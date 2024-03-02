Ізраїль може піти на погіршення стосунків з Росією та надати Україні радарну систему раннього попередження населення – ЗМІ

Ізраїль заявив, що “працює над тим, щоб забезпечити Україну системами раннього попередження”. Про це посол Ізраїлю при ООН Гілад Ердан повідомив з трибуни ООН у середу.

Як стверджує у нью-йоркський міжнародний вебсайт фінансових і ділових новин Business Insider, цей крок сигналізує про серйозний поворот у зовнішній політиці Ізраїлю, бо, на думку видання, така заява потенційно зірве відносини країни з Росією.

Пізніше речник міністерства закордонних справ Ізраїлю сказав Business Insider, що ця система «не «Залізний купол», яка є найдосконалішою системою ППО Ізраїлю, про яку просила Україна, а йдеться про «систему оповіщення», яка точніше, ніж та яка діє в Україні, може повідомляти, яким точно районам країни загрожує обстріл ракет та дронів.

Можливо, йдеться про Tzeva Adom – радарну систему раннього попередження, яка допоможе “врятувати життя цивільних осіб від невибіркових ракетних і безпілотних атак Росії”, інформує Business Insider з посиланням на речника МЗС Ізраїлю.

Така система охоплює весь Ізраїль та попереджає мешканців про небезпеку атаки. Країна є одним зі світових лідерів систем раннього попередження.

У березні минулого року посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив в інтерв'ю Голосу Америки, що українські та ізраїльські спеціалісти над цим працюють над адаптацією ізраїльської системи до українських умов.

«Україна є країною, яка в багато разів перевищує площу Ізраїлю. А крім того, вона стикається з іншими загрозами – це не ті ракети, з якими стикається Ізраїль», – пояснив Бродський. За його словами ця робота зайняла б «місяці, а не тижні, поки ця система запрацює в Україні».

Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, посол Ізраїлю при ООН Гілад Ердан порівняв дії Росії в Україні з нападами угруповання ХАМАС на Ізраїль 7-го жовтня.

Ердан сказав, що його країна “точно знає, яке почуття піддатися агресивному вторгненню, нападу на наші села та міста”, цитує дипломата видання Newsweek.

Західні ЗМІ наголошують, що відповідна заява представника Ізраїлю в ООН пролунала “у той час, коли Росія приймає палестинську делегацію в Москві”.

Досі Ізраїль не надсилав регулярну військову допомогу та не приєднувався до західних санкцій проти Росії.

“Частково тому, що не хотів провокувати Росію, – припускають у Business Insider. – Хоча крок Ізраїлю навряд чи різко змінить хвилю війни для України, він, тим не менш, сигналізує про серйозний поворот ізраїльської зовнішньої політики”, – стверджує видання.

Крім того, газета цитує Аміра Вейтманна, голову лібертаріанської фракції правлячої партії Лікуд в Ізраїлі, котрий заявив: “Немає сумніву, що Росія суттєво залучена в те, що відбувається в Ізраїлі”, коментуючи війну між Ізраїлем і ХАМАС. Однак поки не зрозуміло, "на якому рівні", додав політик.

Вейтманн також переконаний, що відтепер Ізраїль “займе більш агресивну позицію проти Росії”. “Ми зробимо так, щоб Україна перемогла”, – заявив він в ефірі російській державній телевізійній мережі Russia Today.