав Байден, а виступати проти нього - грати на руку Путіну. Ви маєте вирішити, ви за Україну чи за Путіна.

Він додав: “Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, і тим більше не перед Володимиром Путіним”.

Якщо не зупинити президента РФ зараз, наголосив Байден, витрати США та партнерів значно зростуть, тому що апетит Путіна лише зростатиме.

Підтримка України - інвестиції в економіку США

За словами президента Байдена, хоча цей законопроект передбачає відправлення військової техніки в Україну, насправді гроші на цю техніку інвестуються та витрачаються у США. “Це не тільки підтримує американські робочі місця та американські громади, це дозволить нам інвестувати, підтримувати та зміцнювати наші оборонні виробничі потужності”, - наголосив президент.

“Він (законопроект - ред.) передбачає виділення грошей прямо тут, у США. В такі місця як Аризона, де будують ракети Patriot; Алабама, де будують ракети Javelin; в Пенсильванію, Огайо і Техас, де виготовляють артилерійські снаряди”, - зазначив Байден.

“НАТО - наше священне зобов'язання”

Джо Байден також розкритикував нещодавню заяву свого попередника - колишнього президента Дональда Трампа щодо НАТО.

10 лютого ймовірний кандидат на цьогорічних президентських перегонах від Республіканської партії Дональд Трамп в одній з передвиборчих промов заявив, що, бувши президентом, попереджав союзників по НАТО, що він “заохочуватиме” Росію “робити все, що їм в біса заманеться” проти членів НАТО, які недостатньо витрачають на оборону.

Джо Байден назвав заяву Трампа “небезпечним, шокуючим” та “антиамериканським” сигналом для світу.

“Найгірше, що він справді так думає”, - зазначив Байден.

“Жоден інший президент у нашій історії ніколи не схилявся перед російським диктатором, і дозвольте мені сказати це якомога чіткіше: І я ніколи не схилюся! Заради Бога, це по-дурному, це ганебно, небезпечно, це не по-американськи”, - наголосив президент США.

Джо Байден нагадав, що пункт 5 статуту НАТО застосовувався лише раз в історії альянсу - саме для допомоги США після терактів 9/11.

“Статтю п’яту застосували лише один раз, лише один раз у історії НАТО, і це було зроблено, щоб підтримати Америку після нападу на нас 11 вересня. Ми ніколи не повинні цього забувати”, - сказав глава держави.

“Коли ми беремо зобов’язання, ми їх виконуємо. НАТО – це священне зобов’язання”, - підсумував президент Байден.

Як повідомляв Голос Америки, Сенат США вранці 13 лютого схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам Тихоокеанського регіону. Пакет включає загальне фінансування обсягом 95,34 млрд доларів. Приблизно 60$ млрд з цієї допомоги передбачено для України.

Голосування відбулось після того, як сенатори консервативного спрямування багато годин виголошували критику законопроєкту, застосовуючи техніку затягування розгляду, відому як "філібастер".

Зрештою після 5 ранку, законопроєкт таки схвалили - 70 сенаторів проголосували за, 29-проти.

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