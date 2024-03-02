США та Йорданія скинули гуманітарну допомогу з літаків над Газою

Збройні сили Сполучених Штатів спільно з Королівськими ВПС Йорданії скинули з військових літаків їжу та іншу гуманітарну допомогу над Газою – перший раунд екстреної допомоги, санкціонований президентом Джо Байденом.

Як інформує Англомовна служба Голосу Америки, йдеться про понад 35 тисяч пакетів, які надійдуть надходить до Гази з американських літаків над її повітряним простором. А пакетах є продукти харчування, але, як уточнює CNN, вони не містять води чи ліків.

Крім того, з посиланням на офіційних осіб США телеканал CNN повідомляє: шеститижневе припинення вогню “в основному прийняте” Ізраїлем, наразі очікується відповідь зі сторони ХАМАСу.

Планується, що протягом шести тижнів, поки воно триватиме, буде розроблено другий етап, щоб “побудувати щось більш міцне”, цитує CNN неназваного посадовця.

Це, сподіваються у США, дозволить звільнити заручників, які утримуються в Газі.

Пропоновану рамкову угоду Ізраїль, відповідно до американського джерела, “більш-менш прийняв”, а проблемним моментом залишається те, що ХАМАС ще не погодився на “визначену категорію вразливих заручників”. ХАМАС також наполягає на постійному припиненні вогню, а Ізраїль прагне “повної перемоги”, пише агенція Reuters.

1-го березня президент Джо Байден закликав до “негайного припинення вогню”. Раніше, як повідомляв Голос Америки, США наклали вето на резолюцію ООН, що вимагала б негайного гуманітарного припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС. Натомість США та Британія спільно пропонували альтернативу для завершення війни і досягнення стійкого миру.

“Ми намагаємося напрацювати угоду між Ізраїлем і ХАМАСом щодо повернення заручників і негайного припинення вогню в Газі принаймні на наступні шість тижнів, а також дозволити надходження допомоги смузі Газа”, – сказав Джо Байден під час зустрічі з прем'єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні.

Потенційна угода між Ізраїлем та ХАМАСом обговорювалася також у Парижі та Досі у Катарі, у перемовинах брали участь Катар, Єгипет, Ізраїль і США.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс обговорить потенційну угоду про припинення вогню із ізраїльським членом військового кабінету Бенні Ганцем у Білому домі у понеділок, 4-го березня, інформує агенція Reuters. Перед тим, 3-го березня, посередники спілкуватимуться у Каїрі, шукаючи формулу, прийнятну для Ізраїлю та ХАМАСу. Сторони намагаються дійти згоди до Рамадану, що розпочнеться за тиждень.