Перемовники узгодили "контури угоди" між Ізраїлем та ХАМАСом щодо звільнення заручників та припинення вогню в Газі: Джейк Салліван

Сполучені Штати заявили у неділю, 25 лютого, що на переговорах у Парижі 23 лютого було досягнуто “порозуміння” щодо можливої угоди між Ізраїлем та ХАМАСом щодо звільнення заручників та припинення вогню у війні в Газі.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван в інтерв’ю мережі CNN.

“Представники Ізраїлю, Сполучених Штатів, Єгипту та Катару зустрілися в Парижі та дійшли порозуміння між собою щодо того, як виглядатимуть основні контури угоди про заручників та тимчасове припинення вогню”, - сказав Салліван.

“Що стосується узгодження деталей, то це все ще перебуває на стадії переговорів. Катар і Єгипет повинні будуть провести непрямі дискусії з ХАМАСом, тому що в кінцевому підсумку їм [ХАМАСу] доведеться погодитися звільнити заручників”, - додав він.

“Ця робота триває. І ми сподіваємося, що найближчими днями ми зможемо підійти до точки, коли дійсно буде досягнуто твердої та остаточної згоди з цього питання”.

Ізраїльська делегація на чолі з керівником розвідувального агентства “Моссад” Давідом Барнеа перебувала у столиці Франції в п'ятницю, 23 лютого, з метою обговорення угоди щодо нового припинення вогню та звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом у Газі, в обмін на палестинських в'язнів, яких утримує Ізраїль, повідомляє агентство AFP.

Однак, прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу в неділю, 25 лютого, заявив, що поки що не ясно, чи в результаті поточних переговорів буде укладено угоду. В інтерв’ю мережі CBS News Нетаньягу відмовився обговорювати деталі, однак, зазначив, що ХАМАС повинен відмовитись від своїх “маревних вимог”.

“Якщо ХАМАС відмовиться від своїх маревних вимог, опустить їх на землю, тоді ми матимемо прогрес, якого ми всі хочемо”, - заявив Нетаньягу.

Він також додав, що зустрічатиметься з військовим керівництвом пізніше для обговорення плану дій в місті Рафах, який передбачає, з одного боку, евакуацію цивільних палестинців на північ від міста, а з іншого, продовження воєнної операції зі знищення решти батальйонів ХАМАСу, що залишилися в місті.

“Якщо у нас буде угода, це [знищення ХАМАСу] буде трохи відкладено. Але це станеться. Якщо у нас не буде угоди, ми все одно це зробимо. Це треба зробити. Тому що цілковита перемога — це наша мета, а цілковита перемога є в межах досяжності. Не через кілька місяців, а через кілька тижнів після початку операції”, - завив ізраїльський лідер в розмові з CBS News.

Тим часом єгипетські ЗМІ повідомили у неділю, 25 лютого, що переговори за участі чотирьох країн та ХАМАСу щодо припинення вогню поновилися в Досі, столиці Катару, зауважує AFP.

Американське видання The Hill нагадує, що адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово закликала Ізраїль утриматися від наземного наступу на місто Рафах без наявності конкретного плану щодо мінімізації витрат серед цивільного населення, який би був розглянутий урядом США. Наразі в Рафаху перебуває близько 1,4 мільйона переміщених палестинців.

Тим часом в розмові з мережею NBC News у неділю, 25 лютого, Джейк Салліван відмовився відповісти, чи адміністрація Байдена розглядатиме призупинення продажів зброї Ізраїлю у випадку, якщо США не отримають вищезазначений план від Ізраїля.