Понад 40% американців вважають, що Ізраїль зайшов занадто далеко у відповіді ХАМАСу: опитування WSJ

Опитування, проведене The Wall Street Journal, показало, що 42% американців вважають, що дії Ізраїля в Газі, після нападу ХАМАСу 7 жовтня, зайшли "надто далеко". 19% респондентів кажуть, що Їзраіль зайшов недостатньо далеко, 24% сказали, що відповідь Ізраїлю була адекватною. 15% відповіли "не знаю" або відмовилися відповідати.

Внаслідок нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня загинуло близько 1200 людей, а ще приблизно 240 людей були захоплені бойовиками та доставлені в Газу як заручники. Протягом наступних місяців Ізраїль здійснив напади на Газу, намагаючись знищити ХАМАС.

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, повідомило минулого тижня, що понад 30 000 палестинців загинули в боях з початку війни.

Опитування The Wall Street Journal також запитувало респондентів про їхню думку про надання США достатньої підтримки Ізраїлю та палестинському народу. 30% сказали, що США роблять занадто багато, щоб підтримати Ізраїль, 25% сказали, що США роблять занадто мало, а 32% сказали, що це приблизно правильний рівень допомоги.

Відсоток тих, хто вважає, що США зробили занадто багато для підтримки Ізраїлю, зріс з грудня, коли лише 22% сказали, що це занадто багато.

Відсоток тих, хто каже, що США зробили занадто мало для підтримки палестинського народу, також зріс з грудня. Останнє опитування показало, що 33% вважають, що США роблять надто мало, порівняно з 26%, які так казали в грудні.

24% сказали, що США надають занадто велику підтримку палестинцям, а 25% сказали, що це правильна кількість підтримки.

Опитування проводилося серед 750 зареєстрованих виборців 21-28 лютого, і його похибка становить 3,6 відсоткових пункти.

Як повідомляв раніше Голос Америки, збройні сили Сполучених Штатів спільно з Королівськими ВПС Йорданії скинули з військових літаків їжу та іншу гуманітарну допомогу над Газою – перший раунд екстреної допомоги, санкціонований президентом Джо Байденом.

Як інформує Англомовна служба Голосу Америки, йдеться про понад 35 тисяч пакетів, які надійдуть надходить до Гази з американських літаків над її повітряним простором. А пакетах є продукти харчування, але, як уточнює CNN, вони не містять води чи ліків.

1-го березня президент Джо Байден закликав до “негайного припинення вогню”. Раніше, як повідомляв Голос Америки, США наклали вето на резолюцію ООН, що вимагала б негайного гуманітарного припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС. Натомість США та Британія спільно пропонували альтернативу для завершення війни і досягнення стійкого миру.

Єгипетські державні ЗМІ повідомили, що представники Сполучених Штатів, Катару та ХАМАСу прибули до Каїра для участі у переговорах щодо можливого тимчасового припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом в Газі в обмін на звільнення заручників, яке сторони намагаються укласти до початку Рамадану, мусульманського священного місяця посту, що розпочнеться 10 березня. Тим часом високопоставлений представник ХАМАСу заявив агентству AFP, що делегація ХАМАСу обговорить з посередниками пропозицію про шеститижневе перемир'я.

Ізраїль отримав відповідь від ХАМАСу про рамки угоди щодо заручників, укладеної в Парижі минулих вихідних, але ХАМАС відмовився задовольнити вимогу Єрусалиму отримати список живих заручників, і скільки палестинських в'язнів Ізраїль повинен звільнити за кожного заручника, – повідомив ізраїльський чиновник The Times of Israel.

Через незадовільну відповідь Ізраїль не надсилає сьогодні делегацію до Каїра, цитує чиновника The Times of Israel.